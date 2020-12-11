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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201211/vaktsina-1588746848.html
Москва станет крупнейшей площадкой по выпуску вакцины от COVID-19
Москва станет крупнейшей площадкой по выпуску вакцины от COVID-19
Завод компании "Р-Фарм", создание которого ведется совместно с правительством столицы на площадке технополиса "Москва", при выходе на полную мощность запуска... РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T12:47
2020-12-11T13:09
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
р-фарм
сергей собянин
москва
экономика
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Завод компании "Р-Фарм", создание которого ведется совместно с правительством столицы на площадке технополиса "Москва", при выходе на полную мощность запуска ежемесячно будет выпускать около 10 миллионов доз вакцины от новой коронавирусной инфекции "Спутник V", сообщил в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения производства.Создание завода для выпуска вакцины "Спутник V" является совместным проектом правительства Москвы и одного из лидеров российского фармацевтического рынка - компании "Р-Фарм". В производство будет инвестировано 10 миллиардов рублей.Он добавил, что в кратчайшие сроки силами городских служб производственный корпус был обеспечен энергетическими мощностями и другими необходимыми коммуникациями. Была оказана помощь в перебазировании арендаторов, которые ранее занимали часть помещений будущего завода. Проведен монтаж "чистых" комнат. Закупку оборудования для завода осуществляет компания "Р-Фарм". "Надеюсь, что запуск завода состоится буквально в течение нескольких недель", - добавил мэр.О заводе и компанииПлощадь нового завода составит 27 тысяч квадратных метров, 70% займут "чистые" помещения. На предприятии будет создано порядка 500 рабочих мест. Производственный процесс полного цикла будет включать четыре этапа.Владелец завода - компания "Р-Фарм" является одним из лидеров российского фармацевтического рынка. Основные направления деятельности: производство готовых лекарственных форм, фармацевтических субстанций, исследование и разработка препаратов и технологий. В портфеле компании имеются онкологические, гематологические, кардиологические, иммунологические, антибактериальные, противовирусные препараты, средства, применяемые при трансплантации органов, лечении рассеянного склероза и сахарного диабета.Департамент здравоохранения города Москвы сотрудничает с "Р-Фарм" с 2008 года. Предприятие поставляет городу лекарственные препараты, применяемые в онкологии, эндокринологии, гинекологии, кардиологии, психоневрологической практике.Для размещения производства правительство Москвы предложило одну из лучших производственных площадок столицы - ОЭЗ "Технополис "Москва" в Печатниках. Первые упаковки вакцины "Спутник V" планируется произвести в январе 2021 года.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Sputnik V – в России зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19
В России зарегистрировали первую в мире вакцину против коронавируса. Об этом объявил президент на совещании с правительством. Препарат Sputnik V прошел все необходимые проверки. В первую очередь вакцина будет предоставлена медикам. Массовое производство планируется наладить к концу 2020 года
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, р-фарм, сергей собянин, москва, экономика

Москва станет крупнейшей площадкой по выпуску вакцины от COVID-19

12:47 11.12.2020 (обновлено: 13:09 11.12.2020)
 
© Фото : РФПИВакцина от коронавируса COVID-19 Спутник V
Вакцина от коронавируса COVID-19 Спутник V - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© Фото : РФПИ
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Завод компании "Р-Фарм", создание которого ведется совместно с правительством столицы на площадке технополиса "Москва", при выходе на полную мощность запуска ежемесячно будет выпускать около 10 миллионов доз вакцины от новой коронавирусной инфекции "Спутник V", сообщил в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения производства.
Создание завода для выпуска вакцины "Спутник V" является совместным проектом правительства Москвы и одного из лидеров российского фармацевтического рынка - компании "Р-Фарм". В производство будет инвестировано 10 миллиардов рублей.

