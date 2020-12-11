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"Колеблющиеся" штаты в США отвергли претензии по проведению выборов

"Колеблющиеся" штаты в США отвергли претензии по проведению выборов

Четыре штата, названных в числе ответчиков по делу о пересмотре итогов выборов в США, потребовали от Верховного суда США отказать в иске, говорится в документах РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T00:29

2020-12-11T00:29

2020-12-11T06:32

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

джо байден

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 11 дек - РИА Новости. Четыре штата, названных в числе ответчиков по делу о пересмотре итогов выборов в США, потребовали от Верховного суда США отказать в иске, говорится в документах суда.Ранее власти штата Техас подали иск с требованием объявить недействительными итоги президентских выборов в четырех "колеблющихся штатах", которые помогли выиграть демократу Джо Байдену. В иске генеральный прокурор Техаса Кен Пэкстон заявляет, что голосование в штатах Пенсильвания, Джорджия, Висконсин и Мичиган состоялось с нарушениями конституции, поскольку их власти незаконно изменяли выборное законодательство под предлогом пандемии коронавируса. Иск поддержали не менее 17 других штатов США, в которых у власти находятся республиканцы. Президент Дональд Трамп потребовал включить его в иск как заинтересованное лицо.Во всех четырех этих штатах победил с небольшим отрывом Байден, хотя лишь в трех из них у власти находятся демократы.

сша

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2020

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дональд трамп, джо байден, сша, в мире