Программа по переезду ямальцев заработает во всех российских регионах
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГубернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов
ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 дек – РИА Новости. Программа по переезду ямальцев в более теплые районы "Сотрудничество", которая ранее распространялась только на Тюменскую область, теперь будет работать во всех регионах РФ, сообщил журналистам губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов.
"Ямальцы традиционно очень связаны с Тюменью. Программа "Сотрудничество" востребованная. И она точно будет эффективно работать все ближайшие годы. Но мы услышали от наших жителей – неоднократно мне в социальные сети писали, – что не только Тюменью Россия богата. Есть другие регионы. Поэтому со следующего года у нас появляется "Сотрудничество для всех регионов". Мы так ее называем. Так вот, это пилотная новая программа. Она заработает с 1 января", - сказал глава региона.
По его словам, принцип работы программы и порядок начисления поддерживающей выплаты тот же, только теперь можно планировать переезд во все регионы страны.
"Будет за основу браться среднероссийская стоимость. Понятно, ее не будет хватать для переезда в столицу или в Санкт-Петербург. Но в абсолютном большинстве регионов можно будет приобрести новое капитальное жилье. Мне часто люди пишут: "Спасибо за Тюмень, но у меня корни в Белгороде. Хотел бы туда поехать или в Ставропольский край". Эти люди, получая жилье в Тюмени, начинают перепродавать его, чтобы потом переехать в свой родной регион, где у него близкие люди. Зачем мы создаем лишние сложности?" - отметил Артюхов.
Губернатор напомнил, что переехать смогут люди, которые имеют стаж работы в округе от 15 лет. "Начиная с этого дня, человек может встать в очередь и планировать переселение в регион с более комфортным климатом", - подчеркнул глава региона.
Он добавил, что эта программа - один из трех приоритетов, поэтому финансирование, необходимое на "Сотрудничество", сохранено достаточно высокое. "Мы за последние годы шагнули вперед в этой программе. Помню, когда начинали ее несколько лет назад, было около 200 семей в год. План на этот год – свыше тысячи семей. Мы никогда в "Сотрудничестве" такой охват не имели. На следующий год ресурсы сосредоточены большие", - сообщил Артюхов.