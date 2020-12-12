Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201212/episkop-1588913059.html
Екатеринбургский епископ хочет решить конфликт с экс-схиигуменом Сергием
Екатеринбургский епископ хочет решить конфликт с экс-схиигуменом Сергием
Новый епископ Екатеринбургский и Верхотурский Евгений намерен встретиться с отлученным от церкви Сергием, чтобы обсудить конфликт в Среднеуральском монастыре. РИА Новости, 12.12.2020
2020-12-12T14:43
2020-12-12T14:43
религия и мировоззрение
среднеуральский женский монастырь
схимонах сергий (николай романов)
новости - религия и мировоззрение
русская православная церковь
следственный комитет россии (ск рф)
сергей донской
свердловская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/11/1573070926_0:260:2713:1786_1920x0_80_0_0_fc37f31b1e246d4887527bb275280ad0.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 дек – РИА Новости. Новый епископ Екатеринбургский и Верхотурский Евгений намерен встретиться с отлученным от церкви Сергием, чтобы обсудить конфликт в Среднеуральском монастыре.Ранее Синод Русской православной церкви назначил главой Татарстанской митрополии митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла, а освободившуюся Екатеринбургскую кафедру занял наместник московского Донского монастыря епископ Бронницкий Евгений."Я наблюдал за этими конфликтами со стороны, как наблюдают остальные жители нашей страны. Смотрел, размышлял. Но поскольку мне не задавали вопрос, как решить эту ситуацию, каким образом на нее воздействовать, то и таких ответов себе не давал. Нужно будет познакомиться, пообщаться со всеми сторонами конфликта, помолиться Богу. Бывает, что совершенно удивительным образом какие-то нерешаемые проблемы Господь способен разрешить", - сообщил епископ Евгений журналистам в субботу.Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря отец Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Из-за этого церковный суд лишил его сана, но он продолжил проводить богослужения, в связи с чем в сентябре был отлучен от церкви.По административному делу о распространении недостоверной информации он был оштрафован на 90 тысяч рублей, а в рамках дела по статье "возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" – на 18 тысяч рублей. Оба решения суда Сергий обжаловал, но суд апелляции отклонил.Ранее СК РФ заявил о возбуждении уголовного дела об истязании детей на территории монастыря и ненадлежащем исполнении своих обязанностей должностными лицами органов профилактики. Адвокат Сергия Светлана Герасимова рассказала РИА Новости о возбуждении еще двух уголовных дел - о нарушении права на свободу совести и вероисповеданий и самоуправстве.
https://ria.ru/20200820/monastyr-1576062528.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201106/sergiy-1583400031.html
свердловская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/11/1573070926_0:6:2713:2041_1920x0_80_0_0_b815b4c7ee462699523eb3699d76c912.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
среднеуральский женский монастырь, схимонах сергий (николай романов), новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь, следственный комитет россии (ск рф), сергей донской, свердловская область

Екатеринбургский епископ хочет решить конфликт с экс-схиигуменом Сергием

14:43 12.12.2020
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкБывший схиигумен Сергий в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области
Бывший схиигумен Сергий в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 12.12.2020
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 дек – РИА Новости. Новый епископ Екатеринбургский и Верхотурский Евгений намерен встретиться с отлученным от церкви Сергием, чтобы обсудить конфликт в Среднеуральском монастыре.
Ранее Синод Русской православной церкви назначил главой Татарстанской митрополии митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла, а освободившуюся Екатеринбургскую кафедру занял наместник московского Донского монастыря епископ Бронницкий Евгений.
"Я наблюдал за этими конфликтами со стороны, как наблюдают остальные жители нашей страны. Смотрел, размышлял. Но поскольку мне не задавали вопрос, как решить эту ситуацию, каким образом на нее воздействовать, то и таких ответов себе не давал. Нужно будет познакомиться, пообщаться со всеми сторонами конфликта, помолиться Богу. Бывает, что совершенно удивительным образом какие-то нерешаемые проблемы Господь способен разрешить", - сообщил епископ Евгений журналистам в субботу.
Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря отец Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Из-за этого церковный суд лишил его сана, но он продолжил проводить богослужения, в связи с чем в сентябре был отлучен от церкви.
Монахини на территории Среднеуральского женского монастыря. Среднеуральский женский монастырь в честь иконы божией матери Спорительница хлебов, основателем которого является лишенный сана схиигумен Сергий - РИА Новости, 1920, 20.08.2020
20 августа, 18:53Религия и мировоззрение
Эксперт считает, что ситуация в Среднеуральском монастыре разрешится сама
По административному делу о распространении недостоверной информации он был оштрафован на 90 тысяч рублей, а в рамках дела по статье "возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" – на 18 тысяч рублей. Оба решения суда Сергий обжаловал, но суд апелляции отклонил.
Ранее СК РФ заявил о возбуждении уголовного дела об истязании детей на территории монастыря и ненадлежащем исполнении своих обязанностей должностными лицами органов профилактики. Адвокат Сергия Светлана Герасимова рассказала РИА Новости о возбуждении еще двух уголовных дел - о нарушении права на свободу совести и вероисповеданий и самоуправстве.
Лишенный сана схиигумен Сергий во время альтернативного Царского крестного хода у стен Среднеуральского женского монастыря - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
6 ноября, 16:30
Сторонники экс-схиигумена Сергия атаковали храм на Урале
 
Религия и мировоззрениеСреднеуральский женский монастырьСхимонах Сергий (Николай Романов)Новости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковьСледственный комитет России (СК РФ)Сергей ДонскойСвердловская область
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:46Глава Республики Алтай порекомендовал объявить 31 декабря выходным днем
16:42В центре Уфы начали устанавливать елку за 12 миллионов рублей
16:37Названы добавки, защищающие женщин от COVID-19
16:33Министр обороны Армении отправился в Россию с рабочим визитом
16:23На МКС отказала российская система получения кислорода
16:23В Париже до начала акции протеста задержали более 20 человек
16:21Байден вновь пообещал присоединиться к Парижскому соглашению
16:17В РПЦ прокомментировали завершение экспертизы останков Романовых
16:17МИД Казахстана отреагировал на слова депутата Госдумы об истории страны
16:04Минобороны опубликовало видео залпового пуска ракет "Булава"
15:55Глава ПМР поздравил Путина и россиян с Днем Конституции
15:53В РПЦ рассказали о противоэпидемических мерах в храмах
15:50Неправильное употребление воды назвали "бомбой замедленного действия"
15:46На входе в опечатанный московский клуб Adrenaline Stadium сорвали пломбы
15:41В Сухуме раскритиковали слова президента Грузии об "оккупации" Абхазии
15:26COVAX одобрил запрос Украины на получение вакцины от коронавируса
15:26В Донбассе подорвался автомобиль с украинскими военными, заявили в ЛНР
15:25Гафт был глубоко человечен и всегда защищал слабых, заявил Шаргунов
15:19Найден способ уничтожить коронавирус за две минуты
15:18Декабрь этого года в Москве выполнил план "по солнцу" на 300 процентов
Лента новостейМолния