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Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201212/bayden-1588922977.html
Байден вновь пообещал присоединиться к Парижскому соглашению
Байден вновь пообещал присоединиться к Парижскому соглашению
Джо Байден, избранный, по предварительным данным, президентом США, вновь пообещал присоединиться к Парижскому соглашению. РИА Новости, 12.12.2020
2020-12-12T16:21
2020-12-12T16:21
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 12 дек - РИА Новости. Джо Байден, избранный, по предварительным данным, президентом США, вновь пообещал присоединиться к Парижскому соглашению."США присоединятся к Парижскому соглашению в первый день моего президентства, и я немедленно начну работу с коллегами по всему миру, чтобы сделать все возможное, включая созыв лидеров крупнейших экономик на климатический саммит в течение моих первых ста дней в должности", - говорится в письменном заявлении Байдена по случаю пятилетия соглашения, из которого США вышли в президентство Дональда Трампа.Байден обещал также разработать и внедрить путь к тому, чтобы США к 2050 году стали страной с нулевым балансом выбросов парниковых газов.
https://radiosputnik.ria.ru/20201206/tramp-ekologiya-1587875226.html
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дональд трамп, джо байден, сша, в мире

Байден вновь пообещал присоединиться к Парижскому соглашению

16:21 12.12.2020
 
© AP Photo / Andrew HarnikКандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден выступает перед избирателями после того, как СМИ объявили, что Байден победил на выборах в США
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден выступает перед избирателями после того, как СМИ объявили, что Байден победил на выборах в США - РИА Новости, 1920, 12.12.2020
© AP Photo / Andrew Harnik
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 12 дек - РИА Новости. Джо Байден, избранный, по предварительным данным, президентом США, вновь пообещал присоединиться к Парижскому соглашению.
"США присоединятся к Парижскому соглашению в первый день моего президентства, и я немедленно начну работу с коллегами по всему миру, чтобы сделать все возможное, включая созыв лидеров крупнейших экономик на климатический саммит в течение моих первых ста дней в должности", - говорится в письменном заявлении Байдена по случаю пятилетия соглашения, из которого США вышли в президентство Дональда Трампа.
Байден обещал также разработать и внедрить путь к тому, чтобы США к 2050 году стали страной с нулевым балансом выбросов парниковых газов.
Президент США Дональд Трамп во время телеконференции в Белом доме - РИА Новости, 1920, 06.12.2020
6 декабря, 10:25
Парижское соглашение уничтожит США и продвинет Россию, считает Трамп
 
Выборы президента США — 2020Дональд ТрампДжо БайденСШАВ мире
 
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