https://ria.ru/20201212/bayden-1588954616.html

Врач Байдена рассказал о его состоянии

Врач Байдена рассказал о его состоянии

Объявивший о своей победе на выборах президента США Джо Байден показал врачу травмированную две недели назад ступню, видевшие его репортёры отметили... РИА Новости, 12.12.2020

2020-12-12T21:48

2020-12-12T21:48

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ВАШИНГТОН, 12 дек - РИА Новости. Объявивший о своей победе на выборах президента США Джо Байден показал врачу травмированную две недели назад ступню, видевшие его репортёры отметили прихрамывание.Репортеры пула Байдена в распространенном сообщении цитируют доктора Кевина О'Коннора, по словам которого, результаты томографии, проведенной в положении стоя, "обнадёживают". Трещина в одной небольшой кости едва заметна, в другой - заживает, согласно ожиданиям, сообщил врач.Байден в субботу побывал на плановом обследовании в радиологии госпиталя Пенсильвании, где есть прибор, позволяющий сделать снимок пациента в положении стоя. Перед приездом политика пул цитировал слова доктора О'Коннора, который сообщил, что процедура плановая - "через две недели после получения травмы"."Теперь, когда первоначальный дискомфорт и отек уменьшились, важно понаблюдать за структурами в средней части стопы под фактическим давлением при стоянии", - объяснял доктор.Автобус с журналистами подъехал к больнице в 11:20 (19:20 мск), Байден прибыл через минуту в тёмном костюме и медицинской маске, видевшие его репортёры сообщают, что он шёл в здание медленно и "слегка прихрамывал".На приёме политик пробыл около часа (до 20:20мск), а после "появился в хорошем настроении и разговаривал с пешеходом на улице". Байден между тем является сторонником масочного режима, дистанцирования и ограничения контактов - в качестве основных мер противодействия коронавирусу.Журналисты пула сообщают, что он дружелюбно помахал и им. Хромал ли Байден после обследования не сообщается.Байден травмировал стопу, играя со своей собакой. Он сам рассказывал в одном из интервью, что пытался ухватить пса за хвост и поскользнулся. Ему диагностировали трещины костей стопы и предписали носить специальный ботинок.

https://ria.ru/20201130/reabilitatsiya-1586959385.html

https://ria.ru/20201108/sobaka-1583668151.html

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джо байден, сша, в мире