https://ria.ru/20201212/abramov-1588892205.html

Экс-глава правительства Чечни рассказал о покушениях на его жизнь

Экс-глава правительства Чечни рассказал о покушениях на его жизнь

Бывший премьер-министр Чечни Сергей Абрамов рассказал в интервью РИА Новости, что никогда не интересовался ходом расследования покушений на его жизнь: было не... РИА Новости, 12.12.2020

2020-12-12T11:26

2020-12-12T11:26

2020-12-12T12:06

ахмат кадыров (политик)

владимир путин

сергей абрамов

москва

грозный

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Бывший премьер-министр Чечни Сергей Абрамов рассказал в интервью РИА Новости, что никогда не интересовался ходом расследования покушений на его жизнь: было не до этого, 24 часа в сутки занимался делами республики.Абрамов в начале 2000-х годов был исполняющим обязанности президента (2004 год) и председателем правительства Чечни (2005 год). До этого он занимал пост министра финансов республики (2001 год). В 2002 году Абрамова сбил автомобиль в Москве на Ильинке, он получил сотрясение мозга, перелом ключицы и множественные ушибы. В 2004 году, спустя два месяца после теракта на стадионе, где погиб Ахмат Кадыров, боевики совершили покушение на Абрамова в Грозном – на пути следования его картежа сработало взрывное устройство, погиб один из сотрудников охраны. В ноябре 2005 года Абрамов попал в крупное ДТП в Подмосковье, после чего долго восстанавливался."Мне в то время было не до этого, потому как необходимо было 24 часа в сутки семь дней в неделю заниматься делами республики, особенно в то непростое время. Важно было не просто бюджет сформировать, но и создать условия для интенсивного роста, а это непросто. Поэтому не было ни времени, ни желания интересоваться расследованиями тех или иных покушений. Этим занимались компетентные органы", - сказал экс-премьер Чечни.На сегодняшний день Абрамов является членом правления Союза машиностроителей России, председателем совета директоров компании "Номикс".В марте 2003 года в Чечне прошел конституционный референдум, на который был вынесен вопрос о принятии новой конституции республики в связи с возвращением в правовое пространство России, а также проекты законов о выборах президента и парламента субъекта. Пятнадцать лет назад - 12 декабря 2005 года президент России Владимир Путин открыл в Грозном первое после конституционного референдума заседание чеченского парламента.Читайте полный текст интервью с Сергеем Абрамовым >>

https://ria.ru/20160823/1474992372.html

https://ria.ru/20201212/abramov-1588885183.html

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ахмат кадыров (политик), владимир путин, сергей абрамов, москва, грозный, московская область (подмосковье)