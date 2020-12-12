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Названы самые вредные новогодние блюда

Названы самые вредные новогодние блюда

Гастроэнтеролог Ирина Бережная назвала "сложные салаты" самыми вредными блюдами новогоднего стола. РИА Новости, 12.12.2020

2020-12-12T10:37

2020-12-12T10:37

2020-12-12T12:12

россия

ирина бережная

здоровье - общество

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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Гастроэнтеролог Ирина Бережная назвала "сложные салаты" самыми вредными блюдами новогоднего стола."Тот оливье, к которому мы привыкли, и то его количество, которое мы съедаем, действительно являются достаточно тяжелыми, сложными и вредными", — рассказала гастроэнтеролог в комментарии RT.Она отметила, что также трудными для переваривания становятся другие блюда с большим количеством майонеза, сыра и орехов.По словам диетолога, лучшим вариантом для новогоднего стала станут легкие травянистые салаты с минимальной заправкой. Мясо она посоветовала подавать уже 1 января, чтобы избежать переедания, а в качестве способа приготовления выбрать запекание в духовке.

https://ria.ru/20201211/pokhudenie-1588746301.html

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2020

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россия, ирина бережная, здоровье - общество