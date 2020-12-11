https://ria.ru/20201211/vaktsina-1588743533.html

Кремль прокомментировал сообщения о попытках дискредитировать "Спутник V"

Кремль прокомментировал сообщения о попытках дискредитировать "Спутник V"

Некоторые страны и фармацевтические компании используют "нелицеприятные методы", чтобы не пустить на рынок российскую вакцину "Спутник V", заявил... РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T12:32

2020-12-11T12:32

2020-12-11T13:12

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

игорь конашенков

здоровье - общество

дмитрий песков

в мире

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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Некоторые страны и фармацевтические компании используют "нелицеприятные методы", чтобы не пустить на рынок российскую вакцину "Спутник V", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков рассказал, что ведомство зафиксировало попытки дискредитировать "Спутник V" псевдоаналитическими докладами, расследованиями и другой дезинформацией в соцсетях. При этом усилия исходят из-за рубежа. Песков отметил, что такие действия "видны невооруженным взглядом". Он констатировал, что конкуренция в области разработки вакцины очень жесткая.На просьбу уточнить, какие именно страны и компании делают это, Песков посоветовал обратиться к сообщениям СМИ: "Вы можете просто взять за последний месяц почитать в информационных агентствах заявления и вы увидите", — добавил он."Спутник V" — первый в мире препарат для профилактики COVID-19, Минздрав зарегистрировал его в середине августа. Вакцину создали в Центре имени Гамалеи на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека. Летом она успешно прошла две стадии исследований на добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет, у которых в итоге сформировались иммунный ответ и антитела к SARS-CoV-2. Сейчас идут пострегистрационные тесты.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201211/vaktsina-1588729390.html

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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, игорь конашенков, здоровье - общество, дмитрий песков, в мире