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Число пострадавших в массовом ДТП во Владивостоке возросло до пяти
Число пострадавших в массовом ДТП во Владивостоке возросло до пяти
Число пострадавших в массовой аварии во Владивостоке возросло до пяти человек, один человек погиб, сообщил РИА Новости представитель управления МВД по региону. РИА Новости, 12.12.2020
2020-12-12T10:22
2020-12-12T10:22
владивосток
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 12 дек - РИА Новости. Число пострадавших в массовой аварии во Владивостоке возросло до пяти человек, один человек погиб, сообщил РИА Новости представитель управления МВД по региону.В пятницу в соцсетях было опубликовано видео очевидцев, на которых видны разбитые машины и поврежденный автобус. По словам очевидцев, у спецтехники отказали тормоза, и она въехала в скопление машин. Кузов машины зажало под мостом.В полиции сообщили, что водитель спецтехники погиб, пострадали пассажир спецтехники и два человека, находившихся в автобусе - 14-летний мальчик и его бабушка. Подросток получил перелом ноги. Полиция по факту ДТП начала проверку."Пострадавших пятеро - один пассажир спецтехники, один водитель легкового автомобиля Nissan Juke и трое пассажиров автобуса. У пострадавших диагностированы ушибы и ссадины, им назначено амбулаторное лечение. В момент ДТП в салоне автобуса находилось 18 пассажиров.", - сказал представитель ведомства, добавив, что, по уточненной информации, повреждения получили 14 автомобилей."Двенадцать легковых автомобилей, автобус и сам бетононасос", - сказал собеседник агентства.Среди поврежденных авто LexusGX470, BMWХ6, Mercedes-Benz, Toyota Land Cruiser, УАЗ Патриот, а также пассажирский автобус ПАЗ, который двигался по маршруту №24 "Фанзавод-Луговая".
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владивосток, происшествия

Число пострадавших в массовом ДТП во Владивостоке возросло до пяти

10:22 12.12.2020
 
© Фото : УМВД по Приморскому краюДТП с участием шестнадцати машин во Владивостоке
ДТП с участием шестнадцати машин во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 12.12.2020
© Фото : УМВД по Приморскому краю
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ВЛАДИВОСТОК, 12 дек - РИА Новости. Число пострадавших в массовой аварии во Владивостоке возросло до пяти человек, один человек погиб, сообщил РИА Новости представитель управления МВД по региону.
В пятницу в соцсетях было опубликовано видео очевидцев, на которых видны разбитые машины и поврежденный автобус. По словам очевидцев, у спецтехники отказали тормоза, и она въехала в скопление машин. Кузов машины зажало под мостом.
В полиции сообщили, что водитель спецтехники погиб, пострадали пассажир спецтехники и два человека, находившихся в автобусе - 14-летний мальчик и его бабушка. Подросток получил перелом ноги. Полиция по факту ДТП начала проверку.
"Пострадавших пятеро - один пассажир спецтехники, один водитель легкового автомобиля Nissan Juke и трое пассажиров автобуса. У пострадавших диагностированы ушибы и ссадины, им назначено амбулаторное лечение. В момент ДТП в салоне автобуса находилось 18 пассажиров.", - сказал представитель ведомства, добавив, что, по уточненной информации, повреждения получили 14 автомобилей.
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"Двенадцать легковых автомобилей, автобус и сам бетононасос", - сказал собеседник агентства.
Среди поврежденных авто LexusGX470, BMWХ6, Mercedes-Benz, Toyota Land Cruiser, УАЗ Патриот, а также пассажирский автобус ПАЗ, который двигался по маршруту №24 "Фанзавод-Луговая".
 
ВладивостокПроисшествия
 
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