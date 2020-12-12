https://ria.ru/20201212/dtp-1588886829.html

Число пострадавших в массовом ДТП во Владивостоке возросло до пяти

Число пострадавших в массовом ДТП во Владивостоке возросло до пяти

Число пострадавших в массовой аварии во Владивостоке возросло до пяти человек, один человек погиб, сообщил РИА Новости представитель управления МВД по региону. РИА Новости, 12.12.2020

2020-12-12T10:22

2020-12-12T10:22

2020-12-12T10:22

владивосток

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 12 дек - РИА Новости. Число пострадавших в массовой аварии во Владивостоке возросло до пяти человек, один человек погиб, сообщил РИА Новости представитель управления МВД по региону.В пятницу в соцсетях было опубликовано видео очевидцев, на которых видны разбитые машины и поврежденный автобус. По словам очевидцев, у спецтехники отказали тормоза, и она въехала в скопление машин. Кузов машины зажало под мостом.В полиции сообщили, что водитель спецтехники погиб, пострадали пассажир спецтехники и два человека, находившихся в автобусе - 14-летний мальчик и его бабушка. Подросток получил перелом ноги. Полиция по факту ДТП начала проверку."Пострадавших пятеро - один пассажир спецтехники, один водитель легкового автомобиля Nissan Juke и трое пассажиров автобуса. У пострадавших диагностированы ушибы и ссадины, им назначено амбулаторное лечение. В момент ДТП в салоне автобуса находилось 18 пассажиров.", - сказал представитель ведомства, добавив, что, по уточненной информации, повреждения получили 14 автомобилей."Двенадцать легковых автомобилей, автобус и сам бетононасос", - сказал собеседник агентства.Среди поврежденных авто LexusGX470, BMWХ6, Mercedes-Benz, Toyota Land Cruiser, УАЗ Патриот, а также пассажирский автобус ПАЗ, который двигался по маршруту №24 "Фанзавод-Луговая".

https://ria.ru/20201211/dtp-1588860491.html

владивосток

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владивосток, происшествия