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В центре Нью-Йорка автомобиль въехал в толпу демонстрантов

В центре Нью-Йорка автомобиль въехал в толпу демонстрантов

Автомобиль врезался в толпу демонстрантов в центре Нью-Йорка, как минимум шесть человек пострадали, сообщает телеканал NBC со ссылкой на полицию. РИА Новости, 12.12.2020

2020-12-12T01:55

2020-12-12T01:55

2020-12-12T02:00

нью-йорк (город)

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 12 дек - РИА Новости. Автомобиль врезался в толпу демонстрантов в центре Нью-Йорка, как минимум шесть человек пострадали, сообщает телеканал NBC со ссылкой на полицию.Инцидент произошел после 16.00 (0.00 мск субботы) в районе Манхеттена. Автомобиль врезался в толпу участников демонстрации, предположительно, выступающих в защиту голодающих заключенных в одной из тюрем Нью-Джерси. Водитель врезавшего в людей автомобиля задержан, его допрашивают.По данным телеканала, в демонстрации участвовали около 40-50 человек, как минимум шесть из пострадали. Их жизням ничего не угрожает, сообщили в полиции.Как сообщает городское управление полиции в Twitter, жителей города просят избегать района происшествия, ведется расследование.

нью-йорк (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нью-йорк (город), сша, в мире