"Москва станет крупнейшей площадкой по выпуску отечественной вакцины против COVID-19. В ближайшие недели в технополисе "Москва" будет открыт современный фармацевтический завод, мощностей которого хватит на проведение вакцинации не только москвичей, но и жителей десятков других субъектов Российской Федерации. Как заявляет компания, здесь будет производиться около 10 миллионов единиц вакцины в месяц. Это означает, что это будет одна из самых крупных площадок в России", - сказал Собянин.

Он добавил, что в кратчайшие сроки силами городских служб производственный корпус был обеспечен энергетическими мощностями и другими необходимыми коммуникациями. Была оказана помощь в перебазировании арендаторов, которые ранее занимали часть помещений будущего завода. Проведен монтаж "чистых" комнат. Закупку оборудования для завода осуществляет компания "Р-Фарм". "Надеюсь, что запуск завода состоится буквально в течение нескольких недель", - добавил мэр.
О заводе и компании
Площадь нового завода составит 27 тысяч квадратных метров, 70% займут "чистые" помещения. На предприятии будет создано порядка 500 рабочих мест. Производственный процесс полного цикла будет включать четыре этапа.
Владелец завода - компания "Р-Фарм" является одним из лидеров российского фармацевтического рынка. Основные направления деятельности: производство готовых лекарственных форм, фармацевтических субстанций, исследование и разработка препаратов и технологий. В портфеле компании имеются онкологические, гематологические, кардиологические, иммунологические, антибактериальные, противовирусные препараты, средства, применяемые при трансплантации органов, лечении рассеянного склероза и сахарного диабета.
Департамент здравоохранения города Москвы сотрудничает с "Р-Фарм" с 2008 года. Предприятие поставляет городу лекарственные препараты, применяемые в онкологии, эндокринологии, гинекологии, кардиологии, психоневрологической практике.
Для размещения производства правительство Москвы предложило одну из лучших производственных площадок столицы - ОЭЗ "Технополис "Москва" в Печатниках. Первые упаковки вакцины "Спутник V" планируется произвести в январе 2021 года.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Вакцинация от коронавируса в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

В Москве стартовала вакцинация от коронавируса. Записаться на прививку могут те, кто ежедневно контактируют с большим количеством людей: работники медицинских и образовательных учреждений, а также сотрудники городских социальных учреждений.

Работа прививочного пункта по вакцинации от COVID-19
1 из 7

В Москве стартовала вакцинация от коронавируса. Записаться на прививку могут те, кто ежедневно контактируют с большим количеством людей: работники медицинских и образовательных учреждений, а также сотрудники городских социальных учреждений.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

По мере поступления вакцины список категорий лиц, которым будет доступна прививка, станет постепенно расширяться, и в конечном счете вакцинироваться сможет любой житель столицы.

Работа прививочного пункта по вакцинации от COVID-19
2 из 7

По мере поступления вакцины список категорий лиц, которым будет доступна прививка, станет постепенно расширяться, и в конечном счете вакцинироваться сможет любой житель столицы.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Москвичи смогут сделать прививку в том случае, если им от 18 до 60 лет, они не имеют хронических заболеваний, не участвовали в клинических исследованиях вакцины от коронавируса и в последние 30 дней не делали прививок, не болели ОРВИ. Также необходимо иметь прикрепление к московской поликлинике.

Беременным и кормящим грудью женщинам вакцинация противопоказана.

Медработник вводит вакцину в прививочном пункте по вакцинации от COVID-19
3 из 7

Москвичи смогут сделать прививку в том случае, если им от 18 до 60 лет, они не имеют хронических заболеваний, не участвовали в клинических исследованиях вакцины от коронавируса и в последние 30 дней не делали прививок, не болели ОРВИ. Также необходимо иметь прикрепление к московской поликлинике.

Беременным и кормящим грудью женщинам вакцинация противопоказана.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

В столице открыты 70 пунктов вакцинации на базе городских взрослых поликлиник. Они работают ежедневно с 08:00 до 20:00, запись доступна на две недели вперед.

