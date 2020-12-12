https://ria.ru/20201212/bayden-1588874933.html

В штабе Байдена оценили отказ ВС рассмотреть иск Техаса по выборам

В штабе Байдена оценили отказ ВС рассмотреть иск Техаса по выборам

Демократ Джо Байден и его предвыборный штаб не удивлены решением Верховного суда США, который отказался рассматривать иск Техаса с попыткой оспорить итоги... РИА Новости, 12.12.2020

2020-12-12T06:02

2020-12-12T06:02

2020-12-12T06:02

выборы президента сша — 2020

джо байден

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техас

в мире

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ВАШИНГТОН, 12 дек - РИА Новости. Демократ Джо Байден и его предвыборный штаб не удивлены решением Верховного суда США, который отказался рассматривать иск Техаса с попыткой оспорить итоги президентских выборов, заявил представитель штаба Байдена Майк Гвин.По словам Гвина, "решительный и быстрый" отказ Верховного суда рассмотреть иск генпрокурора Техаса о признании недействительными итогов выборов в четырех штатах "не стал неожиданностью". Попытки Техаса и поддержавших его республиканцев представители Байдена назвали "безосновательными".В пятницу Верховный суд отказался принять к рассмотрению иск генпрокурора Техаса Кена Пэкстона, который потребовал объявить недействительными итоги президентских выборов в четырех колеблющихся штатах, где победил Джо Байден. В соответствии с поданным им иском, голосование в штатах Пенсильвания, Джорджия, Висконсин и Мичиган прошло с нарушениями конституции, поскольку их власти незаконно изменяли выборное законодательство под предлогом пандемии коронавируса. Иск поддержали около двух десятков возглавляемых республиканцами штатов и более 180 республиканцев в конгрессе.

https://ria.ru/20201211/administratsiya-1588867862.html

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джо байден, сша, техас, в мире