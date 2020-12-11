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После взрыва в Карачаево-Черкесии возбудили уголовное дело

После взрыва в Карачаево-Черкесии возбудили уголовное дело

Уголовное дело о посягательстве на жизнь силовиков и незаконном изготовлении взрывных устройств возбуждено после инцидента в Карачаево-Черкесии, сообщил старший РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T18:46

2020-12-11T18:46

2020-12-11T18:46

скр

карачаево-черкесская республика (кчр)

национальный антитеррористический комитет рф

происшествия

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Уголовное дело о посягательстве на жизнь силовиков и незаконном изготовлении взрывных устройств возбуждено после инцидента в Карачаево-Черкесии, сообщил старший помощник руководителя Следственного управления СКР по КЧР Роман Цыганков.Ранее НАК сообщил, что в селе Учкекен Карачаево-Черкесской Республики злоумышленник пытался попасть на территорию, где правоохранительные органы проводили оперативно-розыскные мероприятия. При попытке задержания преступник осуществил самоподрыв. В результате он скончался, легкие ранения получили шесть силовиков. Среди гражданских пострадавших нет."Следственными органами... возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и ст.223.1 УК РФ (незаконные изготовление взрывчатых веществ и изготовление взрывных устройств)", - сказал Цыганков.Согласно предварительным данным, 11 декабря в селе Учкекен Малокарачаевского района Карачаево-Черкессии произошел подрыв двух неустановленных взрывных устройств. В результате взрыва второго устройства шесть сотрудников правоохранительных органов получили легкие ранения.Цыганков добавил, что специалисты-взрывотехники осматривают место происшествия.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры с места взрыва в Карачаево-Черкесии В Карачаево-Черкесской республике при задержании боевика пострадали шесть сотрудников правоохранительных органов, сообщил НАК. Инцидент произошел селе Учкекен. По данным Национального антитеррористического комитета, боевик пытался попасть на территорию, где проводились оперативно-розыскные мероприятия. Силовики попытались задержать его, но злоумышленник совершил самоподрыв, впоследствии он скончался. В результате шесть силовиков получили легкие ранения получили шесть силовиков. Среди гражданских пострадавших нет. 2020-12-11T18:46 true PT1M25S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

скр, карачаево-черкесская республика (кчр), национальный антитеррористический комитет рф, происшествия