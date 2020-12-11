https://ria.ru/20201211/vaktsina-1588799470.html

Директор "Вектора" рассказал о планах по производству вакцины от COVID-19

Директор "Вектора" рассказал о планах по производству вакцины от COVID-19

Центр "Вектор" планирует до нового года вводить в гражданский оборот еженедельно по 10 тысяч доз вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона", для масштабирования... РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T16:22

2020-12-11T16:22

2020-12-11T16:26

распространение нового коронавируса

вакцина "эпиваккорона"

ринат максютов

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"

здоровье - общество

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Центр "Вектор" планирует до нового года вводить в гражданский оборот еженедельно по 10 тысяч доз вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона", для масштабирования производства найден индустриальный партнер, заявил директор центра Ринат Максютов."В дальнейшем каждую неделю до нового года мы рассчитываем вводить в гражданский оборот по 10 тысяч доз вакцины еженедельно", - сказал Максютов журналистам.Он уточнил, что для масштабирования производства был найден индустриальный партнёр - компания "Герофарм", там будет производиться один из ключевых компонентов вакцины.Вакцина на основе пептидных антигенов "ЭпиВакКорона", разработанная центром "Вектор", была зарегистрирована в России 13 октября. Минздрав выдал разрешение "Вектору" на проведение пострегистрационных исследований вакцины.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "эпиваккорона", ринат максютов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", здоровье - общество