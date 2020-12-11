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Россия передала Мексике документы по вакцине "Спутник V"
Россия передала Мексике документы по вакцине "Спутник V"
Российский фонд прямых инвестиций передал мексиканскому регулятору документы, необходимые для проведения в Мексике третьей фазы клинических испытаний российской РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T23:02
2020-12-11T23:02
2020-12-11T23:02
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
виктор коронелли
российский фонд прямых инвестиций
здоровье - общество
мексика
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МЕХИКО, 11 дек - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций передал мексиканскому регулятору документы, необходимые для проведения в Мексике третьей фазы клинических испытаний российской вакцины от коронавируса "Спутник V", дипломаты рассчитывают на положительный ответ "в самые ближайшие дни", сообщил посол РФ в Мексике Виктор Коронелли."На днях РФПИ представил регулятору всю необходимую документацию для получения разрешения на проведение здесь части 3-ей фазы клинических испытаний. Мы рассчитываем на положительный ответ в самые ближайшие дни, после этого вопрос перейдет в фазу логистики", - сказал дипломат в ходе встречи с журналистами российских СМИ.По словам дипломата, для того, чтобы в дальнейшем получить разрешение на ввоз вакцины на национальную территорию требуется либо участие Мексики в третьей фазе клинических испытаний - речь идет о 500 добровольцах, которые могли бы в ней принять участие, либо предоставление мексиканской стороне полных данных о проведении третьей фазы в России или другой стране с участием не менее чем 30 тысяч человек. В настоящий момент обсуждается участие Мексики в третьей фазе испытаний."У Мексики, как и у ряда других стран, будет корзина из многих продуктов, и я думаю, что у "Спутник V" есть все шансы оказаться в этой корзине наряду с другими вакцинами ... Перспективы хорошие, хотя понятно, что конкурентная борьба между производителями и лабораториями идет достаточно острая", - подчеркнул Коронелли.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, виктор коронелли, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, мексика
МЕХИКО, 11 дек - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций
передал мексиканскому регулятору документы, необходимые для проведения в Мексике
третьей фазы клинических испытаний российской вакцины от коронавируса "Спутник V", дипломаты рассчитывают на положительный ответ "в самые ближайшие дни", сообщил посол РФ в Мексике Виктор Коронелли
.
"На днях РФПИ представил регулятору всю необходимую документацию для получения разрешения на проведение здесь части 3-ей фазы клинических испытаний. Мы рассчитываем на положительный ответ в самые ближайшие дни, после этого вопрос перейдет в фазу логистики", - сказал дипломат в ходе встречи с журналистами российских СМИ.
По словам дипломата, для того, чтобы в дальнейшем получить разрешение на ввоз вакцины на национальную территорию требуется либо участие Мексики в третьей фазе клинических испытаний - речь идет о 500 добровольцах, которые могли бы в ней принять участие, либо предоставление мексиканской стороне полных данных о проведении третьей фазы в России или другой стране с участием не менее чем 30 тысяч человек. В настоящий момент обсуждается участие Мексики в третьей фазе испытаний.
"У Мексики, как и у ряда других стран, будет корзина из многих продуктов, и я думаю, что у "Спутник V" есть все шансы оказаться в этой корзине наряду с другими вакцинами ... Перспективы хорошие, хотя понятно, что конкурентная борьба между производителями и лабораториями идет достаточно острая", - подчеркнул Коронелли.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.