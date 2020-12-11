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Лукашенко предрек Казахстану непростые парламентские выборы
Лукашенко предрек Казахстану непростые парламентские выборы
Ситуация в Белоруссии и некоторых других странах дает основания полагать, что предстоящие в 2021 году парламентские выборы в Казахстане будут непростыми, заявил РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T13:22
2020-12-11T13:22
2020-12-11T13:22
евразийский экономический союз
александр лукашенко
белоруссия
казахстан
в мире
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МИНСК, 11 дек – РИА Новости. Ситуация в Белоруссии и некоторых других странах дает основания полагать, что предстоящие в 2021 году парламентские выборы в Казахстане будут непростыми, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко в пятницу на саммите ЕАЭС, который проходит в формате видеоконференции.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии и перемещении их с улиц во дворы.Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Среди стран, из которых координируются акции протеста, Лукашенко называл Польшу, Чехию, Литву и Украину.
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евразийский экономический союз, александр лукашенко, белоруссия, казахстан, в мире
МИНСК, 11 дек – РИА Новости.
Ситуация в Белоруссии
и некоторых других странах дает основания полагать, что предстоящие в 2021 году парламентские выборы в Казахстане
будут непростыми, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко
в пятницу на саммите ЕАЭС
, который проходит в формате видеоконференции.
"У нас был непростой, високосный 2020 год, непростым будет и 21-й. Знаю, что в Казахстане год начнется с парламентских выборов. Хотели бы … пожелать успехов в проведении этой политической кампании. То, что она будет непростой, вы это видите и по Беларуси, и по другим странам. Поэтому будем болеть за вас, переживать, будем всячески поддерживать вас в создании стабильного, мощного и процветающего Казахстана", - сказал белорусский президент.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии и перемещении их с улиц во дворы.
Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Среди стран, из которых координируются акции протеста, Лукашенко называл Польшу, Чехию, Литву и Украину.