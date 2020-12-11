Мосгорсуд рассмотрит дело депутата Госдумы Вадима Белоусова о взятке
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Мосгорсуд рассмотрит дело депутата Госдумы Вадима Белоусова и бывшего главбуха компании "Первый хлебокомбинат" Челябинска Маргариты Бутаковой, обвиняемых в получении взятки в 3 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в суде.
"Уголовное дело в отношении Белоусова и Бутаковой поступило в суд", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что дата заседания пока не назначена.
25 сентября, 12:16Дело депутата Госдумы о взятке в три миллиарда рублей направили в Москву
По данным СК РФ, с 2010 по 2014 годы Белоусов и Бутакова в составе организованной преступной группы совместно с экс-губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем и другими лицами в Москве и Челябинске получили от представителей дорожно-строительного холдинга взятку за общее покровительство в сфере распределения госзаказов на содержание, ремонт и строительство автомобильных дорог на общую сумму более 3 миллиардов рублей. Как сообщал СК в начале сентября, расследование уголовного дела в отношении Белоусова и Бутаковой было завершено и направлено в Челябинский областной суд.
В сентябре облсуд определил, что дело о взятке подсудно Московскому городскому суду, поскольку местом окончания предполагаемого преступления является Москва: по версии органов следствия, в Москве с января 2011 года по январь 2014 года членами организованной группы получена взятка в размере более 3 миллиардов рублей.
СК РФ сообщало, что лишение Белоусова депутатской неприкосновенности и привлечение его к уголовной ответственности осуществлялись в порядке, установленном уголовно-процессуальным законодательством, на основании согласия Госдумы, скрывшийся от следствия и суда бывший губернатор Челябинской области Юревич объявлен в международный розыск.