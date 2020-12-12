Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Новый Год 2021
Новый год—2021
https://ria.ru/20201212/elka-1588924617.html
В центре Уфы начали устанавливать елку за 12 миллионов рублей
В центре Уфы начали устанавливать елку за 12 миллионов рублей
Тридцатиметровую пиксельную елку с множеством световых эффектов, первоначальная цена которой при заказе составляла более 18 миллионов рублей и вызвала резонанс... РИА Новости, 12.12.2020
2020-12-12T16:42
2020-12-12T17:58
новый год—2021
республика башкортостан
уфа
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588583186_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_456c55971d934287bfc8081046ece1db.jpg
УФА, 12 дек – РИА Новости. Тридцатиметровую пиксельную елку с множеством световых эффектов, первоначальная цена которой при заказе составляла более 18 миллионов рублей и вызвала резонанс в обществе, начали устанавливать на Советской площади Уфы, сообщает пресс-служба городской мэрии.Ранее на портале госзакупок появилась информация об аукционе на изготовление главной городской новогодней ели Уфы высотой 30 метров с множеством световых эффектов с начальной (максимальной) ценой контракта в 18,7 миллиона рублей. На портале сообщалось, что на макушке ели, украшенной золотыми, красными шарами и колокольчиками, должна красоваться светящаяся звезда диаметром не менее 1 метра. Также ель должна быть украшена светодиодной гирляндой, которая может воспроизводить не менее 20 быстросменяемых световых эффектов, в их числе - плавное заполнение елки всеми цветами радуги от макушки до основания, российский флаг с имитацией движения по спирали от макушки до основания, надписи "С Новым 2021 годом" на русском и башкирском языках. Заказчиком является МБУ "Горзеленхоз" города. После резонанса в СМИ по поводу высокой цены ели администрация Уфы заявила, что не планирует отменять закупку.Позже портал госзакупок сообщил, что администрация Уфы определилась с поставщиком главной новогодней ели города и планирует заключить контракт, цена которого снизилась с 18,7 до 12,1 миллиона рублей."Сегодня с раннего утра на Советской площади приступили к сборке и монтажу пиксельной елки. Конструкции прибыли в город накануне и вчера специалисты были заняты подготовкой фундамента для установки главного новогоднего атрибута, - сообщает пресс-служба уфимской мэрии.Отмечается, что праздничная новогодняя площадка на Советской площади станет одной из трех основных в Уфе. В их число входит ледовый городок и пиксельная елка на площади имени Салавата Юлаева и городок на площади имени Ленина с натуральной лесной красавицей.Работы по монтажу елки и оформлению ледового городка должны завершиться до 15 декабря.
https://ria.ru/20201211/elka-1588862630.html
республика башкортостан
уфа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588583186_157:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_9278175c6bd934fa6ea30d8f922ab477.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
республика башкортостан, уфа, общество

В центре Уфы начали устанавливать елку за 12 миллионов рублей

16:42 12.12.2020 (обновлено: 17:58 12.12.2020)
 
© РИА Новости / Геннадий КарповЗдание Национального банка Республики Башкортостан в Уфе
Здание Национального банка Республики Башкортостан в Уфе - РИА Новости, 1920, 12.12.2020
© РИА Новости / Геннадий Карпов
Читать ria.ru в
УФА, 12 дек – РИА Новости. Тридцатиметровую пиксельную елку с множеством световых эффектов, первоначальная цена которой при заказе составляла более 18 миллионов рублей и вызвала резонанс в обществе, начали устанавливать на Советской площади Уфы, сообщает пресс-служба городской мэрии.
Ранее на портале госзакупок появилась информация об аукционе на изготовление главной городской новогодней ели Уфы высотой 30 метров с множеством световых эффектов с начальной (максимальной) ценой контракта в 18,7 миллиона рублей. На портале сообщалось, что на макушке ели, украшенной золотыми, красными шарами и колокольчиками, должна красоваться светящаяся звезда диаметром не менее 1 метра. Также ель должна быть украшена светодиодной гирляндой, которая может воспроизводить не менее 20 быстросменяемых световых эффектов, в их числе - плавное заполнение елки всеми цветами радуги от макушки до основания, российский флаг с имитацией движения по спирали от макушки до основания, надписи "С Новым 2021 годом" на русском и башкирском языках. Заказчиком является МБУ "Горзеленхоз" города. После резонанса в СМИ по поводу высокой цены ели администрация Уфы заявила, что не планирует отменять закупку.
Позже портал госзакупок сообщил, что администрация Уфы определилась с поставщиком главной новогодней ели города и планирует заключить контракт, цена которого снизилась с 18,7 до 12,1 миллиона рублей.
"Сегодня с раннего утра на Советской площади приступили к сборке и монтажу пиксельной елки. Конструкции прибыли в город накануне и вчера специалисты были заняты подготовкой фундамента для установки главного новогоднего атрибута, - сообщает пресс-служба уфимской мэрии.
Главную новогоднюю елку доставили в Кремль - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
11 декабря, 22:19Новый год—2021
Главную елку страны доставили в Кремль
Отмечается, что праздничная новогодняя площадка на Советской площади станет одной из трех основных в Уфе. В их число входит ледовый городок и пиксельная елка на площади имени Салавата Юлаева и городок на площади имени Ленина с натуральной лесной красавицей.
Работы по монтажу елки и оформлению ледового городка должны завершиться до 15 декабря.

"Елка обошлась в 12 миллионов рублей", - сказали РИА Новости в пресс-службе уфимской мэрии.

 
Новый год—2021Республика БашкортостанУфаОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:21Умер спикер госсовета Республики Алтай Владимир Тюлентин
08:13Эксперт назвал победителей в "гонке вакцин" от коронавируса
07:43Археологи обнаружили редкий артефакт в скальной гробнице
07:24В американском городе Олимпия произошла стрельба во время акции протеста
07:11На протестах у Белого дома в Вашингтоне задержали 23 человека
07:10На Родосе двух местных жителей арестовали за шпионаж
07:07Пик метеорного потока Геминиды можно наблюдать в ночь на 14 декабря
07:05Треть компаний хотят повысить зарплаты сотрудникам в новом году
06:56Европейская киноакадемия назвала лучший фильм года
06:12Эпидемиолог назвала возможные последствия COVID-19
06:02Миротворцы разминировали более 12 гектаров территории в Степанакерте
05:50СМИ: худрука театра Моссовета Марчелли госпитализировали с COVID-19
05:32СМИ: британские власти призвали магазины запасаться едой
04:32Пушкова удивил протест Киева из-за расширения Россией списка санкций
04:17СМИ: в США запросили данные об украинской компании по делу сына Байдена
03:37Американский кантри-музыкант Чарли Прайд умер от коронавируса
03:27Кинологи призвали не дарить щенков на Новый год
03:07На адаптацию корабля "Орел" к "Ангаре" потратят более миллиарда рублей
03:02"Аэрофлот" возобновляет полеты в Хельсинки
02:17Греция продлила разрешение на въезд в страну для россиян
Лента новостейМолния