https://ria.ru/20201211/vzyatka-1588712821.html

Мосгорсуд рассмотрит дело депутата Госдумы Вадима Белоусова о взятке

Мосгорсуд рассмотрит дело депутата Госдумы Вадима Белоусова о взятке

Мосгорсуд рассмотрит дело депутата Госдумы Вадима Белоусова и бывшего главбуха компании "Первый хлебокомбинат" Челябинска Маргариты Бутаковой, обвиняемых в... РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T09:11

2020-12-11T09:11

2020-12-11T09:11

вадим белоусов

следственный комитет россии (ск рф)

госдума рф

челябинский областной суд

москва

челябинск

челябинская область

происшествия

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Мосгорсуд рассмотрит дело депутата Госдумы Вадима Белоусова и бывшего главбуха компании "Первый хлебокомбинат" Челябинска Маргариты Бутаковой, обвиняемых в получении взятки в 3 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в суде."Уголовное дело в отношении Белоусова и Бутаковой поступило в суд", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что дата заседания пока не назначена.По данным СК РФ, с 2010 по 2014 годы Белоусов и Бутакова в составе организованной преступной группы совместно с экс-губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем и другими лицами в Москве и Челябинске получили от представителей дорожно-строительного холдинга взятку за общее покровительство в сфере распределения госзаказов на содержание, ремонт и строительство автомобильных дорог на общую сумму более 3 миллиардов рублей. Как сообщал СК в начале сентября, расследование уголовного дела в отношении Белоусова и Бутаковой было завершено и направлено в Челябинский областной суд.В сентябре облсуд определил, что дело о взятке подсудно Московскому городскому суду, поскольку местом окончания предполагаемого преступления является Москва: по версии органов следствия, в Москве с января 2011 года по январь 2014 года членами организованной группы получена взятка в размере более 3 миллиардов рублей.СК РФ сообщало, что лишение Белоусова депутатской неприкосновенности и привлечение его к уголовной ответственности осуществлялись в порядке, установленном уголовно-процессуальным законодательством, на основании согласия Госдумы, скрывшийся от следствия и суда бывший губернатор Челябинской области Юревич объявлен в международный розыск.

https://ria.ru/20200925/vzyatka-1577757453.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200730/1575189655.html

москва

челябинск

челябинская область

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вадим белоусов, следственный комитет россии (ск рф), госдума рф, челябинский областной суд, москва, челябинск, челябинская область, происшествия