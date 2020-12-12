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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201212/bayden-1588874933.html
В штабе Байдена оценили отказ ВС рассмотреть иск Техаса по выборам
В штабе Байдена оценили отказ ВС рассмотреть иск Техаса по выборам
Демократ Джо Байден и его предвыборный штаб не удивлены решением Верховного суда США, который отказался рассматривать иск Техаса с попыткой оспорить итоги... РИА Новости, 12.12.2020
2020-12-12T06:02
2020-12-12T06:02
выборы президента сша — 2020
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в мире
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ВАШИНГТОН, 12 дек - РИА Новости. Демократ Джо Байден и его предвыборный штаб не удивлены решением Верховного суда США, который отказался рассматривать иск Техаса с попыткой оспорить итоги президентских выборов, заявил представитель штаба Байдена Майк Гвин.По словам Гвина, "решительный и быстрый" отказ Верховного суда рассмотреть иск генпрокурора Техаса о признании недействительными итогов выборов в четырех штатах "не стал неожиданностью". Попытки Техаса и поддержавших его республиканцев представители Байдена назвали "безосновательными".В пятницу Верховный суд отказался принять к рассмотрению иск генпрокурора Техаса Кена Пэкстона, который потребовал объявить недействительными итоги президентских выборов в четырех колеблющихся штатах, где победил Джо Байден. В соответствии с поданным им иском, голосование в штатах Пенсильвания, Джорджия, Висконсин и Мичиган прошло с нарушениями конституции, поскольку их власти незаконно изменяли выборное законодательство под предлогом пандемии коронавируса. Иск поддержали около двух десятков возглавляемых республиканцами штатов и более 180 республиканцев в конгрессе.
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джо байден, сша, техас, в мире

В штабе Байдена оценили отказ ВС рассмотреть иск Техаса по выборам

06:02 12.12.2020
 
© AP Photo / Andrew HarnikДжо Байден во время выступления в Уилмингтоне, США
Джо Байден во время выступления в Уилмингтоне, США - РИА Новости, 1920, 12.12.2020
© AP Photo / Andrew Harnik
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ВАШИНГТОН, 12 дек - РИА Новости. Демократ Джо Байден и его предвыборный штаб не удивлены решением Верховного суда США, который отказался рассматривать иск Техаса с попыткой оспорить итоги президентских выборов, заявил представитель штаба Байдена Майк Гвин.
По словам Гвина, "решительный и быстрый" отказ Верховного суда рассмотреть иск генпрокурора Техаса о признании недействительными итогов выборов в четырех штатах "не стал неожиданностью". Попытки Техаса и поддержавших его республиканцев представители Байдена назвали "безосновательными".
"Чистая и внушительная победа избранного президента будет закреплена голосованием выборщиков в понедельник, и он (Байден - ред.) будет приведен к присяге 20 января", - заявил Гвин, его комментарий опубликован в Twitter.
В пятницу Верховный суд отказался принять к рассмотрению иск генпрокурора Техаса Кена Пэкстона, который потребовал объявить недействительными итоги президентских выборов в четырех колеблющихся штатах, где победил Джо Байден. В соответствии с поданным им иском, голосование в штатах Пенсильвания, Джорджия, Висконсин и Мичиган прошло с нарушениями конституции, поскольку их власти незаконно изменяли выборное законодательство под предлогом пандемии коронавируса. Иск поддержали около двух десятков возглавляемых республиканцами штатов и более 180 республиканцев в конгрессе.
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
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Выборы президента США — 2020Джо БайденСШАТехасВ мире
 
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