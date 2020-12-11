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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201211/vaktsina-1588799470.html
Директор "Вектора" рассказал о планах по производству вакцины от COVID-19
Директор "Вектора" рассказал о планах по производству вакцины от COVID-19
Центр "Вектор" планирует до нового года вводить в гражданский оборот еженедельно по 10 тысяч доз вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона", для масштабирования... РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T16:22
2020-12-11T16:26
распространение нового коронавируса
вакцина "эпиваккорона"
ринат максютов
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"
здоровье - общество
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Центр "Вектор" планирует до нового года вводить в гражданский оборот еженедельно по 10 тысяч доз вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона", для масштабирования производства найден индустриальный партнер, заявил директор центра Ринат Максютов."В дальнейшем каждую неделю до нового года мы рассчитываем вводить в гражданский оборот по 10 тысяч доз вакцины еженедельно", - сказал Максютов журналистам.Он уточнил, что для масштабирования производства был найден индустриальный партнёр - компания "Герофарм", там будет производиться один из ключевых компонентов вакцины.Вакцина на основе пептидных антигенов "ЭпиВакКорона", разработанная центром "Вектор", была зарегистрирована в России 13 октября. Минздрав выдал разрешение "Вектору" на проведение пострегистрационных исследований вакцины.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцина "эпиваккорона", ринат максютов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", здоровье - общество

Директор "Вектора" рассказал о планах по производству вакцины от COVID-19

16:22 11.12.2020 (обновлено: 16:26 11.12.2020)
 
© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанкМедработник демонстрирует вакцину "ЭпиВакКорона"
Медработник демонстрирует вакцину ЭпиВакКорона - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© РИА Новости / Михаил Голенков
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Центр "Вектор" планирует до нового года вводить в гражданский оборот еженедельно по 10 тысяч доз вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона", для масштабирования производства найден индустриальный партнер, заявил директор центра Ринат Максютов.
"В дальнейшем каждую неделю до нового года мы рассчитываем вводить в гражданский оборот по 10 тысяч доз вакцины еженедельно", - сказал Максютов журналистам.
Он уточнил, что для масштабирования производства был найден индустриальный партнёр - компания "Герофарм", там будет производиться один из ключевых компонентов вакцины.
Вакцина на основе пептидных антигенов "ЭпиВакКорона", разработанная центром "Вектор", была зарегистрирована в России 13 октября. Минздрав выдал разрешение "Вектору" на проведение пострегистрационных исследований вакцины.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаВакцина "ЭпиВакКорона"Ринат МаксютовКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "Вектор"Здоровье - Общество
 
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