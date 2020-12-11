Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201211/vaktsina-1588743533.html
Кремль прокомментировал сообщения о попытках дискредитировать "Спутник V"
Кремль прокомментировал сообщения о попытках дискредитировать "Спутник V"
Некоторые страны и фармацевтические компании используют "нелицеприятные методы", чтобы не пустить на рынок российскую вакцину "Спутник V", заявил... РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T12:32
2020-12-11T13:12
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
игорь конашенков
здоровье - общество
дмитрий песков
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/0b/1584070241_0:104:1024:680_1920x0_80_0_0_1f665644eef5e3652a26c62e88aa99ee.jpg
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Некоторые страны и фармацевтические компании используют "нелицеприятные методы", чтобы не пустить на рынок российскую вакцину "Спутник V", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков рассказал, что ведомство зафиксировало попытки дискредитировать "Спутник V" псевдоаналитическими докладами, расследованиями и другой дезинформацией в соцсетях. При этом усилия исходят из-за рубежа. Песков отметил, что такие действия "видны невооруженным взглядом". Он констатировал, что конкуренция в области разработки вакцины очень жесткая.На просьбу уточнить, какие именно страны и компании делают это, Песков посоветовал обратиться к сообщениям СМИ: "Вы можете просто взять за последний месяц почитать в информационных агентствах заявления и вы увидите", — добавил он."Спутник V" — первый в мире препарат для профилактики COVID-19, Минздрав зарегистрировал его в середине августа. Вакцину создали в Центре имени Гамалеи на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека. Летом она успешно прошла две стадии исследований на добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет, у которых в итоге сформировались иммунный ответ и антитела к SARS-CoV-2. Сейчас идут пострегистрационные тесты.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201211/vaktsina-1588729390.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/0b/1584070241_23:0:932:682_1920x0_80_0_0_6cf8489d7fe37416176373c9233eeebe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, игорь конашенков, здоровье - общество, дмитрий песков, в мире

Кремль прокомментировал сообщения о попытках дискредитировать "Спутник V"

12:32 11.12.2020 (обновлено: 13:12 11.12.2020)
 
© Фото : РФПИВакцина от коронавируса COVID-19 Спутник V
Вакцина от коронавируса COVID-19 Спутник V - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© Фото : РФПИ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Некоторые страны и фармацевтические компании используют "нелицеприятные методы", чтобы не пустить на рынок российскую вакцину "Спутник V", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков рассказал, что ведомство зафиксировало попытки дискредитировать "Спутник V" псевдоаналитическими докладами, расследованиями и другой дезинформацией в соцсетях. При этом усилия исходят из-за рубежа.
Вакцина от коронавируса COVID-19 Спутник V - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
Вчера, 11:14Распространение нового коронавируса
Эксперт объяснил негативное отношение Запада к вакцине "Спутник V"
Песков отметил, что такие действия "видны невооруженным взглядом". Он констатировал, что конкуренция в области разработки вакцины очень жесткая.

"Хорошо, когда эта конкуренция ведется честно, да и особо конкуренции не должно быть на этом рынке. Другое дело, когда эта конкуренция политизируется, используются грязные методы по дискредитации нашей вакцины", — подчеркнули в Кремле.

На просьбу уточнить, какие именно страны и компании делают это, Песков посоветовал обратиться к сообщениям СМИ:
"Вы можете просто взять за последний месяц почитать в информационных агентствах заявления и вы увидите", — добавил он.
"Спутник V" — первый в мире препарат для профилактики COVID-19, Минздрав зарегистрировал его в середине августа. Вакцину создали в Центре имени Гамалеи на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека. Летом она успешно прошла две стадии исследований на добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет, у которых в итоге сформировались иммунный ответ и антитела к SARS-CoV-2. Сейчас идут пострегистрационные тесты.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Игорь КонашенковЗдоровье - ОбществоДмитрий ПесковВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:04В Москве еще 5890 человек вылечились COVID-19
09:00Электричество из сточных вод. Российские химики заставят микробы работать
08:51Трамп прокомментировал отказ Верховного суда пересмотреть итоги выборов
08:41На северо-востоке Москвы нашли тело мужчины и пятилетнего ребенка
08:36Адвокат Трампа прокомментировал решение Верховного суда по итогам выборов
08:22Итальянский волонтер, просивший у Путина гражданство, получил паспорт
08:10Россияне назвали любимые новогодние фильмы
08:07Синоптики рассказали о погоде в Москве в субботу
07:44В пресс-службе Деда Мороза рассказали, что взрослые просят на Новый год
07:33National Interest объяснил, почему Су-57 является "реальной угрозой" НАТО
07:11Врачи рассказали, почему нельзя носить маску несколько дней подряд
07:07Дед Мороз не планирует делать прививку от коронавируса
07:04Эксперты назвали доходные альтернативы банковским вкладам в декабре
06:43Команда дешифраторов смогла разгадать один из текстов киллера Зодиака
06:10Трамп заявил о начале вакцинации в США "менее чем через 24 часа"
06:10Миротворцы в Карабахе оборудовали посты наблюдения защитными средствами
06:07В Saxo Bank предсказали, когда закончится пандемия COVID-19
06:06Спикер украинской делегации по Донбассу оскорбил избирателей Зеленского
06:02В штабе Байдена оценили отказ ВС рассмотреть иск Техаса по выборам
06:01Трамп прокомментировал выдачу лицензии вакцине компании Pfizer
Лента новостейМолния