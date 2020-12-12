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Француз сорвал рекордный джекпот в лотерее EuroMillions
Француз сорвал рекордный джекпот в лотерее EuroMillions
Житель Франции выиграл в лотерею EuroMillions 200 миллионов евро, это рекордный выигрыш для страны и за всю историю существования игры в Европе, сообщается на... РИА Новости, 12.12.2020
2020-12-12T10:20
2020-12-12T16:12
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Житель Франции выиграл в лотерею EuroMillions 200 миллионов евро, это рекордный выигрыш для страны и за всю историю существования игры в Европе, сообщается на сайте лотереи.Предыдущий европейский рекорд установил британец в 2019 году, тогда он выиграл около 190 миллионов евро. Самый большой выигрыш во Франции — 170 миллионов евро в 2012 году.Отмечается, что у обладателя или обладательницы выигрышного билета есть 60 дней на то, чтобы заявить о себе и забрать приз. Представитель оператора лотереи, компании Française des Jeux (FDJ), Изабель Чезари заявила каналу LCI, что победитель пока не обратился к ним, он не известен.Первая лотерея EuroMillions была проведена 13 февраля 2004-го в трех странах: Франции, Испании и Великобритании. В октябре того же года к лотерее присоединились еще шесть стран: Люксембург, Бельгия, Швейцария, Португалия, Ирландия и Австрия. Выигрыши облагаются налогом только в Швейцарии. Один лотерейный билет стоит два с половиной евро. Всего участниками лотереи являются около 200 миллионов человек.
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франция, в мире

Француз сорвал рекордный джекпот в лотерее EuroMillions

10:20 12.12.2020 (обновлено: 16:12 12.12.2020)
 
© AP Photo / Charlie NeibergallПродажа лотерейных билетов
Продажа лотерейных билетов - РИА Новости, 1920, 12.12.2020
© AP Photo / Charlie Neibergall
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Житель Франции выиграл в лотерею EuroMillions 200 миллионов евро, это рекордный выигрыш для страны и за всю историю существования игры в Европе, сообщается на сайте лотереи.
© AFP 2020 / FDJРезультаты лотереи EuroMillions
Результаты лотереи EuroMillions - РИА Новости, 1920, 12.12.2020
© AFP 2020 / FDJ
Результаты лотереи EuroMillions
Предыдущий европейский рекорд установил британец в 2019 году, тогда он выиграл около 190 миллионов евро. Самый большой выигрыш во Франции — 170 миллионов евро в 2012 году.

"Француз — обладатель лотерейного билета — выиграл в пятницу джекпот EuroMillions в размере 200 миллионов евро", — говорится в сообщении на сайте лотереи.

Отмечается, что у обладателя или обладательницы выигрышного билета есть 60 дней на то, чтобы заявить о себе и забрать приз. Представитель оператора лотереи, компании Française des Jeux (FDJ), Изабель Чезари заявила каналу LCI, что победитель пока не обратился к ним, он не известен.
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Первая лотерея EuroMillions была проведена 13 февраля 2004-го в трех странах: Франции, Испании и Великобритании. В октябре того же года к лотерее присоединились еще шесть стран: Люксембург, Бельгия, Швейцария, Португалия, Ирландия и Австрия. Выигрыши облагаются налогом только в Швейцарии. Один лотерейный билет стоит два с половиной евро. Всего участниками лотереи являются около 200 миллионов человек.
 
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