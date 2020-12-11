https://ria.ru/20201211/vaktsina-1588740052.html

Япония и AstraZeneca подписали контракт на поставку вакцины от COVID-19

Япония и AstraZeneca подписали контракт на поставку вакцины от COVID-19

Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии и англо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca подписали контракт на поставку с начала 2021... РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T12:16

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распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

astrazeneca

япония

в мире

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ТОКИО, 11 дек – РИА Новости. Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии и англо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca подписали контракт на поставку с начала 2021 года 120 миллионов доз вакцины от коронавируса в случае ее успешной разработки.Изначальное базовое соглашение о поставках было заключено в августе этого года. Также в июле министерство здравоохранения Японии также заключило базовое соглашение с американской компанией Pfizer на поставку вакцин от нового коронавируса для 60 миллионов человек к июню 2021 года в случае их успешной разработки.Компания AstraZeneca является партнером Оксфордского университета по исследованиям в ходе разработки вакцины от коронавируса ChAdOx1 nCoV-19, изготовленной на основе аденовируса. Вакцина начала испытываться на людях 23 апреля. Ранее в декабре были обнародованы окончательные данные третьей фазы клинических испытаний вакцины от COVID-19 на 23 тысячах добровольцах в Британии, Бразилии и Южной Африке. По данным университета, испытания подтвердили эффективность вакцины в 62,1%-90,0% в зависимости от дозировки.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

япония

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, коронавирусы, astrazeneca , япония, в мире