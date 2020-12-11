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Мосгорсуд рассмотрит дело депутата Госдумы Вадима Белоусова о взятке
Мосгорсуд рассмотрит дело депутата Госдумы Вадима Белоусова о взятке
Мосгорсуд рассмотрит дело депутата Госдумы Вадима Белоусова и бывшего главбуха компании "Первый хлебокомбинат" Челябинска Маргариты Бутаковой, обвиняемых в... РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T09:11
2020-12-11T09:11
вадим белоусов
следственный комитет россии (ск рф)
госдума рф
челябинский областной суд
москва
челябинск
челябинская область
происшествия
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Мосгорсуд рассмотрит дело депутата Госдумы Вадима Белоусова и бывшего главбуха компании "Первый хлебокомбинат" Челябинска Маргариты Бутаковой, обвиняемых в получении взятки в 3 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в суде."Уголовное дело в отношении Белоусова и Бутаковой поступило в суд", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что дата заседания пока не назначена.По данным СК РФ, с 2010 по 2014 годы Белоусов и Бутакова в составе организованной преступной группы совместно с экс-губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем и другими лицами в Москве и Челябинске получили от представителей дорожно-строительного холдинга взятку за общее покровительство в сфере распределения госзаказов на содержание, ремонт и строительство автомобильных дорог на общую сумму более 3 миллиардов рублей. Как сообщал СК в начале сентября, расследование уголовного дела в отношении Белоусова и Бутаковой было завершено и направлено в Челябинский областной суд.В сентябре облсуд определил, что дело о взятке подсудно Московскому городскому суду, поскольку местом окончания предполагаемого преступления является Москва: по версии органов следствия, в Москве с января 2011 года по январь 2014 года членами организованной группы получена взятка в размере более 3 миллиардов рублей.СК РФ сообщало, что лишение Белоусова депутатской неприкосновенности и привлечение его к уголовной ответственности осуществлялись в порядке, установленном уголовно-процессуальным законодательством, на основании согласия Госдумы, скрывшийся от следствия и суда бывший губернатор Челябинской области Юревич объявлен в международный розыск.
https://ria.ru/20200925/vzyatka-1577757453.html
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москва
челябинск
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вадим белоусов, следственный комитет россии (ск рф), госдума рф, челябинский областной суд, москва, челябинск, челябинская область, происшествия

Мосгорсуд рассмотрит дело депутата Госдумы Вадима Белоусова о взятке

09:11 11.12.2020
 
© Фото : партия "Справедливая Россия"Депутат Государственной Думы Вадим Белоусов
Депутат Государственной Думы Вадим Белоусов - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© Фото : партия "Справедливая Россия"
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Мосгорсуд рассмотрит дело депутата Госдумы Вадима Белоусова и бывшего главбуха компании "Первый хлебокомбинат" Челябинска Маргариты Бутаковой, обвиняемых в получении взятки в 3 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в суде.
"Уголовное дело в отношении Белоусова и Бутаковой поступило в суд", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что дата заседания пока не назначена.
Депутат Государственной Думы Вадим Белоусов - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
25 сентября, 12:16
Дело депутата Госдумы о взятке в три миллиарда рублей направили в Москву
По данным СК РФ, с 2010 по 2014 годы Белоусов и Бутакова в составе организованной преступной группы совместно с экс-губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем и другими лицами в Москве и Челябинске получили от представителей дорожно-строительного холдинга взятку за общее покровительство в сфере распределения госзаказов на содержание, ремонт и строительство автомобильных дорог на общую сумму более 3 миллиардов рублей. Как сообщал СК в начале сентября, расследование уголовного дела в отношении Белоусова и Бутаковой было завершено и направлено в Челябинский областной суд.
В сентябре облсуд определил, что дело о взятке подсудно Московскому городскому суду, поскольку местом окончания предполагаемого преступления является Москва: по версии органов следствия, в Москве с января 2011 года по январь 2014 года членами организованной группы получена взятка в размере более 3 миллиардов рублей.
СК РФ сообщало, что лишение Белоусова депутатской неприкосновенности и привлечение его к уголовной ответственности осуществлялись в порядке, установленном уголовно-процессуальным законодательством, на основании согласия Госдумы, скрывшийся от следствия и суда бывший губернатор Челябинской области Юревич объявлен в международный розыск.
Коваль Роман Олегович - РИА Новости, 1920, 30.07.2020
30 июля, 20:09
В Петербурге при получении взятки задержан депутат Заксобрания
 
Вадим БелоусовСледственный комитет России (СК РФ)Госдума РФЧелябинский областной судМоскваЧелябинскЧелябинская областьПроисшествия
 
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