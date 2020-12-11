Москва станет крупнейшей площадкой по выпуску вакцины от COVID-19

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Завод компании "Р-Фарм", создание которого ведется совместно с правительством столицы на площадке технополиса "Москва", при выходе на полную мощность запуска ежемесячно будет выпускать около 10 миллионов доз вакцины от новой коронавирусной инфекции "Спутник V", сообщил в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения производства.Создание завода для выпуска вакцины "Спутник V" является совместным проектом правительства Москвы и одного из лидеров российского фармацевтического рынка - компании "Р-Фарм". В производство будет инвестировано 10 миллиардов рублей.Он добавил, что в кратчайшие сроки силами городских служб производственный корпус был обеспечен энергетическими мощностями и другими необходимыми коммуникациями. Была оказана помощь в перебазировании арендаторов, которые ранее занимали часть помещений будущего завода. Проведен монтаж "чистых" комнат. Закупку оборудования для завода осуществляет компания "Р-Фарм". "Надеюсь, что запуск завода состоится буквально в течение нескольких недель", - добавил мэр.О заводе и компанииПлощадь нового завода составит 27 тысяч квадратных метров, 70% займут "чистые" помещения. На предприятии будет создано порядка 500 рабочих мест. Производственный процесс полного цикла будет включать четыре этапа.Владелец завода - компания "Р-Фарм" является одним из лидеров российского фармацевтического рынка. Основные направления деятельности: производство готовых лекарственных форм, фармацевтических субстанций, исследование и разработка препаратов и технологий. В портфеле компании имеются онкологические, гематологические, кардиологические, иммунологические, антибактериальные, противовирусные препараты, средства, применяемые при трансплантации органов, лечении рассеянного склероза и сахарного диабета.Департамент здравоохранения города Москвы сотрудничает с "Р-Фарм" с 2008 года. Предприятие поставляет городу лекарственные препараты, применяемые в онкологии, эндокринологии, гинекологии, кардиологии, психоневрологической практике.Для размещения производства правительство Москвы предложило одну из лучших производственных площадок столицы - ОЭЗ "Технополис "Москва" в Печатниках. Первые упаковки вакцины "Спутник V" планируется произвести в январе 2021 года.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Sputnik V – в России зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19
В России зарегистрировали первую в мире вакцину против коронавируса. Об этом объявил президент на совещании с правительством. Препарат Sputnik V прошел все необходимые проверки. В первую очередь вакцина будет предоставлена медикам. Массовое производство планируется наладить к концу 2020 года
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Завод компании "Р-Фарм", создание которого ведется совместно с правительством столицы на площадке технополиса "Москва", при выходе на полную мощность запуска ежемесячно будет выпускать около 10 миллионов доз вакцины от новой коронавирусной инфекции "Спутник V", сообщил в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения производства.
Создание завода для выпуска вакцины "Спутник V" является совместным проектом правительства Москвы и одного из лидеров российского фармацевтического рынка - компании "Р-Фарм". В производство будет инвестировано 10 миллиардов рублей.
"Москва станет крупнейшей площадкой по выпуску отечественной вакцины против COVID-19. В ближайшие недели в технополисе "Москва" будет открыт современный фармацевтический завод, мощностей которого хватит на проведение вакцинации не только москвичей, но и жителей десятков других субъектов Российской Федерации. Как заявляет компания, здесь будет производиться около 10 миллионов единиц вакцины в месяц. Это означает, что это будет одна из самых крупных площадок в России", - сказал Собянин.
Он добавил, что в кратчайшие сроки силами городских служб производственный корпус был обеспечен энергетическими мощностями и другими необходимыми коммуникациями. Была оказана помощь в перебазировании арендаторов, которые ранее занимали часть помещений будущего завода. Проведен монтаж "чистых" комнат. Закупку оборудования для завода осуществляет компания "Р-Фарм". "Надеюсь, что запуск завода состоится буквально в течение нескольких недель", - добавил мэр.
О заводе и компании
Площадь нового завода составит 27 тысяч квадратных метров, 70% займут "чистые" помещения. На предприятии будет создано порядка 500 рабочих мест. Производственный процесс полного цикла будет включать четыре этапа.
Владелец завода - компания "Р-Фарм" является одним из лидеров российского фармацевтического рынка. Основные направления деятельности: производство готовых лекарственных форм, фармацевтических субстанций, исследование и разработка препаратов и технологий. В портфеле компании имеются онкологические, гематологические, кардиологические, иммунологические, антибактериальные, противовирусные препараты, средства, применяемые при трансплантации органов, лечении рассеянного склероза и сахарного диабета.
Департамент здравоохранения города Москвы сотрудничает с "Р-Фарм" с 2008 года. Предприятие поставляет городу лекарственные препараты, применяемые в онкологии, эндокринологии, гинекологии, кардиологии, психоневрологической практике.
Для размещения производства правительство Москвы предложило одну из лучших производственных площадок столицы - ОЭЗ "Технополис "Москва" в Печатниках. Первые упаковки вакцины "Спутник V" планируется произвести в январе 2021 года.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на порталестопкоронавирус.рф.
В Москве стартовала вакцинация от коронавируса. Записаться на прививку могут те, кто ежедневно контактируют с большим количеством людей: работники медицинских и образовательных учреждений, а также сотрудники городских социальных учреждений.
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В Москве стартовала вакцинация от коронавируса. Записаться на прививку могут те, кто ежедневно контактируют с большим количеством людей: работники медицинских и образовательных учреждений, а также сотрудники городских социальных учреждений.
Москвичи смогут сделать прививку в том случае, если им от 18 до 60 лет, они не имеют хронических заболеваний, не участвовали в клинических исследованиях вакцины от коронавируса и в последние 30 дней не делали прививок, не болели ОРВИ. Также необходимо иметь прикрепление к московской поликлинике.
Беременным и кормящим грудью женщинам вакцинация противопоказана.
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Москвичи смогут сделать прививку в том случае, если им от 18 до 60 лет, они не имеют хронических заболеваний, не участвовали в клинических исследованиях вакцины от коронавируса и в последние 30 дней не делали прививок, не болели ОРВИ. Также необходимо иметь прикрепление к московской поликлинике.
Беременным и кормящим грудью женщинам вакцинация противопоказана.
В Москве стартовала вакцинация от коронавируса. Записаться на прививку могут те, кто ежедневно контактируют с большим количеством людей: работники медицинских и образовательных учреждений, а также сотрудники городских социальных учреждений.
Москвичи смогут сделать прививку в том случае, если им от 18 до 60 лет, они не имеют хронических заболеваний, не участвовали в клинических исследованиях вакцины от коронавируса и в последние 30 дней не делали прививок, не болели ОРВИ. Также необходимо иметь прикрепление к московской поликлинике.
Беременным и кормящим грудью женщинам вакцинация противопоказана.
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