В РФПИ назвали цели изучения комбинации вакцин AstraZeneca и "Спутник V"
13:36 11.12.2020 (обновлено: 20:29 11.12.2020)
© AP Photo / Natacha PisarenkoРабота над вакциной компании AstraZeneca
© AP Photo / Natacha Pisarenko
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Клиническое исследование вакцины AstraZeneca в комбинации с аденовирусным вектором вакцины "Спутник V" начнется до конца 2020 года, говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).
В конце ноября команда разработчиков российской вакцины от коронавируса "Спутник V" предложила британской AstraZeneca при проведении повторных испытаний комбинировать их укол с уколом "Спутник V" для повышения эффективности.
"Компания AstraZeneca приняла предложение РФПИ и начнет клиническое исследование своей вакцины в комбинации с аденовирусным вектором вакцины "Спутник V" 26-го серотипа до конца 2020 года. В результате исследования специалистами AstraZeneca будет изучен потенциал повышения эффективности собственной вакцины за счет применения комбинированного подхода", - сообщили в фонде.
Как ранее в пятницу отметила AstraZeneca, вакцины AZD1222 (разработана AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом) и "Спутник V" созданы на основе аденовирусных векторов, в которые встроен шиповидный белок вируса SARS-CoV-2. Сами аденовирусы при этом лишены способности к репликации - они являются системой доставки генетического материала (антигена) в клетки организма человека.
В конце ноября AstraZeneca обнародовала предварительные результаты третьей фазы клинических испытаний своей вакцины. Исследователи оценили среднюю эффективность прививки в 70,4% с минимальной эффективностью в 62% и максимальной в 90%. Ученых удивило, что вакцина оказалась более эффективной, когда пациентам вначале вводилась половина, а затем полная доза вакцины, - в этом случае разработчики оценили эффективность вакцины в 90%. Однако при введении двух полных доз эффективность была на уровне 62%.
Второй промежуточный анализ данных клинического исследования вакцины "Спутник V" продемонстрировал эффективность в 91,4% на 28-й день после первой инъекции, и более 95% - на 42-й день.
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