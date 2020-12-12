https://ria.ru/20201212/donor-1588958175.html

Патриарх призвал переболевших COVID-19 стать донорами плазмы

Патриарх призвал переболевших COVID-19 стать донорами плазмы

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил настоятелей столичных храмов 13 и 19 декабря, по окончании Божественной литургии, обратиться с призывом к... РИА Новости, 12.12.2020

2020-12-12T22:31

2020-12-12T22:31

2020-12-12T22:31

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патриарх кирилл (владимир гундяев)

русская православная церковь

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил настоятелей столичных храмов 13 и 19 декабря, по окончании Божественной литургии, обратиться с призывом к клирикам и прихожанам, переболевшим COVID-19, стать донорами плазмы крови, сообщила в субботу пресс-служба предстоятеля.В настоящее время одним из наиболее эффективных средств лечения людей, инфицированных коронавирусом и переносящих заболевание в тяжелой форме, является переливание плазмы крови. Для этих людей данная процедура является иногда последней надеждой на исцеление."Помочь им в этом - наш долг христианской любви", - отметил патриарх.Также на приходских информационных стендах и сайтах храмов предстоятель РПЦ благословил размещение специальных плакатов с необходимой информацией об участии в данной акции.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201201/plazma-1587169177.html

https://ria.ru/20201022/koronavirus-1580972998.html

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, новости - религия и мировоззрение, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь