https://ria.ru/20201211/virus-1588742280.html

Браузеры бессильны перед вирусом, который добавляет рекламу в поисковики

Браузеры бессильны перед вирусом, который добавляет рекламу в поисковики

Несколько известных браузеров оказались уязвимы перед вредоносной программой, меняющей вид поисковой выдачи. Об этом сообщается в свежем отчете Microsoft об... РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T12:26

2020-12-11T12:26

2020-12-11T12:26

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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Несколько известных браузеров оказались уязвимы перед вредоносной программой, меняющей вид поисковой выдачи. Об этом сообщается в свежем отчете Microsoft об IT-безопасности.Угроза исходит от модификаторов семейства Adrozek. Установка вредоносной программы происходит с помощью исполняемого файла, который размещается во временной папке Windows. После установки, "червь" маскируется под приложение QuickAudio.exe, Audiolava.exe или Converter.exe. Вирус распознается системой, как безопасная программа.Проблема затрагивает пользователей браузеров Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge и Яндекс.Браузер. Зараженный компьютер выдает вместо привычной поисковой выдачи модифицированную страницу, где верхние строчки заняты аффилированными со злоумышленниками страницами. Киберпреступники зарабатывают через партнерские рекламные программы, которые платят за объем трафика, перенаправленного на спонсируемые страницы.Пик распространения Adrozek пришелся на конец лета 2020 года, но угроза до сих пор актуальна. В Microsoft рекомендуют обращать внимание на устанавливаемое ПО и расширения для браузеров. Избавится от вредоносной программы можно переустановив веб-обозреватель.

https://ria.ru/20201023/khrom-1581210583.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

windows, microsoft corporation, google, технологии