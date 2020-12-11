ВКонтакте подвела музыкальные итоги года

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. ВКонтакте и BOOM подвели музыкальные итоги 2020 года и представили треки, альбомы и подкасты, которые чаще всего слушали пользователи. Артистом года стал рэпер Моргенштерн, а его диск "Легендарная пыль" получил звание "Альбом года". Кроме того, рэпер победил в номинации "Хит года в Клипах" — его трек Cadillac пользователи чаще всего добавляли в свои клипы ВКонтакте. Награда "Трек года" досталась песне "Луна не знает пути" от "Тайпан" и Agunda. Песня также принесла творческому союзу победу в номинации "Фит года".В номинации "Прорыв года" выиграл битмейкер SLAVA MARLOW. Во время вынужденной самоизоляции пользователи чаще всего слушали песню "Кайф ты поймала" от Konfuz. Композиция стала "Саундтреком самоизоляции"."Плейлистом года" стала подборка "Русские хиты" с бодрящими поп-композициями отечественной сцены.Пользователи ВКонтакте продолжают знакомиться с форматом подкастов: в этом году количество слушателей увеличилось в 3,5 раза. "Подкастом года" стал ВПШ, где обсуждают тренды, музыку, моду и шоу-бизнес. Всего за год аудитория ВКонтакте провела за прослушиванием музыки 548 177 лет.
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. ВКонтакте и BOOM подвели музыкальные итоги 2020 года и представили треки, альбомы и подкасты, которые чаще всего слушали пользователи.
Артистом года стал рэпер Моргенштерн, а его диск "Легендарная пыль" получил звание "Альбом года". Кроме того, рэпер победил в номинации "Хит года в Клипах" — его трек Cadillac пользователи чаще всего добавляли в свои клипы ВКонтакте.
Пользователи ВКонтакте продолжают знакомиться с форматом подкастов: в этом году количество слушателей увеличилось в 3,5 раза. "Подкастом года" стал ВПШ, где обсуждают тренды, музыку, моду и шоу-бизнес.
Всего за год аудитория ВКонтакте провела за прослушиванием музыки 548 177 лет.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Доступ к чату заблокирован за нарушение правил.
Вы сможете вновь принимать участие через: ∞.
Если вы не согласны с блокировкой, воспользуйтесь формой обратной связи
Обсуждение закрыто. Участвовать в дискуссии можно в течение 24 часов после выпуска статьи.