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https://ria.ru/20201212/bulava-1588921750.html
Минобороны опубликовало видео залпового пуска ракет "Булава"
Минобороны опубликовало видео залпового пуска ракет "Булава"
Минобороны РФ опубликовало видео залпового пуска четырех баллистических ракет "Булава" с подлодки "Владимир Мономах". РИА Новости, 12.12.2020
2020-12-12T16:04
2020-12-12T16:04
охотское море
апл владимир мономах
подводные лодки проекта 955 "борей"
архангельская область
безопасность
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало видео залпового пуска четырех баллистических ракет "Булава" с подлодки "Владимир Мономах".Атомная подлодка проекта 955 (шифр "Борей") "Владимир Мономах" в субботу впервые выполнила залповую стрельбу четырьмя ракетами "Булава" из подводного положения в Охотском море по полигону Чижа в Архангельской области. Все боевые блоки ракет успешно достигли полигона.В представленных ведомством роликах демонстрируется выход подводного стратегического крейсера из базы в море для проведения учебных стрельб, причем показано, что лодка самостоятельно ломает тонкий лед в заливе в надводном положении. Затем показана работа экипажа на боевых постах подлодки в ходе проведения стрельбы.Также на видео представлены кадры полета ракет "Булава", которые вырываются из-под воды и уходят в небо с интервалами всего в несколько секунд, оставляя густые столбы дыма от сгоревшего твердого топлива двигателей первых ступеней.
https://ria.ru/20201009/armiya-analiz-britantsy-1578906377.html
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охотское море
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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60
Кадры запуска баллистических ракет с подлодки "Владимир Мономах"
Атомная подлодка проекта 955 "Владимир Мономах" впервые запустила сразу четыре баллистические ракеты "Булава", сообщили журналистам в российском Минобороны. Залповый пуск выполнили в субботу в рамках плановых мероприятий боевой подготовки. Стрельба велась из подводного положения в акватории Охотского моря по полигону Чижа в Архангельской области.
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охотское море, апл владимир мономах, подводные лодки проекта 955 "борей", архангельская область, безопасность

Минобороны опубликовало видео залпового пуска ракет "Булава"

16:04 12.12.2020
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало видео залпового пуска четырех баллистических ракет "Булава" с подлодки "Владимир Мономах".
Атомная подлодка проекта 955 (шифр "Борей") "Владимир Мономах" в субботу впервые выполнила залповую стрельбу четырьмя ракетами "Булава" из подводного положения в Охотском море по полигону Чижа в Архангельской области. Все боевые блоки ракет успешно достигли полигона.
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В представленных ведомством роликах демонстрируется выход подводного стратегического крейсера из базы в море для проведения учебных стрельб, причем показано, что лодка самостоятельно ломает тонкий лед в заливе в надводном положении. Затем показана работа экипажа на боевых постах подлодки в ходе проведения стрельбы.
Также на видео представлены кадры полета ракет "Булава", которые вырываются из-под воды и уходят в небо с интервалами всего в несколько секунд, оставляя густые столбы дыма от сгоревшего твердого топлива двигателей первых ступеней.
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