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Ядерные технологии
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Первый энергоблок Ровенской АЭС на Украине отключился от сети
Первый энергоблок Ровенской АЭС на Украине отключился от сети
Первый энергоблок Ровенской атомной электростанции на Украине отключился от сети после срабатывания автоматической защиты, причины отключения выясняются,... РИА Новости, 12.12.2020
2020-12-12T10:17
2020-12-12T15:42
ядерные технологии
ровенская аэс
энергоатом
украина
в мире
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КИЕВ, 12 дек — РИА Новости. Первый энергоблок Ровенской атомной электростанции на Украине отключился от сети после срабатывания автоматической защиты, причины отключения выясняются, сообщила в субботу пресс-служба "Энергоатома"."Двенадцатого декабря в 01:43 (02:43 мск) энергоблок № 1 Ровенской АЭС был отключен от сети. Отключение произошло в результате срабатывания автоматической защиты по факту отключения турбин блока. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не было. Сейчас причина отключения энергоблока № 1 выясняется", — говорится в сообщении на сайте компании.Отмечается, что радиационное, противопожарное и экологическое состояние на Ровенской АЭС и прилегающей территории не изменялось и находится в пределах действующих норм.На данный момент на Ровенской АЭС работает энергоблок № 2. Энергоблоки № 3 и 4 находятся на плановом ремонте.
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ровенская аэс, энергоатом, украина, в мире

Первый энергоблок Ровенской АЭС на Украине отключился от сети

10:17 12.12.2020 (обновлено: 15:42 12.12.2020)
 
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанкРовенская атомная электростанция в Кузнецовске
Ровенская атомная электростанция в Кузнецовске - РИА Новости, 1920, 12.12.2020
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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КИЕВ, 12 дек — РИА Новости. Первый энергоблок Ровенской атомной электростанции на Украине отключился от сети после срабатывания автоматической защиты, причины отключения выясняются, сообщила в субботу пресс-служба "Энергоатома".
"Двенадцатого декабря в 01:43 (02:43 мск) энергоблок № 1 Ровенской АЭС был отключен от сети. Отключение произошло в результате срабатывания автоматической защиты по факту отключения турбин блока. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не было. Сейчас причина отключения энергоблока № 1 выясняется", — говорится в сообщении на сайте компании.
Отмечается, что радиационное, противопожарное и экологическое состояние на Ровенской АЭС и прилегающей территории не изменялось и находится в пределах действующих норм.
На данный момент на Ровенской АЭС работает энергоблок № 2. Энергоблоки № 3 и 4 находятся на плановом ремонте.
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