https://ria.ru/20201211/vaktsina-1588800934.html

Захарова рассказала о развернутой в СМИ войне вокруг российских вакцин

Захарова рассказала о развернутой в СМИ войне вокруг российских вакцин

В иностранных СМИ развернули кампанию против российских препаратов от COVID-19, авторы таких материалов пытаются поставить под сомнение или создать негативное... РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T16:29

2020-12-11T16:29

2020-12-11T17:52

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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. В иностранных СМИ развернули кампанию против российских препаратов от COVID-19, авторы таких материалов пытаются поставить под сомнение или создать негативное впечатление о российских наработках, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 24"."Здесь идет речь и о вакцинах, и в целом об ученых, о медиках", — уточнила она.По словам дипломата, сейчас в медиасфере даже появился термин "война вакцин"."Наверное, можно смотреть на него по-разному, но думаю, что он отражает где-то частично суть происходящего: появляется конкуренция, это очевидно, она сопряжена с определенным задействованием инструментов по отстаиванию своих позиций", — пояснила она.Как считает Захарова, "война" против российских вакцин — это проявление нечистоплотной конкуренции и глобального информационного противостояния.Представитель МИД подчеркнула, что с весны в ведомстве регулярно отслеживают подобные материалы и публикуют опровержения."Самое главное — здесь есть противоядие: нужно активно рассказывать о собственных наработках и достижениях, нужно приводить примеры, говорить, информировать, сообщать, направлять материалы. Это важнейшая часть противодействия", — заключила Захарова.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201211/internet-1588785842.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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