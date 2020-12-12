https://ria.ru/20201212/chechnya-1588892894.html
Экс-глава правительства Чечни рассказал о регионе в начале 2000-х годов
Экс-глава правительства Чечни рассказал о регионе в начале 2000-х годов
Чеченская республика в начале 2000-х годов после войны была "оголенным нервом" на теле России, стояла задача восстановить и развивать регион в сложных условиях, РИА Новости, 12.12.2020
2020-12-12T11:34
2020-12-12T11:34
2020-12-12T11:34
чеченская республика (чечня)
сергей абрамов
грозный
политика
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Чеченская республика в начале 2000-х годов после войны была "оголенным нервом" на теле России, стояла задача восстановить и развивать регион в сложных условиях, рассказал в интервью РИА Новости бывший премьер-министр Чечни Сергей Абрамов.В марте 2003 года в Чечне прошел конституционный референдум, на который был вынесен вопрос о принятии новой конституции республики в связи с возвращением в правовое пространство России, а также проекты законов о выборах президента и парламента субъекта. Пятнадцать лет назад - 12 декабря 2005 года - президент России Владимир Путин открыл в Грозном первое после конституционного референдума заседание чеченского парламента.По словам Абрамова, в те годы работать приходилось в постоянном эмоциональном напряжении, некоторые события были искусственно видоизменены и приукрашены, особенно в средствах массовой информации. "Чечня тогда была оголенным нервом на теле России", - отметил он.Как подчеркнул Абрамов, стояла четкая задача восстановить и развить республику, общими усилиями с коллегами по правительству была создана первая для Чечни программа социально-экономического развития.Абрамов в начале 2000-х годов был исполняющим обязанности президента (2004 год) и председателем правительства Чечни (2005 год). На сегодняшний день Абрамов является членом правления Союза машиностроителей России, председателем совета директоров компании "Номикс".
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чеченская республика (чечня), сергей абрамов, грозный, политика
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Чеченская республика
в начале 2000-х годов после войны была "оголенным нервом" на теле России, стояла задача восстановить и развивать регион в сложных условиях, рассказал в интервью РИА Новости бывший премьер-министр Чечни Сергей Абрамов
.
В марте 2003 года в Чечне прошел конституционный референдум, на который был вынесен вопрос о принятии новой конституции республики в связи с возвращением в правовое пространство России, а также проекты законов о выборах президента и парламента субъекта. Пятнадцать лет назад - 12 декабря 2005 года - президент России Владимир Путин
открыл в Грозном
первое после конституционного референдума заседание чеченского парламента.
По словам Абрамова, в те годы работать приходилось в постоянном эмоциональном напряжении, некоторые события были искусственно видоизменены и приукрашены, особенно в средствах массовой информации. "Чечня тогда была оголенным нервом на теле России", - отметил он.
Как подчеркнул Абрамов, стояла четкая задача восстановить и развить республику, общими усилиями с коллегами по правительству была создана первая для Чечни программа социально-экономического развития.
Абрамов в начале 2000-х годов был исполняющим обязанности президента (2004 год) и председателем правительства Чечни (2005 год). На сегодняшний день Абрамов является членом правления Союза машиностроителей России, председателем совета директоров компании "Номикс".