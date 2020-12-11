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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
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"Колеблющиеся" штаты в США отвергли претензии по проведению выборов
"Колеблющиеся" штаты в США отвергли претензии по проведению выборов
Четыре штата, названных в числе ответчиков по делу о пересмотре итогов выборов в США, потребовали от Верховного суда США отказать в иске, говорится в документах РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T00:29
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ВАШИНГТОН, 11 дек - РИА Новости. Четыре штата, названных в числе ответчиков по делу о пересмотре итогов выборов в США, потребовали от Верховного суда США отказать в иске, говорится в документах суда.Ранее власти штата Техас подали иск с требованием объявить недействительными итоги президентских выборов в четырех "колеблющихся штатах", которые помогли выиграть демократу Джо Байдену. В иске генеральный прокурор Техаса Кен Пэкстон заявляет, что голосование в штатах Пенсильвания, Джорджия, Висконсин и Мичиган состоялось с нарушениями конституции, поскольку их власти незаконно изменяли выборное законодательство под предлогом пандемии коронавируса. Иск поддержали не менее 17 других штатов США, в которых у власти находятся республиканцы. Президент Дональд Трамп потребовал включить его в иск как заинтересованное лицо.Во всех четырех этих штатах победил с небольшим отрывом Байден, хотя лишь в трех из них у власти находятся демократы.
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дональд трамп, джо байден, сша, в мире

"Колеблющиеся" штаты в США отвергли претензии по проведению выборов

00:29 11.12.2020 (обновлено: 06:32 11.12.2020)
 
© AP Photo / Mary AltafferПодсчет голосов на выборах президента США, Пенсильвания
Подсчет голосов на выборах президента США, Пенсильвания - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© AP Photo / Mary Altaffer
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ВАШИНГТОН, 11 дек - РИА Новости. Четыре штата, названных в числе ответчиков по делу о пересмотре итогов выборов в США, потребовали от Верховного суда США отказать в иске, говорится в документах суда.
Ранее власти штата Техас подали иск с требованием объявить недействительными итоги президентских выборов в четырех "колеблющихся штатах", которые помогли выиграть демократу Джо Байдену. В иске генеральный прокурор Техаса Кен Пэкстон заявляет, что голосование в штатах Пенсильвания, Джорджия, Висконсин и Мичиган состоялось с нарушениями конституции, поскольку их власти незаконно изменяли выборное законодательство под предлогом пандемии коронавируса. Иск поддержали не менее 17 других штатов США, в которых у власти находятся республиканцы. Президент Дональд Трамп потребовал включить его в иск как заинтересованное лицо.
"Техас в данном процессе просит суд вновь рассмотреть массу безосновательных заявлений о проблемах с выборами, которые уже были рассмотрены и отклонены этим судом и другими судами", - написал в ходатайстве в Верховный суд генпрокурор Пенсильвании Джош Шапиро.
Во всех четырех этих штатах победил с небольшим отрывом Байден, хотя лишь в трех из них у власти находятся демократы.
 
Выборы президента США — 2020Дональд ТрампДжо БайденСШАВ мире
 
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