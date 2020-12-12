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Байден вновь пообещал присоединиться к Парижскому соглашению
Байден вновь пообещал присоединиться к Парижскому соглашению
Джо Байден, избранный, по предварительным данным, президентом США, вновь пообещал присоединиться к Парижскому соглашению. РИА Новости, 12.12.2020
2020-12-12T16:21
2020-12-12T16:21
2020-12-12T16:21
выборы президента сша — 2020
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ВАШИНГТОН, 12 дек - РИА Новости. Джо Байден, избранный, по предварительным данным, президентом США, вновь пообещал присоединиться к Парижскому соглашению."США присоединятся к Парижскому соглашению в первый день моего президентства, и я немедленно начну работу с коллегами по всему миру, чтобы сделать все возможное, включая созыв лидеров крупнейших экономик на климатический саммит в течение моих первых ста дней в должности", - говорится в письменном заявлении Байдена по случаю пятилетия соглашения, из которого США вышли в президентство Дональда Трампа.Байден обещал также разработать и внедрить путь к тому, чтобы США к 2050 году стали страной с нулевым балансом выбросов парниковых газов.
https://radiosputnik.ria.ru/20201206/tramp-ekologiya-1587875226.html
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