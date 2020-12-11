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https://ria.ru/20201211/vaktsina-1588740052.html
Япония и AstraZeneca подписали контракт на поставку вакцины от COVID-19
Япония и AstraZeneca подписали контракт на поставку вакцины от COVID-19
Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии и англо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca подписали контракт на поставку с начала 2021... РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T12:16
2020-12-11T12:16
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коронавирус covid-19
коронавирусы
astrazeneca
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в мире
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ТОКИО, 11 дек – РИА Новости. Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии и англо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca подписали контракт на поставку с начала 2021 года 120 миллионов доз вакцины от коронавируса в случае ее успешной разработки.Изначальное базовое соглашение о поставках было заключено в августе этого года. Также в июле министерство здравоохранения Японии также заключило базовое соглашение с американской компанией Pfizer на поставку вакцин от нового коронавируса для 60 миллионов человек к июню 2021 года в случае их успешной разработки.Компания AstraZeneca является партнером Оксфордского университета по исследованиям в ходе разработки вакцины от коронавируса ChAdOx1 nCoV-19, изготовленной на основе аденовируса. Вакцина начала испытываться на людях 23 апреля. Ранее в декабре были обнародованы окончательные данные третьей фазы клинических испытаний вакцины от COVID-19 на 23 тысячах добровольцах в Британии, Бразилии и Южной Африке. По данным университета, испытания подтвердили эффективность вакцины в 62,1%-90,0% в зависимости от дозировки.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, коронавирусы, astrazeneca , япония, в мире

Япония и AstraZeneca подписали контракт на поставку вакцины от COVID-19

12:16 11.12.2020
 
© REUTERS / Dado RuvicВакцина компании AstraZeneca
Вакцина компании AstraZeneca - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© REUTERS / Dado Ruvic
Читать ria.ru в
ТОКИО, 11 дек – РИА Новости. Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии и англо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca подписали контракт на поставку с начала 2021 года 120 миллионов доз вакцины от коронавируса в случае ее успешной разработки.
"Мы рады сообщить о том, что вчера министерство здравоохранения, труда и благосостояния подписало контракт с компанией AstraZeneca о том, что в случае успешной разработки вакцины против коронавируса британской компанией AstraZeneca, (в Японию – ред.) с начала года будет поставлено 120 миллионов доз вакцины (для 60 миллионов человек, при этом около 30 миллионов доз будет поставлено в течение первого квартала)", - говорится в пресс-релизе ведомства.
Изначальное базовое соглашение о поставках было заключено в августе этого года. Также в июле министерство здравоохранения Японии также заключило базовое соглашение с американской компанией Pfizer на поставку вакцин от нового коронавируса для 60 миллионов человек к июню 2021 года в случае их успешной разработки.
Компания AstraZeneca является партнером Оксфордского университета по исследованиям в ходе разработки вакцины от коронавируса ChAdOx1 nCoV-19, изготовленной на основе аденовируса. Вакцина начала испытываться на людях 23 апреля. Ранее в декабре были обнародованы окончательные данные третьей фазы клинических испытаний вакцины от COVID-19 на 23 тысячах добровольцах в Британии, Бразилии и Южной Африке. По данным университета, испытания подтвердили эффективность вакцины в 62,1%-90,0% в зависимости от дозировки.
Спасительное средство: как разрабатывают вакцины - РИА Новости, 1920, 07.07.2020
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыAstraZenecaЯпонияВ мире
 
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