https://ria.ru/20201212/altar-1588874559.html

Археологи обнаружили языческий алтарь возрастом 1800 лет

Археологи обнаружили языческий алтарь возрастом 1800 лет

Израильские археологи обнаружили алтарь в честь древнегреческого бога Пана возрастом около 1800 лет, об этом сообщает портал LiveScience. РИА Новости, 12.12.2020

2020-12-12T04:46

2020-12-12T04:46

2020-12-12T10:40

археология

культура

израиль

в мире

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МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Израильские археологи обнаружили алтарь в честь древнегреческого бога Пана возрастом около 1800 лет, об этом сообщает портал LiveScience.Специалисты нашли лежащий на боку базальтовый алтарь во время раскопок византийской церкви, он датируется вторым или третьим веком. Впоследствии его использовали для постройки самой церкви, которая, в свою очередь, датируется пятым веком. При этом алтарь, по предположению ученых, был перевернут специально.Археологи указали, что на алтаре сохранилось посвящение, составленное, вероятно, паломником, который построил его на свои личные средства. В древнегреческой мифологии Пан являлся богом пастушества и животного мира.

https://ria.ru/20201202/skulptury-1587362062.html

израиль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

археология, израиль, в мире