https://ria.ru/20201212/dtp-1588871831.html
В центре Нью-Йорка автомобиль въехал в толпу демонстрантов
В центре Нью-Йорка автомобиль въехал в толпу демонстрантов
Автомобиль врезался в толпу демонстрантов в центре Нью-Йорка, как минимум шесть человек пострадали, сообщает телеканал NBC со ссылкой на полицию. РИА Новости, 12.12.2020
2020-12-12T01:55
2020-12-12T01:55
2020-12-12T02:00
нью-йорк (город)
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/0c/1588872006_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_66658f1d16f93b14ed07c7be18630019.jpg
ВАШИНГТОН, 12 дек - РИА Новости. Автомобиль врезался в толпу демонстрантов в центре Нью-Йорка, как минимум шесть человек пострадали, сообщает телеканал NBC со ссылкой на полицию.Инцидент произошел после 16.00 (0.00 мск субботы) в районе Манхеттена. Автомобиль врезался в толпу участников демонстрации, предположительно, выступающих в защиту голодающих заключенных в одной из тюрем Нью-Джерси. Водитель врезавшего в людей автомобиля задержан, его допрашивают.По данным телеканала, в демонстрации участвовали около 40-50 человек, как минимум шесть из пострадали. Их жизням ничего не угрожает, сообщили в полиции.Как сообщает городское управление полиции в Twitter, жителей города просят избегать района происшествия, ведется расследование.
нью-йорк (город)
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/0c/1588872006_144:0:2875:2048_1920x0_80_0_0_77611ab5706904a2b145efd70a7e79f4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нью-йорк (город), сша, в мире