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Жителя Сургута оштрафовали за публикацию видео с Гитлером для диплома
Жителя Сургута оштрафовали за публикацию видео с Гитлером для диплома
Сургутский городской суд оштрафовал местного жителя на 1 тысячу рублей штрафа за публикацию в соцсетях видеозаписей с речами Адольфа Гитлера для подготовки... РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T19:52
2020-12-11T19:52
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
германия
сургут
адольф гитлер
происшествия
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 11 дек - РИА Новости. Сургутский городской суд оштрафовал местного жителя на 1 тысячу рублей штрафа за публикацию в соцсетях видеозаписей с речами Адольфа Гитлера для подготовки дипломной работы, следует из постановления суда.Согласно материалам, опубликованным в картотеке дел на сайте горсуда, сотрудники местного управления МВД обнаружили на странице сургутянина во "ВКонтакте" две коротких видеозаписи под названием "речь Гитлера".При этом, говорится в материалах суда, демонстрация нацистской атрибутики в указанных видеозаписях не формирует у зрителя "негативного отношения к идеологии нацизма", а также не является художественным или историческим фильмом.Учитывая, что посмотреть эти публикации мог любой пользователь соцсети, правоохранители усмотрели в действиях местного жителя признаки нарушения закона, связанного с публичной демонстрацией свастики нацистской Германии."В судебном заседании факты, изложенные в протоколе об административном правонарушении, (он) подтвердил, вместе с тем вину в совершенном административном правонарушении не признал, поскольку видеоматериалы... использовались им для подготовки дипломной работы, представляли научный интерес", - отмечается в постановлении суда.В документе уточняется, что никаких комментариев, призывов под видеозаписями не было, к тому же житель Сургута удалил запрещенные материалы по требованию полицейских. Тем не менее, суд решил, что эти факты не освобождают от ответственности, и назначил ему, как подчеркивается в постановлении, наказание в виде "административного штрафа в размере 1000 рублей без конфискации".
https://ria.ru/20201209/sud-1588386745.html
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министерство внутренних дел рф (мвд россии), германия, сургут, адольф гитлер, происшествия

Жителя Сургута оштрафовали за публикацию видео с Гитлером для диплома

19:52 11.12.2020
 
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© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 11 дек - РИА Новости. Сургутский городской суд оштрафовал местного жителя на 1 тысячу рублей штрафа за публикацию в соцсетях видеозаписей с речами Адольфа Гитлера для подготовки дипломной работы, следует из постановления суда.
Согласно материалам, опубликованным в картотеке дел на сайте горсуда, сотрудники местного управления МВД обнаружили на странице сургутянина во "ВКонтакте" две коротких видеозаписи под названием "речь Гитлера".
При этом, говорится в материалах суда, демонстрация нацистской атрибутики в указанных видеозаписях не формирует у зрителя "негативного отношения к идеологии нацизма", а также не является художественным или историческим фильмом.
Учитывая, что посмотреть эти публикации мог любой пользователь соцсети, правоохранители усмотрели в действиях местного жителя признаки нарушения закона, связанного с публичной демонстрацией свастики нацистской Германии.
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"В судебном заседании факты, изложенные в протоколе об административном правонарушении, (он) подтвердил, вместе с тем вину в совершенном административном правонарушении не признал, поскольку видеоматериалы... использовались им для подготовки дипломной работы, представляли научный интерес", - отмечается в постановлении суда.
В документе уточняется, что никаких комментариев, призывов под видеозаписями не было, к тому же житель Сургута удалил запрещенные материалы по требованию полицейских. Тем не менее, суд решил, что эти факты не освобождают от ответственности, и назначил ему, как подчеркивается в постановлении, наказание в виде "административного штрафа в размере 1000 рублей без конфискации".
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