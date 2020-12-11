https://ria.ru/20201211/video-1588847717.html

Жителя Сургута оштрафовали за публикацию видео с Гитлером для диплома

Жителя Сургута оштрафовали за публикацию видео с Гитлером для диплома

Сургутский городской суд оштрафовал местного жителя на 1 тысячу рублей штрафа за публикацию в соцсетях видеозаписей с речами Адольфа Гитлера для подготовки... РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T19:52

2020-12-11T19:52

2020-12-11T19:52

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

германия

сургут

адольф гитлер

происшествия

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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 11 дек - РИА Новости. Сургутский городской суд оштрафовал местного жителя на 1 тысячу рублей штрафа за публикацию в соцсетях видеозаписей с речами Адольфа Гитлера для подготовки дипломной работы, следует из постановления суда.Согласно материалам, опубликованным в картотеке дел на сайте горсуда, сотрудники местного управления МВД обнаружили на странице сургутянина во "ВКонтакте" две коротких видеозаписи под названием "речь Гитлера".При этом, говорится в материалах суда, демонстрация нацистской атрибутики в указанных видеозаписях не формирует у зрителя "негативного отношения к идеологии нацизма", а также не является художественным или историческим фильмом.Учитывая, что посмотреть эти публикации мог любой пользователь соцсети, правоохранители усмотрели в действиях местного жителя признаки нарушения закона, связанного с публичной демонстрацией свастики нацистской Германии."В судебном заседании факты, изложенные в протоколе об административном правонарушении, (он) подтвердил, вместе с тем вину в совершенном административном правонарушении не признал, поскольку видеоматериалы... использовались им для подготовки дипломной работы, представляли научный интерес", - отмечается в постановлении суда.В документе уточняется, что никаких комментариев, призывов под видеозаписями не было, к тому же житель Сургута удалил запрещенные материалы по требованию полицейских. Тем не менее, суд решил, что эти факты не освобождают от ответственности, и назначил ему, как подчеркивается в постановлении, наказание в виде "административного штрафа в размере 1000 рублей без конфискации".

https://ria.ru/20201209/sud-1588386745.html

https://ria.ru/20200924/pereimenovanie-1577702289.html

германия

сургут

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство внутренних дел рф (мвд россии), германия, сургут, адольф гитлер, происшествия