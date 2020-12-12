https://ria.ru/20201212/bulava-1588921750.html

Минобороны опубликовало видео залпового пуска ракет "Булава"

Минобороны опубликовало видео залпового пуска ракет "Булава"

Минобороны РФ опубликовало видео залпового пуска четырех баллистических ракет "Булава" с подлодки "Владимир Мономах". РИА Новости, 12.12.2020

2020-12-12T16:04

2020-12-12T16:04

2020-12-12T16:04

охотское море

апл владимир мономах

подводные лодки проекта 955 "борей"

архангельская область

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/0c/1588925095_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6e26d273e0a478df67a02d4c8a3e20bf.jpg

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало видео залпового пуска четырех баллистических ракет "Булава" с подлодки "Владимир Мономах".Атомная подлодка проекта 955 (шифр "Борей") "Владимир Мономах" в субботу впервые выполнила залповую стрельбу четырьмя ракетами "Булава" из подводного положения в Охотском море по полигону Чижа в Архангельской области. Все боевые блоки ракет успешно достигли полигона.В представленных ведомством роликах демонстрируется выход подводного стратегического крейсера из базы в море для проведения учебных стрельб, причем показано, что лодка самостоятельно ломает тонкий лед в заливе в надводном положении. Затем показана работа экипажа на боевых постах подлодки в ходе проведения стрельбы.Также на видео представлены кадры полета ракет "Булава", которые вырываются из-под воды и уходят в небо с интервалами всего в несколько секунд, оставляя густые столбы дыма от сгоревшего твердого топлива двигателей первых ступеней.

https://ria.ru/20201009/armiya-analiz-britantsy-1578906377.html

https://ria.ru/20191003/1559346986.html

охотское море

архангельская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры запуска баллистических ракет с подлодки "Владимир Мономах" Атомная подлодка проекта 955 "Владимир Мономах" впервые запустила сразу четыре баллистические ракеты "Булава", сообщили журналистам в российском Минобороны. Залповый пуск выполнили в субботу в рамках плановых мероприятий боевой подготовки. Стрельба велась из подводного положения в акватории Охотского моря по полигону Чижа в Архангельской области. 2020-12-12T16:04 true PT1M49S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

охотское море, апл владимир мономах, подводные лодки проекта 955 "борей", архангельская область, безопасность