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В центре Нью-Йорка автомобиль въехал в толпу демонстрантов
В центре Нью-Йорка автомобиль въехал в толпу демонстрантов
Автомобиль врезался в толпу демонстрантов в центре Нью-Йорка, как минимум шесть человек пострадали, сообщает телеканал NBC со ссылкой на полицию. РИА Новости, 12.12.2020
2020-12-12T01:55
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ВАШИНГТОН, 12 дек - РИА Новости. Автомобиль врезался в толпу демонстрантов в центре Нью-Йорка, как минимум шесть человек пострадали, сообщает телеканал NBC со ссылкой на полицию.Инцидент произошел после 16.00 (0.00 мск субботы) в районе Манхеттена. Автомобиль врезался в толпу участников демонстрации, предположительно, выступающих в защиту голодающих заключенных в одной из тюрем Нью-Джерси. Водитель врезавшего в людей автомобиля задержан, его допрашивают.По данным телеканала, в демонстрации участвовали около 40-50 человек, как минимум шесть из пострадали. Их жизням ничего не угрожает, сообщили в полиции.Как сообщает городское управление полиции в Twitter, жителей города просят избегать района происшествия, ведется расследование.
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нью-йорк (город), сша, в мире

В центре Нью-Йорка автомобиль въехал в толпу демонстрантов

01:55 12.12.2020 (обновлено: 02:00 12.12.2020)
 
© REUTERS / JEFFERSON SIEGELАвтомобиль врезался в толпу демонстрантов в центре Нью-Йорка
Автомобиль врезался в толпу демонстрантов в центре Нью-Йорка - РИА Новости, 1920, 12.12.2020
© REUTERS / JEFFERSON SIEGEL
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ВАШИНГТОН, 12 дек - РИА Новости. Автомобиль врезался в толпу демонстрантов в центре Нью-Йорка, как минимум шесть человек пострадали, сообщает телеканал NBC со ссылкой на полицию.
Инцидент произошел после 16.00 (0.00 мск субботы) в районе Манхеттена. Автомобиль врезался в толпу участников демонстрации, предположительно, выступающих в защиту голодающих заключенных в одной из тюрем Нью-Джерси. Водитель врезавшего в людей автомобиля задержан, его допрашивают.
По данным телеканала, в демонстрации участвовали около 40-50 человек, как минимум шесть из пострадали. Их жизням ничего не угрожает, сообщили в полиции.
Как сообщает городское управление полиции в Twitter, жителей города просят избегать района происшествия, ведется расследование.
 
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