https://ria.ru/20201211/vybory-1588803228.html

"Как это?" Школьный сторож случайно выиграла выборы и сразу уволилась

"Как это?" Школьный сторож случайно выиграла выборы и сразу уволилась

В Сибири почти повторилась эпопея с уборщицей из Костромской области, неожиданно ворвавшейся во власть. В Новоомском поселении главой избрали сторожа школы... РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T17:01

2020-12-11T17:01

2020-12-11T18:52

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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости, Анастасия Гнединская. В Сибири почти повторилась эпопея с уборщицей из Костромской области, неожиданно ворвавшейся во власть. В Новоомском поселении главой избрали сторожа школы Надежду Чекмареву. На выборах она должна была стать техническим кандидатом и составить "конкуренцию" местному казачьему атаману, возглавлявшему поселок 18 лет. Знакомые Чекмаревой утверждают: ее попросили просто подать документы. Узнав результаты голосования, Надежда Ивановна растерялась. "Как так?" — несколько раз переспросила она, глядя на "оппонента". Впрочем, сенсации все же не случилось: на следующий день сторож сложила полномочия."Не в курсе ее политических взглядов"В отличие от затерявшегося в лесах Повалихино, где в сентябре выборы выиграла уборщица и где всего четыреста человек, Новоомское — достаточно крупное поселение. Шесть тысяч жителей, десять минут на машине до столицы региона. Но проблем — множество. Например, до сих пор нет газа. Дома люди вынуждены топить углем. ДК в аварийном состоянии. Отдать детей в кружок или секцию — настоящая проблема. На 1,6 тысячи несовершеннолетних — всего 200 мест. Неудивительно, что на поселковые власти народ возлагает особые надежды.До этого в течение 18 лет главой избирали единоросса и казачьего атамана Артура Лена. В октябре его третий срок подошел к концу. На выборы выдвинулись пятеро кандидатов. Но троих отсеяли по техническим причинам. "В том числе и главу хозуправления, которая могла бы составить реальную конкуренцию Артуру Владимировичу, — объяснил РИА Новости депутат Новоомского сельского поселения Александр Дождиков. — В итоге остались только Лен и Чекмарева".В школе, где Надежда Ивановна пять лет проработала сторожем, о ее политических амбициях знали не все. Так, для сменщика Чекмаревой "это полная неожиданность". "Вообще-то женщина она хорошая, работящая. Сторожем была на полставки — всего пять дежурств. Но по совместительству занималась еще и комплексным обслуживанием и ремонтом здания". Другие сотрудники говорить о коллеге отказались, заявив, что "знают ее как человека, но не в курсе политических взглядов". Директор была на больничном, а исполняющая ее обязанности завуч уехала на мероприятие с детьми."Пообещали, что никто не узнает"Голосование назначили на 10 декабря. Перед этим депутаты могли задать кандидатам несколько вопросов. Естественно, всех интересовало, почему сторож вдруг проявила рвение. "Но она как-то свернула тему, объяснив, что долго думала и решила попробовать", — рассказывает Дождиков. Впрочем, биография Надежды Чекмаревой всех впечатлила: до того, как устроиться сторожем, работала овощеводом, бухгалтером. "Правда, когда стали спрашивать о политической программе, начала "плавать". Потом сообразила и вспомнила про газ в поселке. Хотя всем известно, что по этому поводу уже есть подписанные документы. То есть вопрос, можно сказать, решен", — уточняет Александр. Предложила Надежда Ивановна также отремонтировать крышу в школе. "Хотя все знают, что это не в компетенции администрации". По словам депутата, единственный здравый пункт в программе Чекмаревой — остановочные павильоны в деревнях. "А то автобус развозит детей из школы и высаживает на трассе. Так бы они могли под крышей подождать родителей".То, что Надежда Ивановна — технический кандидат, было понятно многим, продолжает депутат. "Реального соперника — главу хозуправления — из гонки вывели. Однако чтобы выборы состоялись, нужны как минимум два претендента". Самой пенсионерке вроде как пообещали: о том, что она баллотируется, никто не узнает. Дождиков замечает: когда сторож только подавала документы, один из жителей поинтересовался, зачем ей это. "Она расплакалась и ответила, что об этом никто не должен был узнать". Депутаты признаются: они не собирались голосовать за "подставного кандидата". Ждали, что в бюллетенях будет графа "против всех". "Но такой строки не было. Вариантов нам не оставили". В итоге победила Чекмарева — ее поддержали шесть из десяти народных избранников. "Была в шоке"Если зайти в профиль Надежды Чекмаревой в "Одноклассниках", образ сторожа сельской школы разрушается сразу. У Надежды Ивановны добротный кирпичный дом, сама она часто запечатлена на банкетах в модных по сельским меркам платьях."Да, сторожем Надежда работает всего несколько лет. До этого много где трудилась, в том числе завхозом в школе, — рассказала РИА Новости знакомая избранной главы. И уточнила: "Руководителем поселения никогда быть не думала. Но ей предложили".— Кто именно? — Сами подумайте. Уверена, долго гадать не придется. Но Надежде сказали, что она лишь подаст документы, что все останутся на своих местах. Когда услышала, что ее выбрали, была в шоке. Под конец разговора собеседница обмолвилась, что очень Чекмаревой "сочувствует". Одиннадцатого декабря Надежда Ивановна официально отказалась от должности. До этого она, как объяснил нам депутат Дождиков, вместе с "оппонентом" должна была поехать в администрацию района — на консультацию.Поговорить с самой Чекмаревой РИА Новости не удалось: она не отвечала на сообщения и не брала трубку ни сразу после выборов, ни на следующее утро. Видимо, пример уборщицы из Повалихино ее многому научил.

https://ria.ru/20200930/uborschitsa-1577975285.html

https://ria.ru/20201001/vybory-1578039973.html

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одноклассники, костромская область, выборы, общество, политика