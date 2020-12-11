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ВМФ России до конца года получит четыре боевых надводных корабля
ВМФ России до конца года получит четыре боевых надводных корабля
Российский Военно-морской флот (ВМФ) получит в 2020 году около 40 кораблей, подлодок, катеров и судов обеспечения, сообщил в пятницу командующий ВМФ Николай... РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T00:22
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МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Российский Военно-морской флот (ВМФ) получит в 2020 году около 40 кораблей, подлодок, катеров и судов обеспечения, сообщил в пятницу командующий ВМФ Николай Евменов."В истекающем году для нас построено порядка 40 боевых кораблей, подводных лодок, катеров и судов обеспечения", - сказал он в интервью газете российских Вооруженных сил "Красная звезда".Командующий уточнил, что в декабре в состав флота должны войти большой десантный корабль "Петр Моргунов", корвет "Алдар Цыденжапов", корабль противоминной обороны "Яков Баляев", а также корвет "Гремящий".Он уточнил, что российская промышленность продолжает строить для ВМФ стратегические подлодки проекта "Борей-А" и многоцелевые атомные "Ясени-М", а также фрегаты, корветы и малые ракетные корабли."Будет продолжено серийное строительство для Тихоокеанского флота дизель-электрических подводных лодок проекта 636.3", - добавил Евменов.Ранее гендиректор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов сообщал, что предприятия компании должны сдать флоту 14 кораблей и подлодок в этом году, причем три из них рискуют не успеть. Позднее на встрече с президентов РФ Владимиром Путиным председатель совета директоров ОСК Георгий Полтавченко заявил о 18 "изделиях".
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60
россия, вмф рф, безопасность

ВМФ России до конца года получит четыре боевых надводных корабля

00:22 11.12.2020 (обновлено: 01:03 11.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкБольшой десантный корабль "Пётр Моргунов"
Большой десантный корабль Пётр Моргунов - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Российский Военно-морской флот (ВМФ) получит в 2020 году около 40 кораблей, подлодок, катеров и судов обеспечения, сообщил в пятницу командующий ВМФ Николай Евменов.
"В истекающем году для нас построено порядка 40 боевых кораблей, подводных лодок, катеров и судов обеспечения", - сказал он в интервью газете российских Вооруженных сил "Красная звезда".
Командующий уточнил, что в декабре в состав флота должны войти большой десантный корабль "Петр Моргунов", корвет "Алдар Цыденжапов", корабль противоминной обороны "Яков Баляев", а также корвет "Гремящий".
Он уточнил, что российская промышленность продолжает строить для ВМФ стратегические подлодки проекта "Борей-А" и многоцелевые атомные "Ясени-М", а также фрегаты, корветы и малые ракетные корабли.
"Будет продолжено серийное строительство для Тихоокеанского флота дизель-электрических подводных лодок проекта 636.3", - добавил Евменов.
Ранее гендиректор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов сообщал, что предприятия компании должны сдать флоту 14 кораблей и подлодок в этом году, причем три из них рискуют не успеть. Позднее на встрече с президентов РФ Владимиром Путиным председатель совета директоров ОСК Георгий Полтавченко заявил о 18 "изделиях".
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