https://ria.ru/20201211/zoopark-1588866659.html
В американском зоопарке снежный барс заболел COVID-19
В американском зоопарке снежный барс заболел COVID-19
Тест на коронавирус снежного барса в зоопарке американского Луисвилла (штат Кентукки) показал положительный результат, сообщили в зоопарке. РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T23:18
2020-12-11T23:18
2020-12-11T23:18
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
воз
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сша
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Тест на коронавирус снежного барса в зоопарке американского Луисвилла (штат Кентукки) показал положительный результат, сообщили в зоопарке."Зоопарк 11 декабря объявил, что тест на вирус SARS-CoV-2, вызывающего у людей COVID-19, у снежного барса Ниси оказался положительным. Зоопарк ожидает результаты анализа еще двух барсов мужского пола: Кимти и Меру", - говорится в заявлении на сайте учреждения, где также отмечается, что подобный случай был зафиксирован впервые.Как сообщили в зоопарке Луисвилла, у этих животных наблюдаются легкие симптомы заболевания, в том числе кашель и хрип, однако добавили, что они чувствуют себя хорошо. У других обитателей зоопарка симптомов заражения не выявлено.Предположительно, животное могло заразиться от бессимптомного носителя коронавируса среди сотрудников зоопарка. Снежные барсы будут перемещены в не доступные для посетителей помещения на время карантина.В начале недели стало известно, что в зоопарке Барселоны коронавирусом переболели львы.Эксперты ВОЗ ранее подтверждали, что собаки и кошки могут быть инфицированы коронавирусом, но такие случаи сравнительно редки.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус covid-19, коронавирусы, воз, кентукки, сша
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости.
Тест на коронавирус
снежного барса в зоопарке американского Луисвилла (штат Кентукки
) показал положительный результат, сообщили в зоопарке.
"Зоопарк 11 декабря объявил, что тест на вирус SARS-CoV-2, вызывающего у людей COVID-19, у снежного барса Ниси оказался положительным. Зоопарк ожидает результаты анализа еще двух барсов мужского пола: Кимти и Меру", - говорится в заявлении на сайте учреждения, где также отмечается, что подобный случай был зафиксирован впервые.
Как сообщили в зоопарке Луисвилла, у этих животных наблюдаются легкие симптомы заболевания, в том числе кашель и хрип, однако добавили, что они чувствуют себя хорошо. У других обитателей зоопарка симптомов заражения не выявлено.
Предположительно, животное могло заразиться от бессимптомного носителя коронавируса среди сотрудников зоопарка. Снежные барсы будут перемещены в не доступные для посетителей помещения на время карантина.
В начале недели стало известно, что в зоопарке Барселоны
коронавирусом переболели львы.
Эксперты ВОЗ
ранее подтверждали, что собаки и кошки могут быть инфицированы коронавирусом, но такие случаи сравнительно редки.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф