https://ria.ru/20201212/elka-1588924617.html

В центре Уфы начали устанавливать елку за 12 миллионов рублей

В центре Уфы начали устанавливать елку за 12 миллионов рублей

Тридцатиметровую пиксельную елку с множеством световых эффектов, первоначальная цена которой при заказе составляла более 18 миллионов рублей и вызвала резонанс... РИА Новости, 12.12.2020

2020-12-12T16:42

2020-12-12T16:42

2020-12-12T17:58

новый год—2021

республика башкортостан

уфа

общество

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УФА, 12 дек – РИА Новости. Тридцатиметровую пиксельную елку с множеством световых эффектов, первоначальная цена которой при заказе составляла более 18 миллионов рублей и вызвала резонанс в обществе, начали устанавливать на Советской площади Уфы, сообщает пресс-служба городской мэрии.Ранее на портале госзакупок появилась информация об аукционе на изготовление главной городской новогодней ели Уфы высотой 30 метров с множеством световых эффектов с начальной (максимальной) ценой контракта в 18,7 миллиона рублей. На портале сообщалось, что на макушке ели, украшенной золотыми, красными шарами и колокольчиками, должна красоваться светящаяся звезда диаметром не менее 1 метра. Также ель должна быть украшена светодиодной гирляндой, которая может воспроизводить не менее 20 быстросменяемых световых эффектов, в их числе - плавное заполнение елки всеми цветами радуги от макушки до основания, российский флаг с имитацией движения по спирали от макушки до основания, надписи "С Новым 2021 годом" на русском и башкирском языках. Заказчиком является МБУ "Горзеленхоз" города. После резонанса в СМИ по поводу высокой цены ели администрация Уфы заявила, что не планирует отменять закупку.Позже портал госзакупок сообщил, что администрация Уфы определилась с поставщиком главной новогодней ели города и планирует заключить контракт, цена которого снизилась с 18,7 до 12,1 миллиона рублей."Сегодня с раннего утра на Советской площади приступили к сборке и монтажу пиксельной елки. Конструкции прибыли в город накануне и вчера специалисты были заняты подготовкой фундамента для установки главного новогоднего атрибута, - сообщает пресс-служба уфимской мэрии.Отмечается, что праздничная новогодняя площадка на Советской площади станет одной из трех основных в Уфе. В их число входит ледовый городок и пиксельная елка на площади имени Салавата Юлаева и городок на площади имени Ленина с натуральной лесной красавицей.Работы по монтажу елки и оформлению ледового городка должны завершиться до 15 декабря.

https://ria.ru/20201211/elka-1588862630.html

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республика башкортостан, уфа, общество