Кремль прокомментировал сообщения о попытках дискредитировать "Спутник V"
12:32 11.12.2020 (обновлено: 13:12 11.12.2020)
© Фото : РФПИВакцина от коронавируса COVID-19 Спутник V
© Фото : РФПИ
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Некоторые страны и фармацевтические компании используют "нелицеприятные методы", чтобы не пустить на рынок российскую вакцину "Спутник V", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков рассказал, что ведомство зафиксировало попытки дискредитировать "Спутник V" псевдоаналитическими докладами, расследованиями и другой дезинформацией в соцсетях. При этом усилия исходят из-за рубежа.
Песков отметил, что такие действия "видны невооруженным взглядом". Он констатировал, что конкуренция в области разработки вакцины очень жесткая.
"Хорошо, когда эта конкуренция ведется честно, да и особо конкуренции не должно быть на этом рынке. Другое дело, когда эта конкуренция политизируется, используются грязные методы по дискредитации нашей вакцины", — подчеркнули в Кремле.
На просьбу уточнить, какие именно страны и компании делают это, Песков посоветовал обратиться к сообщениям СМИ:
"Вы можете просто взять за последний месяц почитать в информационных агентствах заявления и вы увидите", — добавил он.
"Спутник V" — первый в мире препарат для профилактики COVID-19, Минздрав зарегистрировал его в середине августа. Вакцину создали в Центре имени Гамалеи на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека. Летом она успешно прошла две стадии исследований на добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет, у которых в итоге сформировались иммунный ответ и антитела к SARS-CoV-2. Сейчас идут пострегистрационные тесты.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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