До конца года столичные власти планируют открыть 170 центров вакцинации.

Медработник вводит вакцину в прививочном пункте по вакцинации от COVID-19
4 из 7

В столице открыты 70 пунктов вакцинации на базе городских взрослых поликлиник. Они работают ежедневно с 08:00 до 20:00, запись доступна на две недели вперед.

До конца года столичные власти планируют открыть 170 центров вакцинации.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Прививка от COVID-19 делается дважды. Записаться нужно только на первую вакцинацию, на вторую запишут автоматически, за сутки до нее придет СМС с напоминанием.

На вакцинацию потребуется не менее часа свободного времени: десять минут на осмотр врача перед прививкой, около 15 минут займет подготовка препарата, 30 минут — наблюдение после прививки.

Медработник и пациент в прививочном пункте по вакцинации от COVID-19
5 из 7

Прививка от COVID-19 делается дважды. Записаться нужно только на первую вакцинацию, на вторую запишут автоматически, за сутки до нее придет СМС с напоминанием.

На вакцинацию потребуется не менее часа свободного времени: десять минут на осмотр врача перед прививкой, около 15 минут займет подготовка препарата, 30 минут — наблюдение после прививки.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Поставившие прививку москвичи получат сертификат с отметками о двух прививках, подтверждающий факт прохождения вакцинации против COVID-19.

Медработник демонстрирует Сертификат о вакцинации от новой коронавирусной инфекции COVID-19
6 из 7

Поставившие прививку москвичи получат сертификат с отметками о двух прививках, подтверждающий факт прохождения вакцинации против COVID-19.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Собираясь на вакцинацию, необходимо взять с собой паспорт, полис ОМС и документ, который подтверждает факт работы в соответствующей отрасли или организации.

Медработник вводит вакцину в прививочном пункте по вакцинации от COVID-19
7 из 7

Собираясь на вакцинацию, необходимо взять с собой паспорт, полис ОМС и документ, который подтверждает факт работы в соответствующей отрасли или организации.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
1 из 7

В Москве стартовала вакцинация от коронавируса. Записаться на прививку могут те, кто ежедневно контактируют с большим количеством людей: работники медицинских и образовательных учреждений, а также сотрудники городских социальных учреждений.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
2 из 7

По мере поступления вакцины список категорий лиц, которым будет доступна прививка, станет постепенно расширяться, и в конечном счете вакцинироваться сможет любой житель столицы.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
3 из 7

Москвичи смогут сделать прививку в том случае, если им от 18 до 60 лет, они не имеют хронических заболеваний, не участвовали в клинических исследованиях вакцины от коронавируса и в последние 30 дней не делали прививок, не болели ОРВИ. Также необходимо иметь прикрепление к московской поликлинике.

Беременным и кормящим грудью женщинам вакцинация противопоказана.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
4 из 7

В столице открыты 70 пунктов вакцинации на базе городских взрослых поликлиник. Они работают ежедневно с 08:00 до 20:00, запись доступна на две недели вперед.

До конца года столичные власти планируют открыть 170 центров вакцинации.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
5 из 7

Прививка от COVID-19 делается дважды. Записаться нужно только на первую вакцинацию, на вторую запишут автоматически, за сутки до нее придет СМС с напоминанием.

На вакцинацию потребуется не менее часа свободного времени: десять минут на осмотр врача перед прививкой, около 15 минут займет подготовка препарата, 30 минут — наблюдение после прививки.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
6 из 7

Поставившие прививку москвичи получат сертификат с отметками о двух прививках, подтверждающий факт прохождения вакцинации против COVID-19.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
7 из 7

Собираясь на вакцинацию, необходимо взять с собой паспорт, полис ОМС и документ, который подтверждает факт работы в соответствующей отрасли или организации.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
 
Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоР-фармСергей СобянинМоскваЭкономика
 
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