https://ria.ru/20201211/vybory-1588753649.html

Лукашенко предрек Казахстану непростые парламентские выборы

Лукашенко предрек Казахстану непростые парламентские выборы

Ситуация в Белоруссии и некоторых других странах дает основания полагать, что предстоящие в 2021 году парламентские выборы в Казахстане будут непростыми, заявил РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T13:22

2020-12-11T13:22

2020-12-11T13:22

евразийский экономический союз

александр лукашенко

белоруссия

казахстан

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МИНСК, 11 дек – РИА Новости. Ситуация в Белоруссии и некоторых других странах дает основания полагать, что предстоящие в 2021 году парламентские выборы в Казахстане будут непростыми, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко в пятницу на саммите ЕАЭС, который проходит в формате видеоконференции.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии и перемещении их с улиц во дворы.Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Среди стран, из которых координируются акции протеста, Лукашенко называл Польшу, Чехию, Литву и Украину.

https://ria.ru/20201120/rakety-1585574553.html

https://ria.ru/20201209/vaktsina-1588390042.html

белоруссия

казахстан

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евразийский экономический союз, александр лукашенко, белоруссия, казахстан, в мире