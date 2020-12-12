https://ria.ru/20201212/ekonomika-1588897500.html
Эксперт рассказал, когда начнется восстановление российской экономики
Эксперт рассказал, когда начнется восстановление российской экономики
Восстановление экономики России начнется во втором квартале 2021 года благодаря вакцинации, а ВВП страны по итогам следующего года вырастет на 3,5%,... РИА Новости, 12.12.2020
2020-12-12T12:08
2020-12-12T12:08
2020-12-12T12:08
коронавирус в россии
россия
стин якобсен
saxo bank
экономика
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Восстановление экономики России начнется во втором квартале 2021 года благодаря вакцинации, а ВВП страны по итогам следующего года вырастет на 3,5%, спрогнозировал в интервью РИА Новости директор по инвестициям датского Saxo Bank Стин Якобсен."Многое будет зависть от сроков массовой вакцинации, но убежден, что восстановление в России будет идти быстрее консенсуса. Думаю, что ВВП в будущем году вырастет на 3,5%, а инфляция составит 4,5%. Также прогнозирую профицит текущего счета в 3% и небольшой дефицит бюджета", - отметил Якобсен.Официальный прогноз Минэкономразвития предполагает, что ВВП РФ в текущем году снизится на 3,9%, в 2021 году ожидается рост на 3,3%."Россия идет своим путем, разрабатывая вакцину, и результаты выглядят обнадеживающе. У меня не так много информации о вакцине "Спутник V", но думаю, что дела у России пойдут на лад во втором квартале 2021 года", - полагает Якобсен.Кроме того, по его мнению, на руку России сыграет развитие сырьевого сектора. "Поставки сырьевых товаров в настоящий момент недоинвестированы ввиду сдерживающих факторов, ориентацию на зеленые технологии. Большую роль для России здесь может сыграть металлургический сектор", - заключил он.
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РИА Новости
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коронавирус в россии, россия, стин якобсен, saxo bank, экономика
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости.
Восстановление экономики России начнется во втором квартале 2021 года благодаря вакцинации, а ВВП страны по итогам следующего года вырастет на 3,5%, спрогнозировал в интервью РИА Новости директор по инвестициям датского Saxo Bank Стин Якобсен
.
"Многое будет зависть от сроков массовой вакцинации, но убежден, что восстановление в России будет идти быстрее консенсуса. Думаю, что ВВП в будущем году вырастет на 3,5%, а инфляция составит 4,5%. Также прогнозирую профицит текущего счета в 3% и небольшой дефицит бюджета", - отметил Якобсен.
Официальный прогноз Минэкономразвития предполагает, что ВВП РФ в текущем году снизится на 3,9%, в 2021 году ожидается рост на 3,3%.
"Россия идет своим путем, разрабатывая вакцину, и результаты выглядят обнадеживающе. У меня не так много информации о вакцине "Спутник V
", но думаю, что дела у России пойдут на лад во втором квартале 2021 года", - полагает Якобсен.
Кроме того, по его мнению, на руку России сыграет развитие сырьевого сектора. "Поставки сырьевых товаров в настоящий момент недоинвестированы ввиду сдерживающих факторов, ориентацию на зеленые технологии. Большую роль для России здесь может сыграть металлургический сектор", - заключил он.