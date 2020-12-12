https://ria.ru/20201212/ekonomika-1588897500.html

Эксперт рассказал, когда начнется восстановление российской экономики

Эксперт рассказал, когда начнется восстановление российской экономики

Восстановление экономики России начнется во втором квартале 2021 года благодаря вакцинации, а ВВП страны по итогам следующего года вырастет на 3,5%,... РИА Новости, 12.12.2020

2020-12-12T12:08

2020-12-12T12:08

2020-12-12T12:08

коронавирус в россии

россия

стин якобсен

saxo bank

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/02/1582611745_0:0:3110:1750_1920x0_80_0_0_d5158b45b3359e093e00a3f072520a34.jpg

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Восстановление экономики России начнется во втором квартале 2021 года благодаря вакцинации, а ВВП страны по итогам следующего года вырастет на 3,5%, спрогнозировал в интервью РИА Новости директор по инвестициям датского Saxo Bank Стин Якобсен."Многое будет зависть от сроков массовой вакцинации, но убежден, что восстановление в России будет идти быстрее консенсуса. Думаю, что ВВП в будущем году вырастет на 3,5%, а инфляция составит 4,5%. Также прогнозирую профицит текущего счета в 3% и небольшой дефицит бюджета", - отметил Якобсен.Официальный прогноз Минэкономразвития предполагает, что ВВП РФ в текущем году снизится на 3,9%, в 2021 году ожидается рост на 3,3%."Россия идет своим путем, разрабатывая вакцину, и результаты выглядят обнадеживающе. У меня не так много информации о вакцине "Спутник V", но думаю, что дела у России пойдут на лад во втором квартале 2021 года", - полагает Якобсен.Кроме того, по его мнению, на руку России сыграет развитие сырьевого сектора. "Поставки сырьевых товаров в настоящий момент недоинвестированы ввиду сдерживающих факторов, ориентацию на зеленые технологии. Большую роль для России здесь может сыграть металлургический сектор", - заключил он.

https://ria.ru/20201129/krizis-1586604739.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, россия, стин якобсен, saxo bank, экономика