https://ria.ru/20201212/dtp-1588927378.html

В Кабардино-Балкарии в ДТП погибла семья из четырех человек

В Кабардино-Балкарии в ДТП погибла семья из четырех человек

Семья из четырех человек, включая двух малолетних детей, погибла в результате столкновения двух автомобилей на федеральной автодороге "Кавказ" в Зольском районе РИА Новости, 12.12.2020

2020-12-12T17:05

2020-12-12T17:05

2020-12-12T17:05

зольский район

происшествия

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НАЛЬЧИК, 12 дек - РИА Новости. Семья из четырех человек, включая двух малолетних детей, погибла в результате столкновения двух автомобилей на федеральной автодороге "Кавказ" в Зольском районе Кабардино-Балкарии, сообщает региональная прокуратура."Двенадцатого декабря на 382-м километре автодороги "Кавказ" произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей. В результате ДТП погибла семья из четырех человек, в том числе двое малолетних", - говорится в сообщении.Отмечается, что по факту аварии возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц" УК РФ, санкция которой предусматривает до семи лет лишения свободы."Ход расследования уголовного дела прокуратурой республики взят на контроль", - подчеркивает ведомство.В региональном МВД уточнили, что ДТП произошло в районе селения Этоко в Зольском районе, где столкнулись автомобили ВАЗ-2107 и Toyota Land Cruiser 200."В результате на месте погибли пассажиры "семерки": 28-летняя женщина и двое детей 2018 и 2020 годов рождения. 35-летний водитель "ВАЗа" от полученных травм скончался в лечебном учреждении через два часа. Угрозы для жизни 67-летнего водителя иномарки нет", - отмечает министерство.

https://ria.ru/20201211/avtobus-1588816702.html

зольский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

зольский район, происшествия