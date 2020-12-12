https://ria.ru/20201212/abramov-1588895662.html
Экс-глава кабмина Чечни назвал гибель Ахмата Кадырова личной трагедией
Экс-глава кабмина Чечни назвал гибель Ахмата Кадырова личной трагедией
Бывший премьер-министр Чечни Сергей Абрамов рассказал в интервью РИА Новости, что гибель первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова стала для него личной... РИА Новости, 12.12.2020
2020-12-12T11:58
2020-12-12T11:58
2020-12-12T12:06
ахмат кадыров (политик)
владимир путин
рамзан кадыров
грозный
общество
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Бывший премьер-министр Чечни Сергей Абрамов рассказал в интервью РИА Новости, что гибель первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова стала для него личной трагедией.Ахмат-Хаджи Кадыров погиб во время теракта на грозненском стадионе 9 мая 2004 года."Мне позвонили из Грозного, сказали, что произошел теракт. Гибель Ахмата-Хаджи Кадырова, конечно, стала для меня личной трагедией. Наше общение было частью не только профессиональной жизни, но и личной", - сказал Абрамов.Абрамов в начале 2000-х годов был исполняющим обязанности президента (2004 год) и председателем правительства Чечни (2005 год). До этого он занимал пост министра финансов республики (2001 год).Как отметил экс-глава правительства республики, смерть Ахмата Кадырова стала большой трагедией для всего чеченского народа."В тот момент была необходимость полной консолидации. Надо было взять себя в руки, все эмоции отправить на второй план, оставив только созидательный труд на благо республики и в память об Ахмате-Хаджи Кадырове", - подчеркнул он.В марте 2003 года в Чечне прошел Конституционный референдум, на который был вынесен вопрос о принятии новой конституции республики в связи с возвращением в правовое пространство России, а также проекты законов о выборах президента и парламента субъекта.Пятнадцать лет назад - 12 декабря 2005 года президент России Владимир Путин открыл в Грозном первое после конституционного референдума заседание чеченского парламента.Абрамов сегодня является членом правления Союза машиностроителей России, председателем совета директоров компании "Номикс".Читайте полный текст интервью с Сергеем Абрамовым >>
https://ria.ru/20160823/1474992372.html
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РИА Новости
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ахмат кадыров (политик), владимир путин, рамзан кадыров, грозный, общество
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости.
Бывший премьер-министр Чечни Сергей Абрамов
рассказал в интервью РИА Новости, что гибель первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова
стала для него личной трагедией.
Ахмат-Хаджи Кадыров погиб во время теракта на грозненском стадионе 9 мая 2004 года.
"Мне позвонили из Грозного
, сказали, что произошел теракт. Гибель Ахмата-Хаджи Кадырова, конечно, стала для меня личной трагедией. Наше общение было частью не только профессиональной жизни, но и личной", - сказал Абрамов.
Абрамов в начале 2000-х годов был исполняющим обязанности президента (2004 год) и председателем правительства Чечни (2005 год). До этого он занимал пост министра финансов республики (2001 год).
Как отметил экс-глава правительства республики, смерть Ахмата Кадырова
стала большой трагедией для всего чеченского народа.
"В тот момент была необходимость полной консолидации. Надо было взять себя в руки, все эмоции отправить на второй план, оставив только созидательный труд на благо республики и в память об Ахмате-Хаджи Кадырове", - подчеркнул он.
В марте 2003 года в Чечне прошел Конституционный референдум, на который был вынесен вопрос о принятии новой конституции республики в связи с возвращением в правовое пространство России, а также проекты законов о выборах президента и парламента субъекта.
Пятнадцать лет назад - 12 декабря 2005 года президент России Владимир Путин
открыл в Грозном первое после конституционного референдума заседание чеченского парламента.
Абрамов сегодня является членом правления Союза машиностроителей России, председателем совета директоров компании "Номикс".