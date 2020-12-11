https://ria.ru/20201211/vyshinskiy-1588805005.html
Вышинский попросил обязать зарубежные сервисы регистрироваться в России
Вышинский попросил обязать зарубежные сервисы регистрироваться в России
Член СПЧ, исполнительный директор медиагруппы "Россия сегодня" Кирилл Вышинский предложил обязать крупные иностранные интернет-платформы регистрироваться в... РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T16:43
2020-12-11T16:43
2020-12-11T16:43
александр рогаткин
кирилл вышинский
youtube
владимир путин
twitter
общество
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Член СПЧ, исполнительный директор медиагруппы "Россия сегодня" Кирилл Вышинский предложил обязать крупные иностранные интернет-платформы регистрироваться в качестве субъектов в российском правовом поле, чтобы их действия регулировались законодательством РФ, а не правилами самой компании.В ответ на такое предложение президент РФ Владимир Путин заявил, что цензуре, которой подвергают информацию из России некоторые зарубежных интернет-платформы, надо противодействовать, но не в ущерб своим интересам, нужно и можно совершенствовать работу этих структур в РФ, в том числе переводя в российское правовое поле."Я просил бы вас дать поручение инициировать подготовку и внесение в Госдуму законодательных актов, которые обязали бы крупные иностранные интернет-платформы регистрироваться в качестве субъектов в российском правовом поле. Тогда разговор с ними о цензуре шел бы в соответствии с нормами нашего законодательства, а не по правилам сообщества, которые YouTube сейчас применяет к нашим СМИ в достаточно произвольной форме и без каких-либо внятных пояснений", - сказал Вышинский, обращаясь к Путину на встрече президента с СПЧ.По его словам, сложилась парадоксальная ситуация, что в русскоязычном интернет-пространстве, где легально работают российские средства массовой информации, состоящие из российских граждан, производящих контент на русском языке для своих сограждан за рубежом и для граждан РФ, правила функционирования этого контента, оборота осуществляют люди, про которых мы даже не знаем, владеют ли они русским языком, которые находятся где-то за рубежом, за океаном, непонятно где."Самый яркий случай – это YouTube, самый яркий пример этого года – цензура. Максимально препятствуют распространению информации и реализации права наших соотечественников, наших сограждан на получение информации. Наши апелляции к ним не возымели никакого резонанса, потому что мы неоднократно писали письма, пытались прояснить, почему, на каких основаниях вводятся нормы цензуры? В ответ мы ничего не получили", - пояснил он.Встреча Путина с членами СПЧ состоялась накануне, часть прошла в открытом для прессы режиме. Высказывания президента, сделанные во второй части заседания, опубликованы в пятницу на сайте Кремля.В последние месяцы зарубежные платформы часто блокируют аккаунты российских СМИ. Так, Facebook без объяснения причин заблокировал аккаунт агентства Baltnews. В октябре Twitter пометил материал телеканала RT о выборах в США как потенциально вводящий в заблуждение, а до этого удалил из поисковой выдачи аккаунт РИА Новости. Ранее таким же образом Twitter заблокировал профили RT и Sputnik.В июле официальный сайт телеканала "Царьград" сообщил, что принадлежащий американской Google видеосервис YouTube заблокировал аккаунт сетевого издания "Царьград". Позже в Google пояснили, что блокировка связана с "законом о санкциях и соблюдением правил торговли". YouTube также заблокировал аккаунты информационных агентств Anna News и News Front и удалил аккаунт одного из главных крымских телеканалов "Крым 24". Также Google ограничил на территории РФ распространения на YouTube фильма Александра Рогаткина "Беслан".
https://ria.ru/20201211/internet-1588794257.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201202/mintsifry-1587305441.html
https://ria.ru/20201119/sanktsii-1585338893.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр рогаткин, кирилл вышинский, youtube, владимир путин, twitter, общество
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости.
Член СПЧ, исполнительный директор медиагруппы "Россия сегодня" Кирилл Вышинский
предложил обязать крупные иностранные интернет-платформы регистрироваться в качестве субъектов в российском правовом поле, чтобы их действия регулировались законодательством РФ, а не правилами самой компании.
В ответ на такое предложение президент РФ Владимир Путин
заявил, что цензуре, которой подвергают информацию из России некоторые зарубежных интернет-платформы, надо противодействовать, но не в ущерб своим интересам, нужно и можно совершенствовать работу этих структур в РФ, в том числе переводя в российское правовое поле.
"Я просил бы вас дать поручение инициировать подготовку и внесение в Госдуму законодательных актов, которые обязали бы крупные иностранные интернет-платформы регистрироваться в качестве субъектов в российском правовом поле. Тогда разговор с ними о цензуре шел бы в соответствии с нормами нашего законодательства, а не по правилам сообщества, которые YouTube сейчас применяет к нашим СМИ в достаточно произвольной форме и без каких-либо внятных пояснений", - сказал Вышинский, обращаясь к Путину на встрече президента с СПЧ.
По его словам, сложилась парадоксальная ситуация, что в русскоязычном интернет-пространстве, где легально работают российские средства массовой информации, состоящие из российских граждан, производящих контент на русском языке для своих сограждан за рубежом и для граждан РФ, правила функционирования этого контента, оборота осуществляют люди, про которых мы даже не знаем, владеют ли они русским языком, которые находятся где-то за рубежом, за океаном, непонятно где.
"Самый яркий случай – это YouTube, самый яркий пример этого года – цензура. Максимально препятствуют распространению информации и реализации права наших соотечественников, наших сограждан на получение информации. Наши апелляции к ним не возымели никакого резонанса, потому что мы неоднократно писали письма, пытались прояснить, почему, на каких основаниях вводятся нормы цензуры? В ответ мы ничего не получили", - пояснил он.
Встреча Путина с членами СПЧ состоялась накануне, часть прошла в открытом для прессы режиме. Высказывания президента, сделанные во второй части заседания, опубликованы в пятницу на сайте Кремля.
В последние месяцы зарубежные платформы часто блокируют аккаунты российских СМИ. Так, Facebook без объяснения причин заблокировал аккаунт агентства Baltnews. В октябре Twitter пометил материал телеканала RT о выборах в США как потенциально вводящий в заблуждение, а до этого удалил из поисковой выдачи аккаунт РИА Новости. Ранее таким же образом Twitter
заблокировал профили RT и Sputnik.
В июле официальный сайт телеканала "Царьград" сообщил, что принадлежащий американской Google
видеосервис YouTube
заблокировал аккаунт сетевого издания "Царьград". Позже в Google пояснили, что блокировка связана с "законом о санкциях и соблюдением правил торговли". YouTube также заблокировал аккаунты информационных агентств Anna News и News Front и удалил аккаунт одного из главных крымских телеканалов "Крым 24". Также Google ограничил на территории РФ распространения на YouTube фильма Александра Рогаткина
"Беслан".