https://ria.ru/20201211/zhertvy-1588712660.html

Число жертв COVID-19 в США превысило боевые потери во Второй мировой

Число жертв COVID-19 в США превысило боевые потери во Второй мировой

Число скончавшихся пациентов с коронавирусом в США превысило военные потери страны во Второй мировой войне, сообщает газета USA Today со ссылкой на данные... РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T09:09

2020-12-11T09:09

2020-12-11T09:15

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

перл-харбор

вторая мировая война (1939-1945)

нью-йорк (город)

сша

в мире

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Число скончавшихся пациентов с коронавирусом в США превысило военные потери страны во Второй мировой войне, сообщает газета USA Today со ссылкой на данные американского министерства по делам ветеранов.Согласно данным министерства, во Второй мировой войне в боях погибли 291 557 американцев. В результате коронавируса, по данным университета Джонса Хопкинса на четверг вечера по местному времени (ночь на пятницу мск), в США скончались 292 141 человек. Университет суммирует данные федеральных и местных властей, СМИ и других открытых источников.Кроме того, в среду в результате коронавируса, по данным университета, в США скончались 3 124 человека. Это больше, чем погибших в результате теракта 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке, жертвами которого стали более 2,9 тысячи человек, и потери США при нападении на Перл-Харбор 7 декабря 1941 года, когда погибли около 2,4 тысячи человек.Всего, по данным университета, в США зарегистрировали более 15,6 миллиона случаев заражения коронавирусом. Излечились более 5,9 миллиона заболевших.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201205/koronavirus-1587813692.html

перл-харбор

нью-йорк (город)

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2020

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коронавирус covid-19, перл-харбор, вторая мировая война (1939-1945), нью-йорк (город), сша, в мире