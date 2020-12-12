https://ria.ru/20201212/elka-1588924617.html
В центре Уфы начали устанавливать елку за 12 миллионов рублей
В центре Уфы начали устанавливать елку за 12 миллионов рублей
Тридцатиметровую пиксельную елку с множеством световых эффектов, первоначальная цена которой при заказе составляла более 18 миллионов рублей и вызвала резонанс... РИА Новости, 12.12.2020
2020-12-12T16:42
2020-12-12T16:42
2020-12-12T17:58
новый год—2021
республика башкортостан
уфа
общество
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УФА, 12 дек – РИА Новости. Тридцатиметровую пиксельную елку с множеством световых эффектов, первоначальная цена которой при заказе составляла более 18 миллионов рублей и вызвала резонанс в обществе, начали устанавливать на Советской площади Уфы, сообщает пресс-служба городской мэрии.Ранее на портале госзакупок появилась информация об аукционе на изготовление главной городской новогодней ели Уфы высотой 30 метров с множеством световых эффектов с начальной (максимальной) ценой контракта в 18,7 миллиона рублей. На портале сообщалось, что на макушке ели, украшенной золотыми, красными шарами и колокольчиками, должна красоваться светящаяся звезда диаметром не менее 1 метра. Также ель должна быть украшена светодиодной гирляндой, которая может воспроизводить не менее 20 быстросменяемых световых эффектов, в их числе - плавное заполнение елки всеми цветами радуги от макушки до основания, российский флаг с имитацией движения по спирали от макушки до основания, надписи "С Новым 2021 годом" на русском и башкирском языках. Заказчиком является МБУ "Горзеленхоз" города. После резонанса в СМИ по поводу высокой цены ели администрация Уфы заявила, что не планирует отменять закупку.Позже портал госзакупок сообщил, что администрация Уфы определилась с поставщиком главной новогодней ели города и планирует заключить контракт, цена которого снизилась с 18,7 до 12,1 миллиона рублей."Сегодня с раннего утра на Советской площади приступили к сборке и монтажу пиксельной елки. Конструкции прибыли в город накануне и вчера специалисты были заняты подготовкой фундамента для установки главного новогоднего атрибута, - сообщает пресс-служба уфимской мэрии.Отмечается, что праздничная новогодняя площадка на Советской площади станет одной из трех основных в Уфе. В их число входит ледовый городок и пиксельная елка на площади имени Салавата Юлаева и городок на площади имени Ленина с натуральной лесной красавицей.Работы по монтажу елки и оформлению ледового городка должны завершиться до 15 декабря.
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республика башкортостан, уфа, общество
УФА, 12 дек – РИА Новости.
Тридцатиметровую пиксельную елку с множеством световых эффектов, первоначальная цена которой при заказе составляла более 18 миллионов рублей и вызвала резонанс в обществе, начали устанавливать на Советской площади Уфы
, сообщает пресс-служба городской мэрии.
Ранее на портале госзакупок появилась информация об аукционе на изготовление главной городской новогодней ели Уфы высотой 30 метров с множеством световых эффектов с начальной (максимальной) ценой контракта в 18,7 миллиона рублей. На портале сообщалось, что на макушке ели, украшенной золотыми, красными шарами и колокольчиками, должна красоваться светящаяся звезда диаметром не менее 1 метра. Также ель должна быть украшена светодиодной гирляндой, которая может воспроизводить не менее 20 быстросменяемых световых эффектов, в их числе - плавное заполнение елки всеми цветами радуги от макушки до основания, российский флаг с имитацией движения по спирали от макушки до основания, надписи "С Новым 2021 годом" на русском и башкирском языках. Заказчиком является МБУ "Горзеленхоз" города. После резонанса в СМИ по поводу высокой цены ели администрация Уфы заявила, что не планирует отменять закупку.
Позже портал госзакупок сообщил, что администрация Уфы определилась с поставщиком главной новогодней ели города и планирует заключить контракт, цена которого снизилась с 18,7 до 12,1 миллиона рублей.
"Сегодня с раннего утра на Советской площади приступили к сборке и монтажу пиксельной елки. Конструкции прибыли в город накануне и вчера специалисты были заняты подготовкой фундамента для установки главного новогоднего атрибута, - сообщает пресс-служба уфимской мэрии.
Отмечается, что праздничная новогодняя площадка на Советской площади станет одной из трех основных в Уфе. В их число входит ледовый городок и пиксельная елка на площади имени Салавата Юлаева и городок на площади имени Ленина с натуральной лесной красавицей.
Работы по монтажу елки и оформлению ледового городка должны завершиться до 15 декабря.
"Елка обошлась в 12 миллионов рублей", - сказали РИА Новости в пресс-службе уфимской мэрии.