https://ria.ru/20201211/vmf-1588695664.html

ВМФ России до конца года получит четыре боевых надводных корабля

ВМФ России до конца года получит четыре боевых надводных корабля

Российский Военно-морской флот (ВМФ) получит в 2020 году около 40 кораблей, подлодок, катеров и судов обеспечения, сообщил в пятницу командующий ВМФ Николай... РИА Новости, 11.12.2020

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МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Российский Военно-морской флот (ВМФ) получит в 2020 году около 40 кораблей, подлодок, катеров и судов обеспечения, сообщил в пятницу командующий ВМФ Николай Евменов."В истекающем году для нас построено порядка 40 боевых кораблей, подводных лодок, катеров и судов обеспечения", - сказал он в интервью газете российских Вооруженных сил "Красная звезда".Командующий уточнил, что в декабре в состав флота должны войти большой десантный корабль "Петр Моргунов", корвет "Алдар Цыденжапов", корабль противоминной обороны "Яков Баляев", а также корвет "Гремящий".Он уточнил, что российская промышленность продолжает строить для ВМФ стратегические подлодки проекта "Борей-А" и многоцелевые атомные "Ясени-М", а также фрегаты, корветы и малые ракетные корабли."Будет продолжено серийное строительство для Тихоокеанского флота дизель-электрических подводных лодок проекта 636.3", - добавил Евменов.Ранее гендиректор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов сообщал, что предприятия компании должны сдать флоту 14 кораблей и подлодок в этом году, причем три из них рискуют не успеть. Позднее на встрече с президентов РФ Владимиром Путиным председатель совета директоров ОСК Георгий Полтавченко заявил о 18 "изделиях".

https://radiosputnik.ria.ru/20201210/nato-1588582083.html

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