https://ria.ru/20201212/blyuda-1588888138.html
Названы самые вредные новогодние блюда
Названы самые вредные новогодние блюда
Гастроэнтеролог Ирина Бережная назвала "сложные салаты" самыми вредными блюдами новогоднего стола. РИА Новости, 12.12.2020
2020-12-12T10:37
2020-12-12T10:37
2020-12-12T12:12
россия
ирина бережная
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/50793/95/507939564_0:33:640:393_1920x0_80_0_0_44e380c5b4da8618b601cf46e0182cc5.jpg
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Гастроэнтеролог Ирина Бережная назвала "сложные салаты" самыми вредными блюдами новогоднего стола."Тот оливье, к которому мы привыкли, и то его количество, которое мы съедаем, действительно являются достаточно тяжелыми, сложными и вредными", — рассказала гастроэнтеролог в комментарии RT.Она отметила, что также трудными для переваривания становятся другие блюда с большим количеством майонеза, сыра и орехов.По словам диетолога, лучшим вариантом для новогоднего стала станут легкие травянистые салаты с минимальной заправкой. Мясо она посоветовала подавать уже 1 января, чтобы избежать переедания, а в качестве способа приготовления выбрать запекание в духовке.
https://ria.ru/20201211/pokhudenie-1588746301.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/50793/95/507939564_36:0:604:426_1920x0_80_0_0_7647e9b82d45db1533c9c0ce93e8984d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ирина бережная, здоровье - общество