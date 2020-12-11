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https://ria.ru/20201211/zhivotnye-1588814132.html
Россельхознадзор назвал сроки создания вакцины от COVID-19 для животных
Россельхознадзор назвал сроки создания вакцины от COVID-19 для животных
Вакцина против возбудителя COVID-19 для животных будет готова в конце января 2021 года, сообщил руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт. РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T17:11
2020-12-11T17:11
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
сергей данкверт
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
общество
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Вакцина против возбудителя COVID-19 для животных будет готова в конце января 2021 года, сообщил руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт."Вакцина против COVID-19 для животных будет готова в конце января 2021 года. Далее потребуется время на регистрацию. К производству в больших количествах этого иммунобиологического препарата для животных ведомство уже готово", – сообщил Данкверт, слова которого приводит ведомственное издание Россельхознадзора "Ветеринария и жизнь".Глава Россельхознадзора уточнил, что сейчас проходит третий этап испытаний: новую вакцину испытывают на норках, кошках и грызунах. Ветпрепарат разрабатывают ученые подведомственного Россельхознадзору Федерального центра охраны здоровья животных (ФГБУ "ВНИИЗЖ").По словам Данкверта, Россельхознадзор регулярно получает запросы на новую вакцину от коронавируса для животных от российских зверохозяйств, поскольку известно, что куньи (норки и хорьки) наиболее восприимчивы к новому вирусу и могут заражать им друг друга. По данным ведомства, в российских звероводческих хозяйствах содержится 97,2 тысячи норок, 50,9 тысячи соболей и 6,9 тысячи хорьков.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
https://ria.ru/20201208/yogurt-1588240159.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, сергей данкверт, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), общество

Россельхознадзор назвал сроки создания вакцины от COVID-19 для животных

17:11 11.12.2020
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкКотенок
Котенок - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Вакцина против возбудителя COVID-19 для животных будет готова в конце января 2021 года, сообщил руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт.
"Вакцина против COVID-19 для животных будет готова в конце января 2021 года. Далее потребуется время на регистрацию. К производству в больших количествах этого иммунобиологического препарата для животных ведомство уже готово", – сообщил Данкверт, слова которого приводит ведомственное издание Россельхознадзора "Ветеринария и жизнь".
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Глава Россельхознадзора уточнил, что сейчас проходит третий этап испытаний: новую вакцину испытывают на норках, кошках и грызунах. Ветпрепарат разрабатывают ученые подведомственного Россельхознадзору Федерального центра охраны здоровья животных (ФГБУ "ВНИИЗЖ").
По словам Данкверта, Россельхознадзор регулярно получает запросы на новую вакцину от коронавируса для животных от российских зверохозяйств, поскольку известно, что куньи (норки и хорьки) наиболее восприимчивы к новому вирусу и могут заражать им друг друга. По данным ведомства, в российских звероводческих хозяйствах содержится 97,2 тысячи норок, 50,9 тысячи соболей и 6,9 тысячи хорьков.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыСергей ДанквертФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)Общество
 
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