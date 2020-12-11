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В Роспотребнадзоре рассказали о третьем этапе испытаний "ЭпиВакКороны"
В Роспотребнадзоре рассказали о третьем этапе испытаний "ЭпиВакКороны"
Три тысячи добровольцев в пяти субъектах РФ получают прививки вакциной "ЭпиВакКорона" в рамках третьего этапа испытаний, заявила глава Роспотребнадзора Анна... РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T14:08
2020-12-11T14:08
2020-12-11T14:54
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Три тысячи добровольцев в пяти субъектах РФ получают прививки вакциной "ЭпиВакКорона" в рамках третьего этапа испытаний, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Проводятся пострегистрационные и клинические испытания на третьем этапе вакцины, которую производит наш научный центр "Вектор". Эта вакцина имеет название "ЭпиВакКорона", и три тысячи добровольцев на базе восьми медицинских центров в пяти субъектах Российской Федерации уже получают прививки", - заявила она в ходе совещания премьер-министра РФ Михаила Мишустина с производителями вакцин.Попова отметила, что вакцина поступила в гражданский оборот и всем, кто прививается, выдаются специальные памятки, чтобы обратить внимание на правила поведения.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, общество