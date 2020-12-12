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https://ria.ru/20201212/avtomobil-1588874405.html
МЧС рекомендовало не использовать паяльные лампы для отогрева автомобиля
МЧС рекомендовало не использовать паяльные лампы для отогрева автомобиля
Использование самодельных устройств пуска и подогрева автомобиля и тем более паяльных ламп, как правило, приводит к возгоранию машины и пострадавшим,... РИА Новости, 12.12.2020
2020-12-12T04:17
2020-12-12T04:17
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
общество
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Использование самодельных устройств пуска и подогрева автомобиля и тем более паяльных ламп, как правило, приводит к возгоранию машины и пострадавшим, предупреждает МЧС РФ.Во избежание пожара в автомобиле спасатели настоятельно рекомендуют не использовать в холодное время года самодельные средства пуска и подогрева, а также паяльные лампы.Кроме того, надо вовремя проводить сезонное техническое обслуживание машин, обращая особое внимание на состояние элементов проводки и мест соединения контактов.МЧС напоминает, что в каждом автомобиле обязательно должны находиться огнетушитель, лопата, кусок плотной ткани и трос. Это оснащение при пожаре поможет спасти не только свою машину, но и оказать помощь другим водителям.Первыми признаками возгорания автомобиля являются запах горелой резины, пластмассы или дым из-под капота. При этих факторах необходимо осмотреть машину и в случае обнаружения возгорания сразу вызвать пожарных по телефону "101" или "112".Сбить пламя самостоятельно можно с помощью огнетушителя, или накрыв огонь плотной тканью. Для погашения очага можно также использовать землю и песок. При тушении двигателя надо постепенно и осторожно открыть капот палкой или монтировкой. При этом следует находиться сбоку, так как при резком открывании возможен выброс пламени.Спасатели не советуют приступать к тушению автомобиля, если одежда пропитана парами топлива или масла, а руки смочены бензином – это опасно для жизни. Если потушить огонь все же не получается, надо отойти на безопасное расстояние, так как пламя может дойти до баков с бензином или баллонов с газом, которые могут взорваться.Если автомобиль загорелся на стоянке или в гараже, и есть угроза распространения пожара, необходимо постараться откатить его как можно дальше, чтобы не воспламенились стоящие рядом машины. Ни в коем случае нельзя садиться в горящий автомобиль, и не пытаться его завести, резюмирует МЧС.
https://ria.ru/20201128/ekonomiya-1586715715.html
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество

МЧС рекомендовало не использовать паяльные лампы для отогрева автомобиля

04:17 12.12.2020
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМужчина сметает снег с машины
Мужчина сметает снег с машины - РИА Новости, 1920, 12.12.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Использование самодельных устройств пуска и подогрева автомобиля и тем более паяльных ламп, как правило, приводит к возгоранию машины и пострадавшим, предупреждает МЧС РФ.
Во избежание пожара в автомобиле спасатели настоятельно рекомендуют не использовать в холодное время года самодельные средства пуска и подогрева, а также паяльные лампы.
Кроме того, надо вовремя проводить сезонное техническое обслуживание машин, обращая особое внимание на состояние элементов проводки и мест соединения контактов.
МЧС напоминает, что в каждом автомобиле обязательно должны находиться огнетушитель, лопата, кусок плотной ткани и трос. Это оснащение при пожаре поможет спасти не только свою машину, но и оказать помощь другим водителям.
Первыми признаками возгорания автомобиля являются запах горелой резины, пластмассы или дым из-под капота. При этих факторах необходимо осмотреть машину и в случае обнаружения возгорания сразу вызвать пожарных по телефону "101" или "112".
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Спасатели не советуют приступать к тушению автомобиля, если одежда пропитана парами топлива или масла, а руки смочены бензином – это опасно для жизни. Если потушить огонь все же не получается, надо отойти на безопасное расстояние, так как пламя может дойти до баков с бензином или баллонов с газом, которые могут взорваться.
Если автомобиль загорелся на стоянке или в гараже, и есть угроза распространения пожара, необходимо постараться откатить его как можно дальше, чтобы не воспламенились стоящие рядом машины. Ни в коем случае нельзя садиться в горящий автомобиль, и не пытаться его завести, резюмирует МЧС.
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