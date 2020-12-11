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Ярославский губернатор объявил 31 декабря выходным для госслужащих
Ярославский губернатор объявил 31 декабря выходным для госслужащих
Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов объявил 31 декабря выходным днем для госслужащих региона, рабочий день переносится на 26 декабря. РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T19:15
2020-12-11T19:15
новый год—2021
дмитрий миронов
султан хамзаев
ярославская область
общество
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ЯРОСЛАВЛЬ, 11 дек – РИА Новости. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов объявил 31 декабря выходным днем для госслужащих региона, рабочий день переносится на 26 декабря.В начале декабря член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев попросил глав регионов объявить 31 декабря выходным днем. Однако правительство РФ уже приняло решение, что последний день этого года будет рабочим, в отличие от следующего года. Регионы РФ и предприятия могут сами определиться, будут ли в уходящем году работать 31 декабря.Миронов организовал на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" опрос на тему, стоит ли делать 31 декабря выходным. Более 92% опрошенных (почти 28 тысяч человек) проголосовали за выходной, и еще 8% (2,4 тысячи человек) высказались против.По словам главы региона, он прислушался к мнению большинства."Подписал указ о переносе рабочего дня 31 декабря на 26 декабря для всех работников государственных учреждений и госслужащих. Всем остальным организациям на территории области рекомендую также перенести рабочий день 31 декабря на субботу, 26 декабря", - написал Миронов на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".Власти порядка 20 российских регионов уже решили, что 31 декабря будет для местных муниципальных служащих выходным днем, большая часть из них перенесла рабочий день на субботу, 26 декабря, еще семь субъектов страны однозначно решили работать в последний день года.
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дмитрий миронов, султан хамзаев, ярославская область, общество

Ярославский губернатор объявил 31 декабря выходным для госслужащих

19:15 11.12.2020
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкНовогоднее елочное украшение
Новогоднее елочное украшение - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
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ЯРОСЛАВЛЬ, 11 дек – РИА Новости. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов объявил 31 декабря выходным днем для госслужащих региона, рабочий день переносится на 26 декабря.
В начале декабря член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев попросил глав регионов объявить 31 декабря выходным днем. Однако правительство РФ уже приняло решение, что последний день этого года будет рабочим, в отличие от следующего года. Регионы РФ и предприятия могут сами определиться, будут ли в уходящем году работать 31 декабря.
Миронов организовал на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" опрос на тему, стоит ли делать 31 декабря выходным. Более 92% опрошенных (почти 28 тысяч человек) проголосовали за выходной, и еще 8% (2,4 тысячи человек) высказались против.
По словам главы региона, он прислушался к мнению большинства.
"Подписал указ о переносе рабочего дня 31 декабря на 26 декабря для всех работников государственных учреждений и госслужащих. Всем остальным организациям на территории области рекомендую также перенести рабочий день 31 декабря на субботу, 26 декабря", - написал Миронов на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
Власти порядка 20 российских регионов уже решили, что 31 декабря будет для местных муниципальных служащих выходным днем, большая часть из них перенесла рабочий день на субботу, 26 декабря, еще семь субъектов страны однозначно решили работать в последний день года.
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Новый год—2021Дмитрий МироновСултан ХамзаевЯрославская областьОбщество
 
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