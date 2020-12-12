https://ria.ru/20201212/chechnya-1588894248.html

Экс-глава правительства Чечни сравнил республику с Дубаем

Экс-глава правительства Чечни сравнил республику с Дубаем

Бывший премьер-министр Чечни Сергей Абрамов оценил внешний облик республики на "пять с плюсом", сравнив с эмиратским Дубаем. РИА Новости, 12.12.2020

2020-12-12T11:44

2020-12-12T11:44

2020-12-12T11:44

чеченская республика (чечня)

рамзан кадыров

сергей абрамов

грозный

дубай (город)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/rsport/71402/14/714021455_0:93:3071:1820_1920x0_80_0_0_ac654460fbc43b669c0f9549fca60f57.jpg

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Бывший премьер-министр Чечни Сергей Абрамов оценил внешний облик республики на "пять с плюсом", сравнив с эмиратским Дубаем.Абрамов в начале 2000-х годов был исполняющим обязанности президента (2004 год) и председателем правительства Чечни (2005 год). На сегодняшний день Абрамов является членом правления Союза машиностроителей России, председателем совета директоров компании "Номикс"."Сейчас республика выглядит на пять с плюсом, как Дубай. Рамзан Ахматович лично занимается всеми крупными проектами в республике, как в свое время и Ахмат-Хаджи. А когда ты лично чем-то занимаешься, соответственно, и результаты хорошие", - сказал Абрамов в интервью РИА Новости.Он отметил, что в ближайшее время планирует посетить республику.В марте 2003 года в Чечне прошел Конституционный референдум, на который был вынесен вопрос о принятии новой конституции республики в связи с возвращением в правовое пространство России, а также проекты законов о выборах президента и парламента субъекта.Пятнадцать лет назад - 12 декабря 2005 года президент России Владимир Путин открыл в Грозном первое после конституционного референдума заседание чеченского парламента.

https://ria.ru/20201211/checensanc-1588715192.html

грозный

дубай (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

чеченская республика (чечня), рамзан кадыров, сергей абрамов, грозный, дубай (город)