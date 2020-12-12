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https://ria.ru/20201212/altay-1588924969.html
Глава Республики Алтай порекомендовал объявить 31 декабря выходным днем
Глава Республики Алтай порекомендовал объявить 31 декабря выходным днем
Тридцать первое декабря рекомендовали объявить выходным днём в Республике Алтай, соответствующий приказ подписал глава региона Олег Хорохордин. РИА Новости, 12.12.2020
2020-12-12T16:46
2020-12-12T16:46
новый год—2021
россия
олег хорохордин
султан хамзаев
михаил мишустин
республика алтай
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БАРНАУЛ, 12 дек - РИА Новости. Тридцать первое декабря рекомендовали объявить выходным днём в Республике Алтай, соответствующий приказ подписал глава региона Олег Хорохордин."В целях рационального использования рабочего времени в декабре 2020 года: рекомендовать руководителям Единого аппарата Главы Республики Алтай и Правительства Республики Алтай, исполнительных органов государственной власти Республики Алтай принять меры по привлечению работников с их с письменного согласия, с соблюдением иных требований, установленных статьей 113 Трудового кодекса Российской Федерации, к работе в выходной день 26 декабря 2020 года с предоставлением выходного дня 31 декабря 2020 года, а также организовать такие мероприятия в организациях, находящихся в их ведении, с учетом режимов работы и недопущения ухудшения оказываемых услуг гражданам", - говорится в тексте приказа.Такие же рекомендации даны органам местного самоуправления в республики. При этом глава региона поручил обеспечить 31 декабря бесперебойное функционирование организаций жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, энергетики, связи, а также иных организаций, деятельность которых связана с безопасностью и жизнеобеспечением населения.Ранее член Общественной палаты РФ, глава "Трезвой России" Султан Хамзаев попросил глав регионов лично объявить 31 декабря выходным днем. На предложение уже откликнитесь ряд глав регионов. В октябре 2020 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому 31 декабря следующего, 2021 года будет выходным днем.
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россия, олег хорохордин, султан хамзаев, михаил мишустин, республика алтай

Глава Республики Алтай порекомендовал объявить 31 декабря выходным днем

16:46 12.12.2020
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкГлава Республики Алтай Олег Хорохордин на XI Гайдаровском форуме в Москве
Глава Республики Алтай Олег Хорохордин на XI Гайдаровском форуме в Москве - РИА Новости, 1920, 12.12.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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БАРНАУЛ, 12 дек - РИА Новости. Тридцать первое декабря рекомендовали объявить выходным днём в Республике Алтай, соответствующий приказ подписал глава региона Олег Хорохордин.
"В целях рационального использования рабочего времени в декабре 2020 года: рекомендовать руководителям Единого аппарата Главы Республики Алтай и Правительства Республики Алтай, исполнительных органов государственной власти Республики Алтай принять меры по привлечению работников с их с письменного согласия, с соблюдением иных требований, установленных статьей 113 Трудового кодекса Российской Федерации, к работе в выходной день 26 декабря 2020 года с предоставлением выходного дня 31 декабря 2020 года, а также организовать такие мероприятия в организациях, находящихся в их ведении, с учетом режимов работы и недопущения ухудшения оказываемых услуг гражданам", - говорится в тексте приказа.
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Такие же рекомендации даны органам местного самоуправления в республики. При этом глава региона поручил обеспечить 31 декабря бесперебойное функционирование организаций жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, энергетики, связи, а также иных организаций, деятельность которых связана с безопасностью и жизнеобеспечением населения.
Ранее член Общественной палаты РФ, глава "Трезвой России" Султан Хамзаев попросил глав регионов лично объявить 31 декабря выходным днем. На предложение уже откликнитесь ряд глав регионов. В октябре 2020 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому 31 декабря следующего, 2021 года будет выходным днем.
 
Новый год—2021РоссияОлег ХорохординСултан ХамзаевМихаил МишустинРеспублика Алтай
 
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