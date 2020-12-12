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Эксперт рассказал, когда начнется восстановление российской экономики
Эксперт рассказал, когда начнется восстановление российской экономики
Восстановление экономики России начнется во втором квартале 2021 года благодаря вакцинации, а ВВП страны по итогам следующего года вырастет на 3,5%,... РИА Новости, 12.12.2020
2020-12-12T12:08
2020-12-12T12:08
коронавирус в россии
россия
стин якобсен
saxo bank
экономика
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Восстановление экономики России начнется во втором квартале 2021 года благодаря вакцинации, а ВВП страны по итогам следующего года вырастет на 3,5%, спрогнозировал в интервью РИА Новости директор по инвестициям датского Saxo Bank Стин Якобсен."Многое будет зависть от сроков массовой вакцинации, но убежден, что восстановление в России будет идти быстрее консенсуса. Думаю, что ВВП в будущем году вырастет на 3,5%, а инфляция составит 4,5%. Также прогнозирую профицит текущего счета в 3% и небольшой дефицит бюджета", - отметил Якобсен.Официальный прогноз Минэкономразвития предполагает, что ВВП РФ в текущем году снизится на 3,9%, в 2021 году ожидается рост на 3,3%."Россия идет своим путем, разрабатывая вакцину, и результаты выглядят обнадеживающе. У меня не так много информации о вакцине "Спутник V", но думаю, что дела у России пойдут на лад во втором квартале 2021 года", - полагает Якобсен.Кроме того, по его мнению, на руку России сыграет развитие сырьевого сектора. "Поставки сырьевых товаров в настоящий момент недоинвестированы ввиду сдерживающих факторов, ориентацию на зеленые технологии. Большую роль для России здесь может сыграть металлургический сектор", - заключил он.
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коронавирус в россии, россия, стин якобсен, saxo bank, экономика

Эксперт рассказал, когда начнется восстановление российской экономики

12:08 12.12.2020
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЭлектронное табло с курсами валют на одной из улиц в Москве
Электронное табло с курсами валют на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 12.12.2020
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Восстановление экономики России начнется во втором квартале 2021 года благодаря вакцинации, а ВВП страны по итогам следующего года вырастет на 3,5%, спрогнозировал в интервью РИА Новости директор по инвестициям датского Saxo Bank Стин Якобсен.
"Многое будет зависть от сроков массовой вакцинации, но убежден, что восстановление в России будет идти быстрее консенсуса. Думаю, что ВВП в будущем году вырастет на 3,5%, а инфляция составит 4,5%. Также прогнозирую профицит текущего счета в 3% и небольшой дефицит бюджета", - отметил Якобсен.
Официальный прогноз Минэкономразвития предполагает, что ВВП РФ в текущем году снизится на 3,9%, в 2021 году ожидается рост на 3,3%.
"Россия идет своим путем, разрабатывая вакцину, и результаты выглядят обнадеживающе. У меня не так много информации о вакцине "Спутник V", но думаю, что дела у России пойдут на лад во втором квартале 2021 года", - полагает Якобсен.
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Кроме того, по его мнению, на руку России сыграет развитие сырьевого сектора. "Поставки сырьевых товаров в настоящий момент недоинвестированы ввиду сдерживающих факторов, ориентацию на зеленые технологии. Большую роль для России здесь может сыграть металлургический сектор", - заключил он.
 
Коронавирус в РоссииРоссияСтин ЯкобсенSaxo BankЭкономика
 
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