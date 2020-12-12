https://ria.ru/20201212/dnr-1588883595.html

В ДНР заявили о трех нарушениях перемирия со стороны ВСУ за сутки

В ДНР заявили о трех нарушениях перемирия со стороны ВСУ за сутки

Украинские силовики три раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в субботу журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой... РИА Новости, 12.12.2020

2020-12-12T09:58

2020-12-12T09:58

2020-12-12T09:58

ситуация в днр и лнр

сцкк

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ДОНЕЦК, 12 дек - РИА Новости. Украинские силовики три раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в субботу журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня(СЦКК).В пятницу в ДНР заявили об одном нарушении перемирия со стороны украинских силовиков за сутки."За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило три раза", - сказал представитель ДНР в СЦКК.По его словам, украинские силовики вели огонь по республике из минометов и гранатометов.Дополнительные меры обеспечения перемирия вступили в силу в Донбассе с 27 июля. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20201208/donbass-1588258032.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

минск

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ситуация в днр и лнр, сцкк, луганская народная республика, донецкая народная республика, минск, оон, в мире