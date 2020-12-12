https://ria.ru/20201212/avtomobil-1588874405.html

МЧС рекомендовало не использовать паяльные лампы для отогрева автомобиля

МЧС рекомендовало не использовать паяльные лампы для отогрева автомобиля

Использование самодельных устройств пуска и подогрева автомобиля и тем более паяльных ламп, как правило, приводит к возгоранию машины и пострадавшим,... РИА Новости, 12.12.2020

2020-12-12T04:17

2020-12-12T04:17

2020-12-12T04:17

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

общество

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Использование самодельных устройств пуска и подогрева автомобиля и тем более паяльных ламп, как правило, приводит к возгоранию машины и пострадавшим, предупреждает МЧС РФ.Во избежание пожара в автомобиле спасатели настоятельно рекомендуют не использовать в холодное время года самодельные средства пуска и подогрева, а также паяльные лампы.Кроме того, надо вовремя проводить сезонное техническое обслуживание машин, обращая особое внимание на состояние элементов проводки и мест соединения контактов.МЧС напоминает, что в каждом автомобиле обязательно должны находиться огнетушитель, лопата, кусок плотной ткани и трос. Это оснащение при пожаре поможет спасти не только свою машину, но и оказать помощь другим водителям.Первыми признаками возгорания автомобиля являются запах горелой резины, пластмассы или дым из-под капота. При этих факторах необходимо осмотреть машину и в случае обнаружения возгорания сразу вызвать пожарных по телефону "101" или "112".Сбить пламя самостоятельно можно с помощью огнетушителя, или накрыв огонь плотной тканью. Для погашения очага можно также использовать землю и песок. При тушении двигателя надо постепенно и осторожно открыть капот палкой или монтировкой. При этом следует находиться сбоку, так как при резком открывании возможен выброс пламени.Спасатели не советуют приступать к тушению автомобиля, если одежда пропитана парами топлива или масла, а руки смочены бензином – это опасно для жизни. Если потушить огонь все же не получается, надо отойти на безопасное расстояние, так как пламя может дойти до баков с бензином или баллонов с газом, которые могут взорваться.Если автомобиль загорелся на стоянке или в гараже, и есть угроза распространения пожара, необходимо постараться откатить его как можно дальше, чтобы не воспламенились стоящие рядом машины. Ни в коем случае нельзя садиться в горящий автомобиль, и не пытаться его завести, резюмирует МЧС.

https://ria.ru/20201128/ekonomiya-1586715715.html

https://ria.ru/20201124/avtomobili-1586014543.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество