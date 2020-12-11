Япония и AstraZeneca подписали контракт на поставку вакцины от COVID-19
ТОКИО, 11 дек – РИА Новости. Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии и англо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca подписали контракт на поставку с начала 2021 года 120 миллионов доз вакцины от коронавируса в случае ее успешной разработки.
"Мы рады сообщить о том, что вчера министерство здравоохранения, труда и благосостояния подписало контракт с компанией AstraZeneca о том, что в случае успешной разработки вакцины против коронавируса британской компанией AstraZeneca, (в Японию – ред.) с начала года будет поставлено 120 миллионов доз вакцины (для 60 миллионов человек, при этом около 30 миллионов доз будет поставлено в течение первого квартала)", - говорится в пресс-релизе ведомства.
Изначальное базовое соглашение о поставках было заключено в августе этого года. Также в июле министерство здравоохранения Японии также заключило базовое соглашение с американской компанией Pfizer на поставку вакцин от нового коронавируса для 60 миллионов человек к июню 2021 года в случае их успешной разработки.
Компания AstraZeneca является партнером Оксфордского университета по исследованиям в ходе разработки вакцины от коронавируса ChAdOx1 nCoV-19, изготовленной на основе аденовируса. Вакцина начала испытываться на людях 23 апреля. Ранее в декабре были обнародованы окончательные данные третьей фазы клинических испытаний вакцины от COVID-19 на 23 тысячах добровольцах в Британии, Бразилии и Южной Африке. По данным университета, испытания подтвердили эффективность вакцины в 62,1%-90,0% в зависимости от дозировки.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.