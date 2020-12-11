https://ria.ru/20201211/yamal-1588753510.html

Программа по переезду ямальцев заработает во всех российских регионах

Программа по переезду ямальцев заработает во всех российских регионах

Программа по переезду ямальцев в более теплые районы "Сотрудничество", которая ранее распространялась только на Тюменскую область, теперь будет работать во всех РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T13:22

2020-12-11T13:22

2020-12-11T13:22

ямало-ненецкий автономный округ

дмитрий артюхов

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

тюменская область

тюмень

белгород

общество

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 дек – РИА Новости. Программа по переезду ямальцев в более теплые районы "Сотрудничество", которая ранее распространялась только на Тюменскую область, теперь будет работать во всех регионах РФ, сообщил журналистам губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов."Ямальцы традиционно очень связаны с Тюменью. Программа "Сотрудничество" востребованная. И она точно будет эффективно работать все ближайшие годы. Но мы услышали от наших жителей – неоднократно мне в социальные сети писали, – что не только Тюменью Россия богата. Есть другие регионы. Поэтому со следующего года у нас появляется "Сотрудничество для всех регионов". Мы так ее называем. Так вот, это пилотная новая программа. Она заработает с 1 января", - сказал глава региона.По его словам, принцип работы программы и порядок начисления поддерживающей выплаты тот же, только теперь можно планировать переезд во все регионы страны."Будет за основу браться среднероссийская стоимость. Понятно, ее не будет хватать для переезда в столицу или в Санкт-Петербург. Но в абсолютном большинстве регионов можно будет приобрести новое капитальное жилье. Мне часто люди пишут: "Спасибо за Тюмень, но у меня корни в Белгороде. Хотел бы туда поехать или в Ставропольский край". Эти люди, получая жилье в Тюмени, начинают перепродавать его, чтобы потом переехать в свой родной регион, где у него близкие люди. Зачем мы создаем лишние сложности?" - отметил Артюхов.Губернатор напомнил, что переехать смогут люди, которые имеют стаж работы в округе от 15 лет. "Начиная с этого дня, человек может встать в очередь и планировать переселение в регион с более комфортным климатом", - подчеркнул глава региона.Он добавил, что эта программа - один из трех приоритетов, поэтому финансирование, необходимое на "Сотрудничество", сохранено достаточно высокое. "Мы за последние годы шагнули вперед в этой программе. Помню, когда начинали ее несколько лет назад, было около 200 семей в год. План на этот год – свыше тысячи семей. Мы никогда в "Сотрудничестве" такой охват не имели. На следующий год ресурсы сосредоточены большие", - сообщил Артюхов.

https://ria.ru/20201209/proezd-1588435045.html

https://ria.ru/20201130/yamal-1586927383.html

тюменская область

тюмень

белгород

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дмитрий артюхов, ямало-ненецкий автономный округ (янао), тюменская область, тюмень, белгород, общество