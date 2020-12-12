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Названы самые вредные новогодние блюда
Названы самые вредные новогодние блюда
Гастроэнтеролог Ирина Бережная назвала "сложные салаты" самыми вредными блюдами новогоднего стола. РИА Новости, 12.12.2020
2020-12-12T10:37
2020-12-12T12:12
россия
ирина бережная
здоровье - общество
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Гастроэнтеролог Ирина Бережная назвала "сложные салаты" самыми вредными блюдами новогоднего стола."Тот оливье, к которому мы привыкли, и то его количество, которое мы съедаем, действительно являются достаточно тяжелыми, сложными и вредными", — рассказала гастроэнтеролог в комментарии RT.Она отметила, что также трудными для переваривания становятся другие блюда с большим количеством майонеза, сыра и орехов.По словам диетолога, лучшим вариантом для новогоднего стала станут легкие травянистые салаты с минимальной заправкой. Мясо она посоветовала подавать уже 1 января, чтобы избежать переедания, а в качестве способа приготовления выбрать запекание в духовке.
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россия, ирина бережная, здоровье - общество

Названы самые вредные новогодние блюда

10:37 12.12.2020 (обновлено: 12:12 12.12.2020)
 
© Flickr / AlphaTangoBravo / Adam BakerНовогодний стол
Новогодний стол - РИА Новости, 1920, 12.12.2020
© Flickr / AlphaTangoBravo / Adam Baker
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Гастроэнтеролог Ирина Бережная назвала "сложные салаты" самыми вредными блюдами новогоднего стола.
"Тот оливье, к которому мы привыкли, и то его количество, которое мы съедаем, действительно являются достаточно тяжелыми, сложными и вредными", — рассказала гастроэнтеролог в комментарии RT.
Она отметила, что также трудными для переваривания становятся другие блюда с большим количеством майонеза, сыра и орехов.
По словам диетолога, лучшим вариантом для новогоднего стала станут легкие травянистые салаты с минимальной заправкой. Мясо она посоветовала подавать уже 1 января, чтобы избежать переедания, а в качестве способа приготовления выбрать запекание в духовке.
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