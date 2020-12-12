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https://ria.ru/20201212/ekonomiya-1588870894.html
Эксперт назвал способ сэкономить на новогоднем столе
Эксперт назвал способ сэкономить на новогоднем столе
В декабре, перед Новым годом, практически на все продукты питания наблюдается рост стоимости. Как накрыть праздничный стол недорого, рассказала агентству... РИА Новости, 12.12.2020
2020-12-12T03:12
2020-12-12T03:12
новый год—2021
россия
рэу имени г. в. плеханова
общество
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МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. В декабре, перед Новым годом, практически на все продукты питания наблюдается рост стоимости. Как накрыть праздничный стол недорого, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры ресторанного бизнеса ФГБОУ ВО РЭУ им. Плеханова Елена Мясникова.Не стоит совершать спонтанных покупок, гораздо выгоднее заранее продумать, составить список и покупать только те продукты, без которых сложно представить новогодний стол. "Следует отказаться от покупки нарезанных и фасованных продуктов - колбасы, сыра, рыбы, поскольку они, как правило, дороже, а сроки годности ниже, по сравнению с продуктами, которые в целом виде", - говорит она. Сэкономить также можно, отказавшись от покупки готовых салатов в магазине. Пользуясь ажиотажным спросом, и увеличением объема продаж, для салатов в торговых предприятиях используются продукты, срок годности которых заканчивается. Новогодний стол также может обойтись без тортов и пирожных, учитывая, что до чаепития, как правило, дело не доходит, заключила Мясникова.
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россия, рэу имени г. в. плеханова, общество

Эксперт назвал способ сэкономить на новогоднем столе

03:12 12.12.2020
 
© Fotolia / BlueOrange StudioНовогодний стол
Новогодний стол - РИА Новости, 1920, 12.12.2020
© Fotolia / BlueOrange Studio
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МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. В декабре, перед Новым годом, практически на все продукты питания наблюдается рост стоимости. Как накрыть праздничный стол недорого, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры ресторанного бизнеса ФГБОУ ВО РЭУ им. Плеханова Елена Мясникова.
"В ноябре 2020 года несколько снизилась цена на птицу, поэтому ее можно использовать не только в салате "Оливье", но и для приготовления горячих блюд, тем самым обогатив свой рацион полезным и относительно недорогим продуктом питания", - отмечает эксперт.
Не стоит совершать спонтанных покупок, гораздо выгоднее заранее продумать, составить список и покупать только те продукты, без которых сложно представить новогодний стол. "Следует отказаться от покупки нарезанных и фасованных продуктов - колбасы, сыра, рыбы, поскольку они, как правило, дороже, а сроки годности ниже, по сравнению с продуктами, которые в целом виде", - говорит она.
Сэкономить также можно, отказавшись от покупки готовых салатов в магазине. Пользуясь ажиотажным спросом, и увеличением объема продаж, для салатов в торговых предприятиях используются продукты, срок годности которых заканчивается. Новогодний стол также может обойтись без тортов и пирожных, учитывая, что до чаепития, как правило, дело не доходит, заключила Мясникова.
Приготовление салата Оливье - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
Вчера, 04:11
В России выросли траты на приготовление салата оливье
 
Новый год—2021РоссияРЭУ имени Г. В. ПлехановаОбщество
 
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