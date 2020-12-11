Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201211/vaktsina-1588738593.html
Сенатор призвал не доверять сообщениям о "вреде" вакцинации от COVID-19
Сенатор призвал не доверять сообщениям о "вреде" вакцинации от COVID-19
Сообщения в соцсетях о якобы вреде от вакцинации против коронавируса не соответствуют действительности, заявил РИА Новости в пятницу сенатор, заслуженный врач... РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T12:08
2020-12-11T12:08
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
владимир круглый
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/15/1580768228_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_bb775d3e76ef070f3ec18c83fdef4650.jpg
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Сообщения в соцсетях о якобы вреде от вакцинации против коронавируса не соответствуют действительности, заявил РИА Новости в пятницу сенатор, заслуженный врач РФ Владимир Круглый."Я в соцсетях получил рассылку, в которой утверждается, что граждан могут принуждать к вакцинации, и предлагается пример заявления, как можно отказаться от вакцинирования", - сказал парламентарий.Он выразил недоумение в связи с тем, что в соцсетях идет агитация против вакцинирования граждан.Он подчеркнул, что мотивация у людей сделать прививку очень высокая, "этот процесс сугубо добровольный, гражданин сам принимает такое решение".Круглый рассказал, что недавно посещал лечебное учреждение, в котором ранее работал. Многие медработники также вакцинируются, "никакого давления ни на кого не оказывается".Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201211/vaktsina-1588733727.html
https://ria.ru/20201211/sabotazh-1588708069.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/15/1580768228_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1f23fa1e2f000b748f1d002dddfaed02.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вакцина "спутник v", владимир круглый, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество

Сенатор призвал не доверять сообщениям о "вреде" вакцинации от COVID-19

12:08 11.12.2020
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловЧлен Комитета СФ по социальной политике Владимир Круглый
Член Комитета СФ по социальной политике Владимир Круглый - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Сообщения в соцсетях о якобы вреде от вакцинации против коронавируса не соответствуют действительности, заявил РИА Новости в пятницу сенатор, заслуженный врач РФ Владимир Круглый.
"Я в соцсетях получил рассылку, в которой утверждается, что граждан могут принуждать к вакцинации, и предлагается пример заявления, как можно отказаться от вакцинирования", - сказал парламентарий.
Он выразил недоумение в связи с тем, что в соцсетях идет агитация против вакцинирования граждан.

"Странно, что возможность защитить себя, свою семью, близких от коронавирусной инфекции не рассказывается как благо", - отметил Круглый.

Шприц - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
Вчера, 11:42Распространение нового коронавируса
Врач объяснил ошибки в тестах на ВИЧ при испытаниях австралийской вакцины
Он подчеркнул, что мотивация у людей сделать прививку очень высокая, "этот процесс сугубо добровольный, гражданин сам принимает такое решение".
Круглый рассказал, что недавно посещал лечебное учреждение, в котором ранее работал. Многие медработники также вакцинируются, "никакого давления ни на кого не оказывается".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Работа прививочного пункта по вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
Вчера, 08:23Распространение нового коронавируса
Минобороны заявило о планах по дискредитации "Спутник V" из-за рубежа
 
Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Владимир КруглыйКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - Общество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:04В Москве еще 5890 человек вылечились COVID-19
09:00Электричество из сточных вод. Российские химики заставят микробы работать
08:51Трамп прокомментировал отказ Верховного суда пересмотреть итоги выборов
08:41На северо-востоке Москвы нашли тело мужчины и пятилетнего ребенка
08:36Адвокат Трампа прокомментировал решение Верховного суда по итогам выборов
08:22Итальянский волонтер, просивший у Путина гражданство, получил паспорт
08:10Россияне назвали любимые новогодние фильмы
08:07Синоптики рассказали о погоде в Москве в субботу
07:44В пресс-службе Деда Мороза рассказали, что взрослые просят на Новый год
07:33National Interest объяснил, почему Су-57 является "реальной угрозой" НАТО
07:11Врачи рассказали, почему нельзя носить маску несколько дней подряд
07:07Дед Мороз не планирует делать прививку от коронавируса
07:04Эксперты назвали доходные альтернативы банковским вкладам в декабре
06:43Команда дешифраторов смогла разгадать один из текстов киллера Зодиака
06:10Трамп заявил о начале вакцинации в США "менее чем через 24 часа"
06:10Миротворцы в Карабахе оборудовали посты наблюдения защитными средствами
06:07В Saxo Bank предсказали, когда закончится пандемия COVID-19
06:06Спикер украинской делегации по Донбассу оскорбил избирателей Зеленского
06:02В штабе Байдена оценили отказ ВС рассмотреть иск Техаса по выборам
06:01Трамп прокомментировал выдачу лицензии вакцине компании Pfizer
Лента новостейМолния