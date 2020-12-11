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https://ria.ru/20201211/vaktsina-1588740749.html
AstraZeneca проведет исследования комбинации своей вакцины и "Спутника V"
AstraZeneca проведет исследования комбинации своей вакцины и "Спутника V"
AstraZeneca приняла предложение разработчиков вакцины от коронавируса "Спутник V" по сотрудничеству. РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T12:19
2020-12-11T14:33
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
р-фарм
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
здоровье - общество
astrazeneca
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. AstraZeneca приняла предложение разработчиков вакцины от коронавируса "Спутник V" по сотрудничеству.Как сообщается в твиттер-аккаунте, посвященном российскому препарату, британская биофармацевтическая компания запустит программу клинических исследований комбинации двух вакцин от COVID-19: AZD1222, которую создали специалисты из Оксфордского университета и AstraZeneca (она показала среднюю эффективность в 70,4%), и "Спутника V".В испытаниях, которые начнутся до конца года, будут участвовать добровольцы старше 18 лет. Их планируют проводить вместе с Национальным исследовательским центром имени Н. Ф. Гамалеи, Российским фондом прямых инвестиций и "Р-Фарм", уточняется на сайте AstraZeneca.Оба препарата разработали на базе аденовирусных векторов, в которые встроен шиповидный белок коронавируса SARS-CoV-2. Аденовирусы при этом лишили способности к репликации: они служат системой доставки генетического материала (антигена) в человеческие клетки."Спутник V" показывает высокую эффективность сам по себе и может также использоваться в комбинации с другими вакцинами. Институт Гамалеи и РФПИ приветствуют совместные клинические исследования с AstraZeneca, в ходе которых будет изучено сочетание вектора аденовируса человека "Спутник V" и вектора вакцины AstraZeneca", — отметил директор РФПИ Кирилл Дмитриев.Вакцина "Спутник V""Спутник V" — первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека специалистами Национального центра имени Гамалеи при поддержке РФПИ, — Министерство здравоохранения зарегистрировало в начале августа.Летом препарат успешно прошел две стадии исследований на добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет, у которых в итоге сформировались иммунный ответ и антитела к SARS-CoV-2. Пострегистрационная фаза испытаний стартовала в сентябре. Помимо России, исследования проводят в ОАЭ, Венесуэле и Белоруссии.Первую дозу получили свыше 20 тысяч добровольцев, более чем 16 тысячам ввели первую и вторую дозы. Всего в тестах участвуют 40 тысяч человек, в том числе пожилые и из групп риска. После второго промежуточного анализа данных исследований "Спутник V" показал 95%-ную эффективность.На прошлой неделе в России стартовала гражданская вакцинация от COVID-19. В частности, в Москве для этого открыли 70 кабинетов на базе взрослых поликлиник, до конца года заработают еще 100. Пока что сделать прививку могут сотрудники сферы образования, здравоохранения, городских соцслужб в возрасте от 18 до 60 лет, не имеющие хронических заболеваний и не участвовавшие в испытаниях вакцины. По мере поступления препарата список категорий граждан будут расширять.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, р-фарм, вакцина "спутник v", здоровье - общество, astrazeneca , в мире

AstraZeneca проведет исследования комбинации своей вакцины и "Спутника V"

12:19 11.12.2020 (обновлено: 14:33 11.12.2020)
 
© REUTERS / Dado RuvicВакцина компании AstraZeneca
Вакцина компании AstraZeneca - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© REUTERS / Dado Ruvic
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. AstraZeneca приняла предложение разработчиков вакцины от коронавируса "Спутник V" по сотрудничеству.
Как сообщается в твиттер-аккаунте, посвященном российскому препарату, британская биофармацевтическая компания запустит программу клинических исследований комбинации двух вакцин от COVID-19: AZD1222, которую создали специалисты из Оксфордского университета и AstraZeneca (она показала среднюю эффективность в 70,4%), и "Спутника V".
В испытаниях, которые начнутся до конца года, будут участвовать добровольцы старше 18 лет. Их планируют проводить вместе с Национальным исследовательским центром имени Н. Ф. Гамалеи, Российским фондом прямых инвестиций и "Р-Фарм", уточняется на сайте AstraZeneca.

"Комбинации различных вакцин могут стать важным шагом в профилактике COVID-19 за счет усиления иммунного ответа и повышения доступности препаратов. <...> Исследование разных режимов применения вакцин необходимо для того, чтобы оценить возможность создания более гибких программ вакцинации, которые дадут врачам широкий выбор подходов к профилактике заболевания", — добавили в компании.

Оба препарата разработали на базе аденовирусных векторов, в которые встроен шиповидный белок коронавируса SARS-CoV-2. Аденовирусы при этом лишили способности к репликации: они служат системой доставки генетического материала (антигена) в человеческие клетки.
"Спутник V" показывает высокую эффективность сам по себе и может также использоваться в комбинации с другими вакцинами. Институт Гамалеи и РФПИ приветствуют совместные клинические исследования с AstraZeneca, в ходе которых будет изучено сочетание вектора аденовируса человека "Спутник V" и вектора вакцины AstraZeneca", — отметил директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

Вакцина "Спутник V"

"Спутник V" — первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека специалистами Национального центра имени Гамалеи при поддержке РФПИ, — Министерство здравоохранения зарегистрировало в начале августа.
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Летом препарат успешно прошел две стадии исследований на добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет, у которых в итоге сформировались иммунный ответ и антитела к SARS-CoV-2. Пострегистрационная фаза испытаний стартовала в сентябре. Помимо России, исследования проводят в ОАЭ, Венесуэле и Белоруссии.
Первую дозу получили свыше 20 тысяч добровольцев, более чем 16 тысячам ввели первую и вторую дозы. Всего в тестах участвуют 40 тысяч человек, в том числе пожилые и из групп риска. После второго промежуточного анализа данных исследований "Спутник V" показал 95%-ную эффективность.
На прошлой неделе в России стартовала гражданская вакцинация от COVID-19. В частности, в Москве для этого открыли 70 кабинетов на базе взрослых поликлиник, до конца года заработают еще 100. Пока что сделать прививку могут сотрудники сферы образования, здравоохранения, городских соцслужб в возрасте от 18 до 60 лет, не имеющие хронических заболеваний и не участвовавшие в испытаниях вакцины. По мере поступления препарата список категорий граждан будут расширять.
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