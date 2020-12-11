https://ria.ru/20201211/vkontakte-1588788522.html

ВКонтакте подвела музыкальные итоги года

ВКонтакте подвела музыкальные итоги года

ВКонтакте и BOOM подвели музыкальные итоги 2020 года и представили треки, альбомы и подкасты, которые чаще всего слушали пользователи. РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T15:37

2020-12-11T15:37

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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. ВКонтакте и BOOM подвели музыкальные итоги 2020 года и представили треки, альбомы и подкасты, которые чаще всего слушали пользователи. Артистом года стал рэпер Моргенштерн, а его диск "Легендарная пыль" получил звание "Альбом года". Кроме того, рэпер победил в номинации "Хит года в Клипах" — его трек Cadillac пользователи чаще всего добавляли в свои клипы ВКонтакте. Награда "Трек года" досталась песне "Луна не знает пути" от "Тайпан" и Agunda. Песня также принесла творческому союзу победу в номинации "Фит года".В номинации "Прорыв года" выиграл битмейкер SLAVA MARLOW. Во время вынужденной самоизоляции пользователи чаще всего слушали песню "Кайф ты поймала" от Konfuz. Композиция стала "Саундтреком самоизоляции"."Плейлистом года" стала подборка "Русские хиты" с бодрящими поп-композициями отечественной сцены.Пользователи ВКонтакте продолжают знакомиться с форматом подкастов: в этом году количество слушателей увеличилось в 3,5 раза. "Подкастом года" стал ВПШ, где обсуждают тренды, музыку, моду и шоу-бизнес. Всего за год аудитория ВКонтакте провела за прослушиванием музыки 548 177 лет.

https://ria.ru/20201124/vkontakte-1586118396.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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