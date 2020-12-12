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Экс-глава правительства Чечни рассказал о покушениях на его жизнь
Экс-глава правительства Чечни рассказал о покушениях на его жизнь
Бывший премьер-министр Чечни Сергей Абрамов рассказал в интервью РИА Новости, что никогда не интересовался ходом расследования покушений на его жизнь: было не... РИА Новости, 12.12.2020
2020-12-12T11:26
2020-12-12T12:06
ахмат кадыров (политик)
владимир путин
сергей абрамов
москва
грозный
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Бывший премьер-министр Чечни Сергей Абрамов рассказал в интервью РИА Новости, что никогда не интересовался ходом расследования покушений на его жизнь: было не до этого, 24 часа в сутки занимался делами республики.Абрамов в начале 2000-х годов был исполняющим обязанности президента (2004 год) и председателем правительства Чечни (2005 год). До этого он занимал пост министра финансов республики (2001 год). В 2002 году Абрамова сбил автомобиль в Москве на Ильинке, он получил сотрясение мозга, перелом ключицы и множественные ушибы. В 2004 году, спустя два месяца после теракта на стадионе, где погиб Ахмат Кадыров, боевики совершили покушение на Абрамова в Грозном – на пути следования его картежа сработало взрывное устройство, погиб один из сотрудников охраны. В ноябре 2005 года Абрамов попал в крупное ДТП в Подмосковье, после чего долго восстанавливался."Мне в то время было не до этого, потому как необходимо было 24 часа в сутки семь дней в неделю заниматься делами республики, особенно в то непростое время. Важно было не просто бюджет сформировать, но и создать условия для интенсивного роста, а это непросто. Поэтому не было ни времени, ни желания интересоваться расследованиями тех или иных покушений. Этим занимались компетентные органы", - сказал экс-премьер Чечни.На сегодняшний день Абрамов является членом правления Союза машиностроителей России, председателем совета директоров компании "Номикс".В марте 2003 года в Чечне прошел конституционный референдум, на который был вынесен вопрос о принятии новой конституции республики в связи с возвращением в правовое пространство России, а также проекты законов о выборах президента и парламента субъекта. Пятнадцать лет назад - 12 декабря 2005 года президент России Владимир Путин открыл в Грозном первое после конституционного референдума заседание чеченского парламента.Читайте полный текст интервью с Сергеем Абрамовым &gt;&gt;
https://ria.ru/20160823/1474992372.html
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ахмат кадыров (политик), владимир путин, сергей абрамов, москва, грозный, московская область (подмосковье)

Экс-глава правительства Чечни рассказал о покушениях на его жизнь

11:26 12.12.2020 (обновлено: 12:06 12.12.2020)
 
© Фото : пресс-служба Сергея АбрамоваСергей Абрамов
Сергей Абрамов - РИА Новости, 1920, 12.12.2020
© Фото : пресс-служба Сергея Абрамова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Бывший премьер-министр Чечни Сергей Абрамов рассказал в интервью РИА Новости, что никогда не интересовался ходом расследования покушений на его жизнь: было не до этого, 24 часа в сутки занимался делами республики.
Абрамов в начале 2000-х годов был исполняющим обязанности президента (2004 год) и председателем правительства Чечни (2005 год). До этого он занимал пост министра финансов республики (2001 год). В 2002 году Абрамова сбил автомобиль в Москве на Ильинке, он получил сотрясение мозга, перелом ключицы и множественные ушибы. В 2004 году, спустя два месяца после теракта на стадионе, где погиб Ахмат Кадыров, боевики совершили покушение на Абрамова в Грозном – на пути следования его картежа сработало взрывное устройство, погиб один из сотрудников охраны. В ноябре 2005 года Абрамов попал в крупное ДТП в Подмосковье, после чего долго восстанавливался.
Глава администрации Чечни Ахмат Кадыров. Архив - РИА Новости, 1920, 23.08.2016
23 августа 2016, 04:59
Биография Ахмата КадыроваПодробнее о первом президенте Чеченской Республики Ахмате (Ахмат-Хаджи) Абдулхамидовиче Кадырове читайте в справке РИА Новости.
"Мне в то время было не до этого, потому как необходимо было 24 часа в сутки семь дней в неделю заниматься делами республики, особенно в то непростое время. Важно было не просто бюджет сформировать, но и создать условия для интенсивного роста, а это непросто. Поэтому не было ни времени, ни желания интересоваться расследованиями тех или иных покушений. Этим занимались компетентные органы", - сказал экс-премьер Чечни.
На сегодняшний день Абрамов является членом правления Союза машиностроителей России, председателем совета директоров компании "Номикс".
В марте 2003 года в Чечне прошел конституционный референдум, на который был вынесен вопрос о принятии новой конституции республики в связи с возвращением в правовое пространство России, а также проекты законов о выборах президента и парламента субъекта. Пятнадцать лет назад - 12 декабря 2005 года президент России Владимир Путин открыл в Грозном первое после конституционного референдума заседание чеченского парламента.
Читайте полный текст интервью с Сергеем Абрамовым >>
Сергей Абрамов - РИА Новости, 1920, 12.12.2020
12:00
Сергей Абрамов: чеченский народ всегда чувствовал поддержку Путина
 
Ахмат Кадыров (политик)Владимир ПутинСергей АбрамовМоскваГрозныйМосковская область (Подмосковье)
 
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