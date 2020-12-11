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Литва будет покупать российские запчасти для ремонта вертолетов
Литва будет покупать российские запчасти для ремонта вертолетов
Литовские военные вертолеты отремонтирует за 6 миллионов евро словацкая компания по согласованию с российским военным концерном, сообщило литовское национальное РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T17:49
2020-12-11T17:49
россия
минобороны литвы
ми-8
ростех
нато
литва
в мире
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ВИЛЬНЮС, 11 дек — РИА Новости. Литовские военные вертолеты отремонтирует за 6 миллионов евро словацкая компания по согласованию с российским военным концерном, сообщило литовское национальное радио.В минобороны Литвы подтвердили эту информацию."Покупка услуг была осуществлена путем объявленных переговоров. В них участвовали три поставщика. Контракт подписан со словацкой компанией Letecke opravovne Trencin a.s. Его стоимость составляет 6 001 820 евро. Услуги должны быть предоставлены до 16.11.2021г. ", - говорится в комментарии минобороны.По данным литовского радио словацкая компания, выигравшая тендер, в ноябре подписала в Москве соглашение с концерном Ростех. Согласно соглашению, россияне будут ремонтировать со словацкой компанией вертолеты Ми-8, поставлять запчасти для ремонта.По данным министерства национальной обороны, соглашение о капитальном ремонте "было публичным и прозрачным, с соблюдением всех требований закона о государственных закупках в сфере обороны и безопасности".Глава агентства оборонных ресурсов при минобороны Сигитас Джекунскас, заявил, что словацкая компания является государственной. По его словам, контрактом предусмотрено, что 92 процента работ по ремонту вертолетов будет выполнять сама компания, а 8 процентов - субподрядчик в Азербайджане."Для нас важно, чтобы вертолеты не вывезли в третьи страны", - подчеркнул Джекунскас."Четыре вертолета - это минимум, необходимый для выполнения основных задач ВВС", - сказал он.Два отремонтированных вертолета будут эксплуатироваться ВВС до истечения срока их службы (2026 г.)По мнению председателя комитета национальной безопасности и обороны Сейма Лауринаса Кащюнаса, нет ничего плохого в том, что Словакия покупает запчасти в России."Покупка запчастей - это одно дело, это контролируемый процесс. Но если наши вертолеты, выполняющие задачи НАТО, будут доставлены в Россию, к этому придется отнестись более серьезно ", - сказал председатель комитета национальной безопасности и обороны Сейма Лауринас Кащюнас.
https://ria.ru/20201207/vertolety-1588006708.html
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россия, минобороны литвы, ми-8, ростех, нато, литва, в мире

Литва будет покупать российские запчасти для ремонта вертолетов

17:49 11.12.2020
 
© РИА Новости / Александр КряжевВертолет Ми-8 Вооруженных сил России
Вертолет Ми-8 Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ВИЛЬНЮС, 11 дек — РИА Новости. Литовские военные вертолеты отремонтирует за 6 миллионов евро словацкая компания по согласованию с российским военным концерном, сообщило литовское национальное радио.
В минобороны Литвы подтвердили эту информацию.
"Покупка услуг была осуществлена путем объявленных переговоров. В них участвовали три поставщика. Контракт подписан со словацкой компанией Letecke opravovne Trencin a.s. Его стоимость составляет 6 001 820 евро. Услуги должны быть предоставлены до 16.11.2021г. ", - говорится в комментарии минобороны.
По данным литовского радио словацкая компания, выигравшая тендер, в ноябре подписала в Москве соглашение с концерном Ростех. Согласно соглашению, россияне будут ремонтировать со словацкой компанией вертолеты Ми-8, поставлять запчасти для ремонта.
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По данным министерства национальной обороны, соглашение о капитальном ремонте "было публичным и прозрачным, с соблюдением всех требований закона о государственных закупках в сфере обороны и безопасности".
Глава агентства оборонных ресурсов при минобороны Сигитас Джекунскас, заявил, что словацкая компания является государственной. По его словам, контрактом предусмотрено, что 92 процента работ по ремонту вертолетов будет выполнять сама компания, а 8 процентов - субподрядчик в Азербайджане.
"Для нас важно, чтобы вертолеты не вывезли в третьи страны", - подчеркнул Джекунскас.
"Четыре вертолета - это минимум, необходимый для выполнения основных задач ВВС", - сказал он.
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По мнению председателя комитета национальной безопасности и обороны Сейма Лауринаса Кащюнаса, нет ничего плохого в том, что Словакия покупает запчасти в России.
"Покупка запчастей - это одно дело, это контролируемый процесс. Но если наши вертолеты, выполняющие задачи НАТО, будут доставлены в Россию, к этому придется отнестись более серьезно ", - сказал председатель комитета национальной безопасности и обороны Сейма Лауринас Кащюнас.
 
РоссияМинобороны ЛитвыМи-8РостехНАТОЛитваВ мире
 
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