https://ria.ru/20201212/avariya-1588953349.html
При аварии на нефтяном месторождении в НАО погиб человек
При аварии на нефтяном месторождении в НАО погиб человек
Три человека пострадали, один погиб в результате разгерметизация рукава высокого давления на месторождении Требса в Ненецком округе, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 12.12.2020
2020-12-12T21:35
2020-12-12T21:35
2020-12-12T21:35
башнефть
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МУРМАНСК, 12 дек – РИА Новости. Три человека пострадали, один погиб в результате разгерметизация рукава высокого давления на месторождении Требса в Ненецком округе, сообщили РИА Новости в региональном МЧС."Три человека пострадали, один погиб в результате инцидента на месторождении Требса в НАО- там произошла разгерметизация рукава высокого давления. Рейсом санавиации пострадавшие доставляются в Нарьян-Мар", - сообщила собеседница агентства.Как уточнили в пресс-службе администрации округа, в 17:31 на телефон старшего оператора системы 112 от СОД ГУ МЧС России по НАО поступило сообщение о том, что на кусте №6 месторождении им. Требса произошла разгерметизация шланга, находящегося под высоким давлением, в результате чего пострадали три человека, один погиб.Как добавили в пресс-службе, месторождение принадлежит ООО "Башнефть Полюс". На кусте №6 производился ремонт скважины подрядной организацией ПВП "АБС". Выбросов нефти не зафиксировано."На место выехали сотрудники ООО "Башнефть Полюс" – три человека, одна единица техники", - добавили в администрации.
https://ria.ru/20201107/neft-1583543834.html
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башнефть, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия