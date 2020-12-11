https://ria.ru/20201211/vaktsina-1588738593.html

Сенатор призвал не доверять сообщениям о "вреде" вакцинации от COVID-19

Сенатор призвал не доверять сообщениям о "вреде" вакцинации от COVID-19

Сообщения в соцсетях о якобы вреде от вакцинации против коронавируса не соответствуют действительности, заявил РИА Новости в пятницу сенатор, заслуженный врач... РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T12:08

2020-12-11T12:08

2020-12-11T12:08

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

владимир круглый

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Сообщения в соцсетях о якобы вреде от вакцинации против коронавируса не соответствуют действительности, заявил РИА Новости в пятницу сенатор, заслуженный врач РФ Владимир Круглый."Я в соцсетях получил рассылку, в которой утверждается, что граждан могут принуждать к вакцинации, и предлагается пример заявления, как можно отказаться от вакцинирования", - сказал парламентарий.Он выразил недоумение в связи с тем, что в соцсетях идет агитация против вакцинирования граждан.Он подчеркнул, что мотивация у людей сделать прививку очень высокая, "этот процесс сугубо добровольный, гражданин сам принимает такое решение".Круглый рассказал, что недавно посещал лечебное учреждение, в котором ранее работал. Многие медработники также вакцинируются, "никакого давления ни на кого не оказывается".Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201211/vaktsina-1588733727.html

https://ria.ru/20201211/sabotazh-1588708069.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", владимир круглый, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество