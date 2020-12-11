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https://ria.ru/20201211/vaktsina-1588800934.html
Захарова рассказала о развернутой в СМИ войне вокруг российских вакцин
Захарова рассказала о развернутой в СМИ войне вокруг российских вакцин
В иностранных СМИ развернули кампанию против российских препаратов от COVID-19, авторы таких материалов пытаются поставить под сомнение или создать негативное... РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T16:29
2020-12-11T17:52
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
мария захарова
здоровье - общество
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. В иностранных СМИ развернули кампанию против российских препаратов от COVID-19, авторы таких материалов пытаются поставить под сомнение или создать негативное впечатление о российских наработках, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 24"."Здесь идет речь и о вакцинах, и в целом об ученых, о медиках", — уточнила она.По словам дипломата, сейчас в медиасфере даже появился термин "война вакцин"."Наверное, можно смотреть на него по-разному, но думаю, что он отражает где-то частично суть происходящего: появляется конкуренция, это очевидно, она сопряжена с определенным задействованием инструментов по отстаиванию своих позиций", — пояснила она.Как считает Захарова, "война" против российских вакцин — это проявление нечистоплотной конкуренции и глобального информационного противостояния.Представитель МИД подчеркнула, что с весны в ведомстве регулярно отслеживают подобные материалы и публикуют опровержения."Самое главное — здесь есть противоядие: нужно активно рассказывать о собственных наработках и достижениях, нужно приводить примеры, говорить, информировать, сообщать, направлять материалы. Это важнейшая часть противодействия", — заключила Захарова.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, мария захарова, здоровье - общество, общество

Захарова рассказала о развернутой в СМИ войне вокруг российских вакцин

16:29 11.12.2020 (обновлено: 17:52 11.12.2020)
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. В иностранных СМИ развернули кампанию против российских препаратов от COVID-19, авторы таких материалов пытаются поставить под сомнение или создать негативное впечатление о российских наработках, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 24".
"Здесь идет речь и о вакцинах, и в целом об ученых, о медиках", — уточнила она.
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По словам дипломата, сейчас в медиасфере даже появился термин "война вакцин".
"Наверное, можно смотреть на него по-разному, но думаю, что он отражает где-то частично суть происходящего: появляется конкуренция, это очевидно, она сопряжена с определенным задействованием инструментов по отстаиванию своих позиций", — пояснила она.
Как считает Захарова, "война" против российских вакцин — это проявление нечистоплотной конкуренции и глобального информационного противостояния.
Представитель МИД подчеркнула, что с весны в ведомстве регулярно отслеживают подобные материалы и публикуют опровержения.
"Самое главное — здесь есть противоядие: нужно активно рассказывать о собственных наработках и достижениях, нужно приводить примеры, говорить, информировать, сообщать, направлять материалы. Это важнейшая часть противодействия", — заключила Захарова.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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