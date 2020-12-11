https://ria.ru/20201211/vaktsina-1588740749.html

AstraZeneca проведет исследования комбинации своей вакцины и "Спутника V"

AstraZeneca проведет исследования комбинации своей вакцины и "Спутника V"

AstraZeneca приняла предложение разработчиков вакцины от коронавируса "Спутник V" по сотрудничеству. РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T12:19

2020-12-11T12:19

2020-12-11T14:33

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

кирилл дмитриев

российский фонд прямых инвестиций

р-фарм

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

здоровье - общество

astrazeneca

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/17/1585910231_0:0:3082:1735_1920x0_80_0_0_0643d18a7a8721c517bc528a902dfd60.jpg

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. AstraZeneca приняла предложение разработчиков вакцины от коронавируса "Спутник V" по сотрудничеству.Как сообщается в твиттер-аккаунте, посвященном российскому препарату, британская биофармацевтическая компания запустит программу клинических исследований комбинации двух вакцин от COVID-19: AZD1222, которую создали специалисты из Оксфордского университета и AstraZeneca (она показала среднюю эффективность в 70,4%), и "Спутника V".В испытаниях, которые начнутся до конца года, будут участвовать добровольцы старше 18 лет. Их планируют проводить вместе с Национальным исследовательским центром имени Н. Ф. Гамалеи, Российским фондом прямых инвестиций и "Р-Фарм", уточняется на сайте AstraZeneca.Оба препарата разработали на базе аденовирусных векторов, в которые встроен шиповидный белок коронавируса SARS-CoV-2. Аденовирусы при этом лишили способности к репликации: они служат системой доставки генетического материала (антигена) в человеческие клетки."Спутник V" показывает высокую эффективность сам по себе и может также использоваться в комбинации с другими вакцинами. Институт Гамалеи и РФПИ приветствуют совместные клинические исследования с AstraZeneca, в ходе которых будет изучено сочетание вектора аденовируса человека "Спутник V" и вектора вакцины AstraZeneca", — отметил директор РФПИ Кирилл Дмитриев.Вакцина "Спутник V""Спутник V" — первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека специалистами Национального центра имени Гамалеи при поддержке РФПИ, — Министерство здравоохранения зарегистрировало в начале августа.Летом препарат успешно прошел две стадии исследований на добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет, у которых в итоге сформировались иммунный ответ и антитела к SARS-CoV-2. Пострегистрационная фаза испытаний стартовала в сентябре. Помимо России, исследования проводят в ОАЭ, Венесуэле и Белоруссии.Первую дозу получили свыше 20 тысяч добровольцев, более чем 16 тысячам ввели первую и вторую дозы. Всего в тестах участвуют 40 тысяч человек, в том числе пожилые и из групп риска. После второго промежуточного анализа данных исследований "Спутник V" показал 95%-ную эффективность.На прошлой неделе в России стартовала гражданская вакцинация от COVID-19. В частности, в Москве для этого открыли 70 кабинетов на базе взрослых поликлиник, до конца года заработают еще 100. Пока что сделать прививку могут сотрудники сферы образования, здравоохранения, городских соцслужб в возрасте от 18 до 60 лет, не имеющие хронических заболеваний и не участвовавшие в испытаниях вакцины. По мере поступления препарата список категорий граждан будут расширять.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201126/vaktsina-1586450528.html

https://ria.ru/20201210/vaktsinatsiya-1588662059.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, р-фарм, вакцина "спутник v", здоровье - общество, astrazeneca , в мире