https://ria.ru/20201211/vaktsina-1588757109.html

В РФПИ назвали цели изучения комбинации вакцин AstraZeneca и "Спутник V"

В РФПИ назвали цели изучения комбинации вакцин AstraZeneca и "Спутник V"

Клиническое исследование вакцины AstraZeneca в комбинации с аденовирусным вектором вакцины "Спутник V" начнется до конца 2020 года, говорится в сообщении... РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T13:36

2020-12-11T13:36

2020-12-11T20:29

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

российский фонд прямых инвестиций

здоровье - общество

astrazeneca

оксфордский университет

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/15/1580899485_233:623:2087:1666_1920x0_80_0_0_21616ddd6d77f2458348943beaf1165e.jpg

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Клиническое исследование вакцины AstraZeneca в комбинации с аденовирусным вектором вакцины "Спутник V" начнется до конца 2020 года, говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).В конце ноября команда разработчиков российской вакцины от коронавируса "Спутник V" предложила британской AstraZeneca при проведении повторных испытаний комбинировать их укол с уколом "Спутник V" для повышения эффективности.Как ранее в пятницу отметила AstraZeneca, вакцины AZD1222 (разработана AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом) и "Спутник V" созданы на основе аденовирусных векторов, в которые встроен шиповидный белок вируса SARS-CoV-2. Сами аденовирусы при этом лишены способности к репликации - они являются системой доставки генетического материала (антигена) в клетки организма человека.В конце ноября AstraZeneca обнародовала предварительные результаты третьей фазы клинических испытаний своей вакцины. Исследователи оценили среднюю эффективность прививки в 70,4% с минимальной эффективностью в 62% и максимальной в 90%. Ученых удивило, что вакцина оказалась более эффективной, когда пациентам вначале вводилась половина, а затем полная доза вакцины, - в этом случае разработчики оценили эффективность вакцины в 90%. Однако при введении двух полных доз эффективность была на уровне 62%.Второй промежуточный анализ данных клинического исследования вакцины "Спутник V" продемонстрировал эффективность в 91,4% на 28-й день после первой инъекции, и более 95% - на 42-й день.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201208/vaktsina-1588284478.html

https://ria.ru/20201210/vaktsina-1588558896.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, astrazeneca , оксфордский университет, в мире