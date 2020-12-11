AstraZeneca проведет исследования комбинации своей вакцины и "Спутника V"
12:19 11.12.2020 (обновлено: 14:33 11.12.2020)
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. AstraZeneca приняла предложение разработчиков вакцины от коронавируса "Спутник V" по сотрудничеству.
Как сообщается в твиттер-аккаунте, посвященном российскому препарату, британская биофармацевтическая компания запустит программу клинических исследований комбинации двух вакцин от COVID-19: AZD1222, которую создали специалисты из Оксфордского университета и AstraZeneca (она показала среднюю эффективность в 70,4%), и "Спутника V".
В испытаниях, которые начнутся до конца года, будут участвовать добровольцы старше 18 лет. Их планируют проводить вместе с Национальным исследовательским центром имени Н. Ф. Гамалеи, Российским фондом прямых инвестиций и "Р-Фарм", уточняется на сайте AstraZeneca.
"Комбинации различных вакцин могут стать важным шагом в профилактике COVID-19 за счет усиления иммунного ответа и повышения доступности препаратов. <...> Исследование разных режимов применения вакцин необходимо для того, чтобы оценить возможность создания более гибких программ вакцинации, которые дадут врачам широкий выбор подходов к профилактике заболевания", — добавили в компании.
Оба препарата разработали на базе аденовирусных векторов, в которые встроен шиповидный белок коронавируса SARS-CoV-2. Аденовирусы при этом лишили способности к репликации: они служат системой доставки генетического материала (антигена) в человеческие клетки.
"Спутник V" показывает высокую эффективность сам по себе и может также использоваться в комбинации с другими вакцинами. Институт Гамалеи и РФПИ приветствуют совместные клинические исследования с AstraZeneca, в ходе которых будет изучено сочетание вектора аденовируса человека "Спутник V" и вектора вакцины AstraZeneca", — отметил директор РФПИ Кирилл Дмитриев.
Вакцина "Спутник V"
"Спутник V" — первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека специалистами Национального центра имени Гамалеи при поддержке РФПИ, — Министерство здравоохранения зарегистрировало в начале августа.
Летом препарат успешно прошел две стадии исследований на добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет, у которых в итоге сформировались иммунный ответ и антитела к SARS-CoV-2. Пострегистрационная фаза испытаний стартовала в сентябре. Помимо России, исследования проводят в ОАЭ, Венесуэле и Белоруссии.
Первую дозу получили свыше 20 тысяч добровольцев, более чем 16 тысячам ввели первую и вторую дозы. Всего в тестах участвуют 40 тысяч человек, в том числе пожилые и из групп риска. После второго промежуточного анализа данных исследований "Спутник V" показал 95%-ную эффективность.
На прошлой неделе в России стартовала гражданская вакцинация от COVID-19. В частности, в Москве для этого открыли 70 кабинетов на базе взрослых поликлиник, до конца года заработают еще 100. Пока что сделать прививку могут сотрудники сферы образования, здравоохранения, городских соцслужб в возрасте от 18 до 60 лет, не имеющие хронических заболеваний и не участвовавшие в испытаниях вакцины. По мере поступления препарата список категорий граждан будут расширять.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф