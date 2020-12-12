Екатеринбургский епископ хочет решить конфликт с экс-схиигуменом Сергием
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкБывший схиигумен Сергий в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 дек – РИА Новости. Новый епископ Екатеринбургский и Верхотурский Евгений намерен встретиться с отлученным от церкви Сергием, чтобы обсудить конфликт в Среднеуральском монастыре.
Ранее Синод Русской православной церкви назначил главой Татарстанской митрополии митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла, а освободившуюся Екатеринбургскую кафедру занял наместник московского Донского монастыря епископ Бронницкий Евгений.
"Я наблюдал за этими конфликтами со стороны, как наблюдают остальные жители нашей страны. Смотрел, размышлял. Но поскольку мне не задавали вопрос, как решить эту ситуацию, каким образом на нее воздействовать, то и таких ответов себе не давал. Нужно будет познакомиться, пообщаться со всеми сторонами конфликта, помолиться Богу. Бывает, что совершенно удивительным образом какие-то нерешаемые проблемы Господь способен разрешить", - сообщил епископ Евгений журналистам в субботу.
Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря отец Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Из-за этого церковный суд лишил его сана, но он продолжил проводить богослужения, в связи с чем в сентябре был отлучен от церкви.
По административному делу о распространении недостоверной информации он был оштрафован на 90 тысяч рублей, а в рамках дела по статье "возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" – на 18 тысяч рублей. Оба решения суда Сергий обжаловал, но суд апелляции отклонил.
Ранее СК РФ заявил о возбуждении уголовного дела об истязании детей на территории монастыря и ненадлежащем исполнении своих обязанностей должностными лицами органов профилактики. Адвокат Сергия Светлана Герасимова рассказала РИА Новости о возбуждении еще двух уголовных дел - о нарушении права на свободу совести и вероисповеданий и самоуправстве.
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