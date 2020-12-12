https://ria.ru/20201212/aes-1588886156.html

Первый энергоблок Ровенской АЭС на Украине отключился от сети

Первый энергоблок Ровенской АЭС на Украине отключился от сети

Первый энергоблок Ровенской атомной электростанции на Украине отключился от сети после срабатывания автоматической защиты, причины отключения выясняются,... РИА Новости, 12.12.2020

2020-12-12T10:17

2020-12-12T10:17

2020-12-12T15:42

ядерные технологии

ровенская аэс

энергоатом

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КИЕВ, 12 дек — РИА Новости. Первый энергоблок Ровенской атомной электростанции на Украине отключился от сети после срабатывания автоматической защиты, причины отключения выясняются, сообщила в субботу пресс-служба "Энергоатома"."Двенадцатого декабря в 01:43 (02:43 мск) энергоблок № 1 Ровенской АЭС был отключен от сети. Отключение произошло в результате срабатывания автоматической защиты по факту отключения турбин блока. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не было. Сейчас причина отключения энергоблока № 1 выясняется", — говорится в сообщении на сайте компании.Отмечается, что радиационное, противопожарное и экологическое состояние на Ровенской АЭС и прилегающей территории не изменялось и находится в пределах действующих норм.На данный момент на Ровенской АЭС работает энергоблок № 2. Энергоблоки № 3 и 4 находятся на плановом ремонте.

https://radiosputnik.ria.ru/20201211/olkiluoto-1588848337.html

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ровенская аэс, энергоатом, украина, в мире