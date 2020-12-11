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https://ria.ru/20201211/vaktsina-1588757109.html
В РФПИ назвали цели изучения комбинации вакцин AstraZeneca и "Спутник V"
В РФПИ назвали цели изучения комбинации вакцин AstraZeneca и "Спутник V"
Клиническое исследование вакцины AstraZeneca в комбинации с аденовирусным вектором вакцины "Спутник V" начнется до конца 2020 года, говорится в сообщении... РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T13:36
2020-12-11T20:29
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
российский фонд прямых инвестиций
здоровье - общество
astrazeneca
оксфордский университет
в мире
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Клиническое исследование вакцины AstraZeneca в комбинации с аденовирусным вектором вакцины "Спутник V" начнется до конца 2020 года, говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).В конце ноября команда разработчиков российской вакцины от коронавируса "Спутник V" предложила британской AstraZeneca при проведении повторных испытаний комбинировать их укол с уколом "Спутник V" для повышения эффективности.Как ранее в пятницу отметила AstraZeneca, вакцины AZD1222 (разработана AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом) и "Спутник V" созданы на основе аденовирусных векторов, в которые встроен шиповидный белок вируса SARS-CoV-2. Сами аденовирусы при этом лишены способности к репликации - они являются системой доставки генетического материала (антигена) в клетки организма человека.В конце ноября AstraZeneca обнародовала предварительные результаты третьей фазы клинических испытаний своей вакцины. Исследователи оценили среднюю эффективность прививки в 70,4% с минимальной эффективностью в 62% и максимальной в 90%. Ученых удивило, что вакцина оказалась более эффективной, когда пациентам вначале вводилась половина, а затем полная доза вакцины, - в этом случае разработчики оценили эффективность вакцины в 90%. Однако при введении двух полных доз эффективность была на уровне 62%.Второй промежуточный анализ данных клинического исследования вакцины "Спутник V" продемонстрировал эффективность в 91,4% на 28-й день после первой инъекции, и более 95% - на 42-й день.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201208/vaktsina-1588284478.html
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, astrazeneca , оксфордский университет, в мире

В РФПИ назвали цели изучения комбинации вакцин AstraZeneca и "Спутник V"

13:36 11.12.2020 (обновлено: 20:29 11.12.2020)
 
© AP Photo / Natacha PisarenkoРабота над вакциной компании AstraZeneca
Работа над вакциной компании AstraZeneca - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© AP Photo / Natacha Pisarenko
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Клиническое исследование вакцины AstraZeneca в комбинации с аденовирусным вектором вакцины "Спутник V" начнется до конца 2020 года, говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).
В конце ноября команда разработчиков российской вакцины от коронавируса "Спутник V" предложила британской AstraZeneca при проведении повторных испытаний комбинировать их укол с уколом "Спутник V" для повышения эффективности.

"Компания AstraZeneca приняла предложение РФПИ и начнет клиническое исследование своей вакцины в комбинации с аденовирусным вектором вакцины "Спутник V" 26-го серотипа до конца 2020 года. В результате исследования специалистами AstraZeneca будет изучен потенциал повышения эффективности собственной вакцины за счет применения комбинированного подхода", - сообщили в фонде.

Как ранее в пятницу отметила AstraZeneca, вакцины AZD1222 (разработана AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом) и "Спутник V" созданы на основе аденовирусных векторов, в которые встроен шиповидный белок вируса SARS-CoV-2. Сами аденовирусы при этом лишены способности к репликации - они являются системой доставки генетического материала (антигена) в клетки организма человека.
Вакцина компании AstraZeneca - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
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AstraZeneca опубликовала финальные данные испытаний вакцины от COVID-19
В конце ноября AstraZeneca обнародовала предварительные результаты третьей фазы клинических испытаний своей вакцины. Исследователи оценили среднюю эффективность прививки в 70,4% с минимальной эффективностью в 62% и максимальной в 90%. Ученых удивило, что вакцина оказалась более эффективной, когда пациентам вначале вводилась половина, а затем полная доза вакцины, - в этом случае разработчики оценили эффективность вакцины в 90%. Однако при введении двух полных доз эффективность была на уровне 62%.
Второй промежуточный анализ данных клинического исследования вакцины "Спутник V" продемонстрировал эффективность в 91,4% на 28-й день после первой инъекции, и более 95% - на 42-й день.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19Российский фонд прямых инвестицийЗдоровье - ОбществоAstraZenecaОксфордский университетВ мире
 
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